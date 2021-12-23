https://ria.ru/20211223/sud-1765127569.html
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу еще не поступил в суд
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу еще не поступил в суд - РИА Новости, 23.12.2021
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу еще не поступил в суд
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу о невыданных подарках и моральном ущербе в 10 миллионов рублей еще не поступил в Великоустюгский районный суд, сообщила... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:06
2021-12-23T15:06
2021-12-23T15:06
общество
вологодская область
великий устюг
владимир путин
дед мороз
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу о невыданных подарках и моральном ущербе в 10 миллионов рублей еще не поступил в Великоустюгский районный суд, сообщила РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Вологодской области."Иск пока не поступил в суд", - сообщили в пресс-службе.Накануне юрист Игорь Мерзоев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. В четверг на итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам".В иске юрист требует подарить "обещанные подарки в количестве 23 штук" и исполнить "самые заветные мечты". Также он планирует взыскать с Деда Мороза 10 миллионов рублей за моральный ущерб.
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/moroz-1764810692.html
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Путин: "Я могу выступить адвокатом Деда Мороза"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд. В четверг глава государства проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что новогодний герой уже 23 года не исполняет его желание.
2021-12-23T15:06
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общество, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз, россия
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу еще не поступил в суд
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу о невыданных подарках еще не поступил в суд