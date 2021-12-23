https://ria.ru/20211223/sovfed-1765117215.html

В Совфеде обсудят, как заставить IT-гиганты исполнять российские законы

В Совфеде обсудят, как заставить IT-гиганты исполнять российские законы - РИА Новости, 23.12.2021

В Совфеде обсудят, как заставить IT-гиганты исполнять российские законы

В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета обсуждаются возможные меры к принуждению зарубежных IT-гигантов выполнять требования российских законов, в РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:34

2021-12-23T14:34

2021-12-23T14:58

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета обсуждаются возможные меры к принуждению зарубежных IT-гигантов выполнять требования российских законов, в случае грубого нарушения законодательства — ответ будет, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Андрей Климов.Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что Москва не хочет прибегать к крайней мере воздействия на нарушителей законов РФ, однако IT-компании должны соблюдать российское законодательство."В комиссии обсуждаются различные меры по принуждению к исполнению российского законодательства IT-компаниями", - сказал парламентарий.Он напомнил, что с 1 января будущего года зарубежные цифровые платформы должны "приземлиться" в России. При этом сенаторы обсуждают и "план Б", добавил он.Климов подчеркнул, что закон ставит зарубежные цифровые платформы в равные условия с российскими компаниями, и если российские законы "будут грубо нарушаться - ответ будет".Климов отметил, что российские сенаторы изучают зарубежный опыт в этой сфере, и там ответственность для IT-компаний очень серьезная.

https://ria.ru/20211209/tsenzura-1762867989.html

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политика, россия, москва, владимир путин, андрей климов, совет федерации рф