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Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу еще не поступил в суд
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу еще не поступил в суд - РИА Новости, 23.12.2021
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу еще не поступил в суд
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу о невыданных подарках и моральном ущербе в 10 миллионов рублей еще не поступил в Великоустюгский районный суд, сообщила... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:06
2021-12-23T15:06
общество
вологодская область
великий устюг
владимир путин
дед мороз
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу о невыданных подарках и моральном ущербе в 10 миллионов рублей еще не поступил в Великоустюгский районный суд, сообщила РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Вологодской области."Иск пока не поступил в суд", - сообщили в пресс-службе.Накануне юрист Игорь Мерзоев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. В четверг на итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам".В иске юрист требует подарить "обещанные подарки в количестве 23 штук" и исполнить "самые заветные мечты". Также он планирует взыскать с Деда Мороза 10 миллионов рублей за моральный ущерб.
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вологодская область
великий устюг
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Путин: "Я могу выступить адвокатом Деда Мороза"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд. В четверг глава государства проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что новогодний герой уже 23 года не исполняет его желание.
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общество, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз, россия
15:06 23.12.2021
 
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу еще не поступил в суд

Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу о невыданных подарках еще не поступил в суд

© РИА Новости / Евгения НовоженинаДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу о невыданных подарках и моральном ущербе в 10 миллионов рублей еще не поступил в Великоустюгский районный суд, сообщила РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.
"Иск пока не поступил в суд", - сообщили в пресс-службе.
Накануне юрист Игорь Мерзоев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. В четверг на итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам".
В иске юрист требует подарить "обещанные подарки в количестве 23 штук" и исполнить "самые заветные мечты". Также он планирует взыскать с Деда Мороза 10 миллионов рублей за моральный ущерб.
Всероссийский Дед Мороз на празднике в ЦПКиО Маяковского во время посещения Екатеринбурга. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 20:43В России
На Деда Мороза подали в суд
 
ОбществоВологодская областьВеликий УстюгВладимир ПутинДед МорозРоссия
 
 
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