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Новгородские власти надеются на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург
Новгородские власти надеются на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург - РИА Новости, 23.12.2021
Новгородские власти надеются на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург
Правительство Новгородской области надеется на положительное решение по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва –... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:22
2021-12-23T15:22
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
москва
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Правительство Новгородской области надеется на положительное решение по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, которая может пройти по территории региона, сообщил губернатор области Андрей Никитин.Как заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, при запуске ВСМ авиаперевозки пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом перестанут существовать. По словам Путина, предварительно необходимо "всё взвесить", и проект ВСМ - "это отдельная тема, которая находится еще в проработке"."Строительство высокоскоростной магистрали по территории региона позволит привлечь сотни миллиардов рублей инвестиций и создать новые рабочие места… Очень надеемся на положительное решение о строительстве магистрали", - написал Никитин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что прохождение ВСМ в непосредственной близости от Великого Новгорода даст дополнительный импульс развитию экономики."Ожидается, что турпоток вырастет в три раза. Повысится мобильность не только гостей, но и жителей области", - отметил новгородский губернатор.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой такой магистралью было решено сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
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общество, андрей никитин (политик), новгородская область, москва, владимир путин, россия
15:22 23.12.2021
 
Новгородские власти надеются на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург

Правительство Новгородской области надеется на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Правительство Новгородской области надеется на положительное решение по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург, которая может пройти по территории региона, сообщил губернатор области Андрей Никитин.
Как заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, при запуске ВСМ авиаперевозки пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом перестанут существовать. По словам Путина, предварительно необходимо "всё взвесить", и проект ВСМ - "это отдельная тема, которая находится еще в проработке".
"Строительство высокоскоростной магистрали по территории региона позволит привлечь сотни миллиардов рублей инвестиций и создать новые рабочие места… Очень надеемся на положительное решение о строительстве магистрали", - написал Никитин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что прохождение ВСМ в непосредственной близости от Великого Новгорода даст дополнительный импульс развитию экономики.
"Ожидается, что турпоток вырастет в три раза. Повысится мобильность не только гостей, но и жителей области", - отметил новгородский губернатор.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой такой магистралью было решено сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
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ОбществоАндрей Никитин (политик)Новгородская областьМоскваВладимир ПутинРоссия
 
 
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