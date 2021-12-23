https://ria.ru/20211223/sammit-1765124129.html
Путин ждет Назарбаева и Токаева на саммите в Петербурге
Путин ждет Назарбаева и Токаева на саммите в Петербурге - РИА Новости, 23.12.2021
Путин ждет Назарбаева и Токаева на саммите в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на приезд первого и нынешнего президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:57
2021-12-23T14:57
2021-12-23T15:11
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
казахстан
санкт-петербург
снг
в мире
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на приезд первого и нынешнего президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на неформальный саммит в Санкт-Петербург, который пройдет 28 декабря."Действительно, пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались. Но, я надеюсь, что президент Казахстана и первый президент Казахстана примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ. Очень на это рассчитываю, и руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие", - заявил Путин на своей большой ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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казахстан, санкт-петербург, снг, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия
14:57 23.12.2021 (обновлено: 15:11 23.12.2021)
Путин ждет Назарбаева и Токаева на саммите в Петербурге
Президент Путин: надеюсь на приезд Назарбаева и Токаева в Петербург на саммит СНГ