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В Приамурье иностранца осудили на 12 лет тюрьмы за пропаганду терроризма
В Приамурье иностранца осудили на 12 лет тюрьмы за пропаганду терроризма - РИА Новости, 23.12.2021
В Приамурье иностранца осудили на 12 лет тюрьмы за пропаганду терроризма
Суд в Амурской области приговорил к 12 годам лишения свободы иностранца, признанного виновным в пропаганде идей международной террористической организации... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T06:53
2021-12-23T06:53
происшествия
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек – РИА Новости. Суд в Амурской области приговорил к 12 годам лишения свободы иностранца, признанного виновным в пропаганде идей международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщает пресс-служба УФСБ России по Амурской области.Сотрудники УФСБ России по Амурской области задержали иностранца в июле 2020 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений), по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием в том числе сети Интернет).Установлено, что обвиняемый распространял призывы к насильственным вооруженным действиям и пытался создать в Амурской области экстремистскую ячейку. Основными задачами вербовщика была поддержка террористической деятельности, проводимой членами международной террористической организации, а также вовлечение в нее жителей области и иностранных трудовых мигрантов для участия в боевых действиях за рубежом."Приговором 1-го Восточного окружного военного суда иностранец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1, части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с содержанием в течение первых 4 лет в тюрьме, с лишением права выхода в сеть "Интернет" сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба УФСБ России по Амурской области.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211221/sud-1764805523.html
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происшествия, амурская область, россия
06:53 23.12.2021
 
В Приамурье иностранца осудили на 12 лет тюрьмы за пропаганду терроризма

В Приамурье иностранца приговорили к 12 годам лишения свободы за пропаганду терроризма

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек – РИА Новости. Суд в Амурской области приговорил к 12 годам лишения свободы иностранца, признанного виновным в пропаганде идей международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщает пресс-служба УФСБ России по Амурской области.
Сотрудники УФСБ России по Амурской области задержали иностранца в июле 2020 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений), по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием в том числе сети Интернет).
Установлено, что обвиняемый распространял призывы к насильственным вооруженным действиям и пытался создать в Амурской области экстремистскую ячейку. Основными задачами вербовщика была поддержка террористической деятельности, проводимой членами международной террористической организации, а также вовлечение в нее жителей области и иностранных трудовых мигрантов для участия в боевых действиях за рубежом.
"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда иностранец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1, части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с содержанием в течение первых 4 лет в тюрьме, с лишением права выхода в сеть "Интернет" сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба УФСБ России по Амурской области.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 20:01
В Ставрополе сторонника ИГ* приговорили к 11 годам лишения свободы
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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