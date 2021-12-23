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Ульяновская область
https://ria.ru/20211223/turizm-1765113668.html
"Красный маршрут" открывает большие перспективы для Ульяновской области
"Красный маршрут" открывает большие перспективы для Ульяновской области - РИА Новости, 23.12.2021
"Красный маршрут" открывает большие перспективы для Ульяновской области
Туристический проект "Красный маршрут" стал примером успешного и перспективного взаимодействия Ульяновской области и КНР, заявил губернатор региона Алексей... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:21
2021-12-23T14:21
ульяновская область
китай
ульяновск
ульяновская область
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Туристический проект "Красный маршрут" стал примером успешного и перспективного взаимодействия Ульяновской области и КНР, заявил губернатор региона Алексей Русских в ходе онлайн-конференции "Поддержка внутреннего туризма в условиях пандемии", организованной Российским культурным центром в Пекине.В мероприятии приняли участие представители ряда российских регионов, китайских провинций, городов-побратимов."Один из основных и интереснейших проектов, который помог вывести наше взаимодействие на новый уровень, - это туристический проект "Красный маршрут". Его высокая популярность и востребованность открывает перед нами значительные перспективы. Это международные авиаперевозки между Ульяновском и провинциями Китая, расширение линейки туристических продуктов под этим брендом. Мы готовы к переходу на качественно новый уровень взаимоотношений в области туризма с Китаем и надеемся на продуктивное сотрудничество", - подчеркнул Русских.Особенность турпроекта – уникальная логистика движения туристских групп по маршруту Москва-Ульяновск-Санкт-Петербург. На основе соглашения между правительством Ульяновской области и некоммерческим партнерством "Мир без границ" на территории региона действует программа China Friendly, призванная создать комфортную среду пребывания для китайских туристов. На сегодня к ней подключились десять предприятий в сфере туризма и гостеприимства региона. Участники получили соответствующий знак качества и свидетельства соответствия потребностям туристов из КНР.За время реализации проекта "Красный маршрут" Ульяновск посетило порядка 2000 китайских туристов в составе групп и около 5000 самостоятельно путешествующих туристов, которых привлекает родина В.И.Ленина. В допандемийный период отмечалось ежегодное увеличение туристского потока из КНР — от 20% до 30%.В рамках онлайн-конференции глава региона также обсудил развитие дальнейшего сотрудничества в сфере туризма с представителями регионов КНР.
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китай, ульяновск, ульяновская область, алексей русских
14:21 23.12.2021
 

"Красный маршрут" открывает большие перспективы для Ульяновской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Туристический проект "Красный маршрут" стал примером успешного и перспективного взаимодействия Ульяновской области и КНР, заявил губернатор региона Алексей Русских в ходе онлайн-конференции "Поддержка внутреннего туризма в условиях пандемии", организованной Российским культурным центром в Пекине.
В мероприятии приняли участие представители ряда российских регионов, китайских провинций, городов-побратимов.
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"Один из основных и интереснейших проектов, который помог вывести наше взаимодействие на новый уровень, - это туристический проект "Красный маршрут". Его высокая популярность и востребованность открывает перед нами значительные перспективы. Это международные авиаперевозки между Ульяновском и провинциями Китая, расширение линейки туристических продуктов под этим брендом. Мы готовы к переходу на качественно новый уровень взаимоотношений в области туризма с Китаем и надеемся на продуктивное сотрудничество", - подчеркнул Русских.
Особенность турпроекта – уникальная логистика движения туристских групп по маршруту Москва-Ульяновск-Санкт-Петербург. На основе соглашения между правительством Ульяновской области и некоммерческим партнерством "Мир без границ" на территории региона действует программа China Friendly, призванная создать комфортную среду пребывания для китайских туристов. На сегодня к ней подключились десять предприятий в сфере туризма и гостеприимства региона. Участники получили соответствующий знак качества и свидетельства соответствия потребностям туристов из КНР.
За время реализации проекта "Красный маршрут" Ульяновск посетило порядка 2000 китайских туристов в составе групп и около 5000 самостоятельно путешествующих туристов, которых привлекает родина В.И.Ленина. В допандемийный период отмечалось ежегодное увеличение туристского потока из КНР — от 20% до 30%.
В рамках онлайн-конференции глава региона также обсудил развитие дальнейшего сотрудничества в сфере туризма с представителями регионов КНР.
 
Ульяновская областьКитайУльяновскУльяновская областьАлексей Русских
 
 
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