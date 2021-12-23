https://ria.ru/20211223/sud-1765048183.html

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные разбирательства 2022 года

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные разбирательства 2022 года - РИА Новости, 23.12.2021

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные разбирательства 2022 года

В наступающем году нас ждет развязка резонансных судебных историй, за которыми мы следили долгое время: как ожидается, суды начнут рассматривать дела бывшего... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:24

2021-12-23T10:24

2021-12-23T10:24

происшествия

пензенская область

москва

борис шпигель

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

сбербанк россии

алексей навальный

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В наступающем году нас ждет развязка резонансных судебных историй, за которыми мы следили долгое время: как ожидается, суды начнут рассматривать дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, будут вынесены приговоры редакторам студенческого журнала DOXA и экс-сенатору Раулю Арашукову.Возможно, будет поставлена точка, пожалуй, в самой вопиющей истории о домашнем насилии - деле сестер Хачатурян. В арбитражных историях можно особо отметить процесс, по итогам которого станет ясно, будут ли запрещены в России продажи смартфонов Samsung.Надеемся на гуманность российского правосудия, интересные прецеденты и верховенство закона.Дальневосточная магистральСергей Фургал стал не первым российским губернатором, попавшим на скамью подсудимых, он даже не в первой десятке. Но впервые задержание главы региона спровоцировало массовые многодневные протесты.Сам обвиняемый заявил, что жители Хабаровска лучше всех знают его самого, его ситуацию и смогут разобраться в деле - что впоследствии стало для Верховного суда РФ поводом усомниться в их объективности как в будущих присяжных и передать дело в суд Люберец. Насколько хорошо в деле бывшего дальневосточного губернатора разберутся жители Подмосковья, мы узнаем в следующем году.Фургала обвиняют в двух убийствах и одном покушении. Защита заявляет о невиновности, отмечая, что Фургал по образованию врач, давал клятву Гиппократа и априори не может навредить человеку.Мордовия или США?В наступающем году мы узнаем, согласится ли суд передать гражданина США, Канады, Ирландии и Великобритании Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, в американскую тюрьму для отбывания наказания. Этого добивается защита - во исполнение принципа взаимности.Пока Уилан в мордовской колонии работает в швейном цеху, смотрит телевизор, читает, общается с другими иностранцами, а по воскресеньям ходит в церковь. Но есть и сложности - языковой барьер мешает ему общаться с врачами.Ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит. В колонии нет книг и газет на английском, а также невозможно получать письма и посылки от родственников в США, не доходит его военная пенсия.В итоге, настаивает защита, дополнительные ограничения ухудшают его положение по сравнению с заключенными-россиянами, что "приводит к излишним страданиям и нарушениям гуманитарных прав".История рассмотрения ходатайства о выдворении сложна и запутанна, но в ходе этой борьбы состоялось первое открытое заседание суда, на котором прокурор раскрыл фабулу обвинения, до этого тщательно скрываемую.По его данным, Уилан пытался получить сведения о студентах, обучающихся в учебном заведении ФСБ. Но получил фейковую информацию и был задержан.Из "Роскосмоса" - в СИЗОУже сейчас можно сказать, что самым обсуждаемым "засекреченным" приговором в 2022 году будет решение по делу обвиняемого в государственной измене бывшего журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.При этом некоторые секреты из дела ранее раскрыл общественности адвокат Сафронова Иван Павлов**. Несмотря на то, что из-за этого на защитника завели уголовное дело и он уехал за границу, суть претензий к бывшему журналисту так до конца и не ясна.Изначальная позиция обвинения такова: завербованный чешской разведкой еще в 2012 году Сафронов в 2017-м передал военно-технические сведения о поставках российского вооружения для стран Африки одной из спецслужб НАТО, а конечными получателями информации были США.В ноябре этого года, когда расследование дело было завершено, появилась дополнительная версия. Она гласит, что в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии. Эти данные могли быть использованы для анализа действий российских войск в Сирии, указало следствие ФСБ.Воронин был задержан гораздо позже Сафронова, но по той же уголовной статье. Он, как опасается защита советника главы "Роскосмоса", будет на суде ключевым свидетелем обвинения, так как дал признательные показания.Очевидно, что ФСБ довольна проделанной за полтора года работой и готова к суду. Защита Сафронова не исключает, что их ограничат в сроках ознакомления с материалами дела, чтобы дело скорее поступило на рассмотрение по существу. По прогнозам, это случится весной 2022 года.Сафронов уверен в своей невиновности, да и в целом уверен в себе, это в хорошем смысле подкупает изначально нейтрального наблюдателя. На судах по продлению ареста старается поднять настроение пришедшим его поддержать родным и близким, шутит и улыбается сам. Хватит ли молодому человеку энергии, чтобы отбиться от обвинений в условиях закрытого от публики, родных и журналистов процесса – узнаем довольно скоро.Новые дела НавальногоВ уходящем году Алексей Навальный попал в покровскую колонию по делу о хищении средств у французской компании "Ив Роше". В наступающем мы можем увидеть развитие новых уголовных дел, которых против него возбуждено немало.Во-первых, это дело об оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко (статья 297 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или полгода ареста).Второе дело возбуждено по статье "Мошенничество", предусматривающей санкцию до 10 лет колонии. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (ФБК*).Наконец, третье дело также касается ФБК* - Следственный комитет обвинил Навального в создании экстремистской организации. По мнению следователей, его деятельность была направлена на дискредитацию органов государственной власти, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.Часть 1 статьи 282.1 грозит лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.