https://ria.ru/20211223/sammit-1765124129.html

Путин ждет Назарбаева и Токаева на саммите в Петербурге

Путин ждет Назарбаева и Токаева на саммите в Петербурге - РИА Новости, 23.12.2021

Путин ждет Назарбаева и Токаева на саммите в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на приезд первого и нынешнего президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:57

2021-12-23T14:57

2021-12-23T15:11

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

казахстан

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снг

в мире

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на приезд первого и нынешнего президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на неформальный саммит в Санкт-Петербург, который пройдет 28 декабря."Действительно, пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались. Но, я надеюсь, что президент Казахстана и первый президент Казахстана примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ. Очень на это рассчитываю, и руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие", - заявил Путин на своей большой ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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казахстан, санкт-петербург, снг, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия