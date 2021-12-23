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Новгородские власти надеются на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург

Новгородские власти надеются на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург - РИА Новости, 23.12.2021

Новгородские власти надеются на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург

Правительство Новгородской области надеется на положительное решение по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва –... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:22

2021-12-23T15:22

2021-12-23T15:22

общество

андрей никитин (политик)

новгородская область

москва

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Правительство Новгородской области надеется на положительное решение по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, которая может пройти по территории региона, сообщил губернатор области Андрей Никитин.Как заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, при запуске ВСМ авиаперевозки пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом перестанут существовать. По словам Путина, предварительно необходимо "всё взвесить", и проект ВСМ - "это отдельная тема, которая находится еще в проработке"."Строительство высокоскоростной магистрали по территории региона позволит привлечь сотни миллиардов рублей инвестиций и создать новые рабочие места… Очень надеемся на положительное решение о строительстве магистрали", - написал Никитин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что прохождение ВСМ в непосредственной близости от Великого Новгорода даст дополнительный импульс развитию экономики."Ожидается, что турпоток вырастет в три раза. Повысится мобильность не только гостей, но и жителей области", - отметил новгородский губернатор.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой такой магистралью было решено сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20211223/rzhd-1765125269.html

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общество, андрей никитин (политик), новгородская область, москва, владимир путин, россия