Судьба Samsung в РоссииСамым интригующим арбитражным спором наступающего года обещает стать дело о запрете продажи в России смартфонов Samsung. Соответствующее решение уже вынес арбитражный суд Москвы, но оно пока не вступило в законную силу.Напомним, с иском к Samsung в суд обратилась швейцарская компания Sqwin SA, владелец российского патента "Система электронных платежей", действующего с 2013 года. По мнению истца, использование южнокорейской компанией сервиса Samsung Pay в телефонах нарушает его права на изобретение. Платежный сервис Samsung появился в 2015 году, в России – в 2016-м.Решение суда первой инстанции может вступить в силу уже в январе – на 31 января назначено рассмотрение апелляции Samsung Electronics. Если стороны не помирятся, спор в следующем году наверняка дойдет до самых высоких судебных инстанций.Яблоко от яблониБез малого три года как самого молодого сенатора России (теперь уже бывшего) Рауфа Арашукова зрелищно задержали прямо во время заседания верхней палаты Федерального собрания. Параллельно в северной столице был задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз".Масштабные обыски прошли и в Ставропольском крае. За время пока шло расследование количество фигурантов в деле выросло до 20.Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Летом уходящего года семью бывшего сенатора, его ближайших родственников и близких "раскулачили". Суд взыскал по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними людей на сумму более 1,5 миллиардов рублей.Дело отца и сына Арашуковых поступило в Мосгорсуд, но присяжных суд смог отобрать лишь на шестой раз. Сначала просто не могли найти нужное количество желающих, а, когда наконец явилось достаточное число кандидатов, в суд поступило ложное сообщение о заложенной бомбе.Как ожидается, в наступающем году в этом деле будет поставлена точка.Просвещение и хищениеОсень уходящего года заставила понервничать правоохранителей. Угрожала сорваться поимка главной фигурантки дела о хищениях на сумму более 50 миллионов рублей в Министерстве просвещения - речь об экс-замминистра Марине Раковой. Женщина скрылась из виду и не отвечала на звонки.Однако благодаря привязанности и сентиментальности после допроса ее мужа Артура Стеценко она сама пришла в МВД. Как и следовало ожидать, допрос закончился поездкой в суд и арестом.Во-первых, по данным источника РИА Новости, в 2019 году на посту замминистра Ракова пролоббировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) в рамках федерального проекта "Учитель будущего", полагает следствие.Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.Во-вторых, Раковой вменяется фиктивное устройство Артура Стеценко сразу на четыре должности одновременно в тот же ФНФРО, который она возглавляла. С 2017 по 2019 годы мужчина под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей. Сейчас он также в СИЗО.Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.Еще одним фигурантом этого громкого дела проходит ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев. Изначально суд по состоянию здоровья отправил Зуева под домашний арест, но после того, как ему провели операцию на сердце, следователи снова попыталось добиться его перевода в СИЗО - и им это удалось.Дело сестер ХачатурянВ грядущем году может быть поставлена точка в, пожалуй, самой громкой истории о домашнем насилии в России – об убийстве сестрами Хачатурян своего отца Михаила в Москве.СК РФ посмертно предъявил обвинение отцу-деспоту по трем статьям УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание". Девушки признаны по нему потерпевшими.Второе дело возбуждено уже против них самих. Следствие хотя и установило, что отец насиловал и издевался над ними, но оставило самую строгую квалификацию - убийство по предварительному сговору, которая грозит лишением свободы на срок до 20 лет.Физические и психологические страдания СК РФ расценил лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура долго требовала переквалифицировать дело на самооборону, но в итоге утвердила обвинение и направила в суд самых профессиональных прокуроров по работе с присяжными.Однако даже отобрать присяжных суд не смог и направил дело обратно в прокуратуру уточнять мотивы преступления. Надеемся, в наступающем году суды в нем разберутся.Дорогу молодымВ грядущем году мы узнаем, какое решение суд примет в отношении четырех редакторов студенческого издания DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в участие в зимних митингах. Максимальное наказание, которое может назначить им суд, - три года лишения свободы.С середины апреля Наталья Тышкевич, Армен Арамян, Алла Гутникова и Владимир Метелкин находятся в режиме "домашней изоляции". Сначала суд разрешил им выходить из дома всего на минуту ночью с 23:59 до 00:00. Через две недели меру все же смягчили и разрешили ребятам ежедневные двухчасовые прогулки.Дело уже начали рассматривать, никто из фигурантов не признал вину. Молодые люди связывают уголовное преследование "с видео в поддержку студентов, на которых давит администрация" Высшей школы экономики перед протестами 23 января.Подарки фармацевтов дали побочкуПродолжая тему губернаторов, вспомним засветившегося в коррупционном скандале бывшего главу Пензенской области Ивана Белозерцева.По данным следствия, он получил от главы фармацевтической компании "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.Они были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Белозерцев стал единственным арестованным губернатором, помещенным в "Матросскую тишину", все его коллеги отправлялись в "Лефортово".Шпигель находится в этом же СИЗО, но не в камере, а в тюремной больнице – из-за плохого состояния здоровья он нуждается в ежедневной специализированной паллиативной помощи. А по заключению одной из экспертиз - и в постоянном дежурстве врачей-реаниматологов, хотя и остается по-прежнему в изоляторе.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент** Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

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https://ria.ru/20211215/opechatki-1763950346.html

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https://ria.ru/20200930/arashukov-1577991895.html

https://ria.ru/20211123/rakova-1760338938.html

https://ria.ru/20210811/khachaturyan-1745352566.html

https://ria.ru/20211011/sud-1754047247.html

https://ria.ru/20210518/poligraf-1732801339.html

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