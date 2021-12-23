"Красный маршрут" открывает большие перспективы для Ульяновской области
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Туристический проект "Красный маршрут" стал примером успешного и перспективного взаимодействия Ульяновской области и КНР, заявил губернатор региона Алексей Русских в ходе онлайн-конференции "Поддержка внутреннего туризма в условиях пандемии", организованной Российским культурным центром в Пекине.
В мероприятии приняли участие представители ряда российских регионов, китайских провинций, городов-побратимов.
"Один из основных и интереснейших проектов, который помог вывести наше взаимодействие на новый уровень, - это туристический проект "Красный маршрут". Его высокая популярность и востребованность открывает перед нами значительные перспективы. Это международные авиаперевозки между Ульяновском и провинциями Китая, расширение линейки туристических продуктов под этим брендом. Мы готовы к переходу на качественно новый уровень взаимоотношений в области туризма с Китаем и надеемся на продуктивное сотрудничество", - подчеркнул Русских.
Особенность турпроекта – уникальная логистика движения туристских групп по маршруту Москва-Ульяновск-Санкт-Петербург. На основе соглашения между правительством Ульяновской области и некоммерческим партнерством "Мир без границ" на территории региона действует программа China Friendly, призванная создать комфортную среду пребывания для китайских туристов. На сегодня к ней подключились десять предприятий в сфере туризма и гостеприимства региона. Участники получили соответствующий знак качества и свидетельства соответствия потребностям туристов из КНР.
За время реализации проекта "Красный маршрут" Ульяновск посетило порядка 2000 китайских туристов в составе групп и около 5000 самостоятельно путешествующих туристов, которых привлекает родина В.И.Ленина. В допандемийный период отмечалось ежегодное увеличение туристского потока из КНР — от 20% до 30%.
В рамках онлайн-конференции глава региона также обсудил развитие дальнейшего сотрудничества в сфере туризма с представителями регионов КНР.