https://ria.ru/20211223/ilarion-1765032109.html

Митрополит Иларион: патриарх и папа обсудят, как христианам выживать

Митрополит Иларион: патриарх и папа обсудят, как христианам выживать - РИА Новости, 23.12.2021

Митрополит Иларион: патриарх и папа обсудят, как христианам выживать

После аудиенции в Ватикане у папы Римского Франциска глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион дал эксклюзивное интервью РИА... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:10

2021-12-23T10:10

2021-12-23T10:14

религия

интервью

ватикан

оон

бари

патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

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После аудиенции в Ватикане у папы Римского Франциска глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион дал эксклюзивное интервью РИА Новости, в котором раскрыл детали подготовки ко второй в истории встрече понтифика и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Беседовала Ольга Липич.– После беседы с папой Франциском вы выразили надежду, что вторая встреча понтифика с патриархом Кириллом состоится уже в 2022 году и будет готовиться в ближайшие месяцы. Можно ли ожидать ее проведения уже в первой половине 2022 года, до Великого поста или после Пасхи?– Полагаю, что удобнее будет провести встречу после Пасхи, но точное время еще предстоит согласовать.– Планируется ли приурочить вторую встречу к каким-либо событиям, праздникам, годовщинам?– Пока не планируется.– Папа Франциск недавно заявил, что готов приехать в Москву. Но на вашей встрече с понтификом такой вариант места его встречи с патриархом Кириллом не обсуждался – могли бы вы пояснить, почему?– Мы обсуждаем сейчас возможность встречи не в России и не в Италии, а в третьей стране.– Исключен ли визит патриарха Кирилла в Ватикан для второй встречи с папой Франциском или нет?– Такой визит не планируется.– Какие площадки рассматриваются для встречи? Где, на ваш взгляд, встреча папы и патриарха наиболее предпочтительна и вероятна?– Мы обсудили конкретные площадки. Но до тех пор, пока одна из них не будет согласована со всеми заинтересованными сторонами, мы не будем ее называть.– Может ли встреча снова произойти, например, в Гаване?– Не думаю.– Патриарх Кирилл выражал готовность посетить форум глав мировых религий в Казахстане в 2022 году, а в России под эгидой ООН планируется провести межконфессиональную встречу. Могут ли духовные лидеры Русской православной и Римско-католической церквей встретиться там?– Эта локация не обсуждалась.– Каковы цели второй встречи патриарха Кирилла и папы Франциска? И какие вопросы стороны хотели бы на ней обсудить?– Главный вопрос: как христианам выживать в мире, который становится все более агрессивным по отношению к ним в целом ряде регионов. Не только на Ближнем Востоке, где в последние годы в некоторых стран происходило массовое вытеснение христиан из мест своего обитания, и не только в ряде стран Африки, где христиане подвергаются преследованиям и гонениям. Но и в Европе, где участились случаи нападения на храмы, осквернения святынь. Некоторые такие случаи я упоминал в своем выступлении в Свободном университете Бари.– Затронут ли стороны темы миротворчества, снижения политического напряжения между Западом и Россией, отстаивания традиционных христианских ценностей в Европе и мире, мировых тенденций отхода от традиционных представлений о двух полах и браке, новых биотехнологий, внедрения искусственного интеллекта, пандемии, QR-кодов и опасений установления тотального контроля над гражданами, миграционных потоков и кризисов, экопроблем, будущего христианства и человечества в целом? Какие вопросы наиболее острые?– Все эти вопросы – или какие-то из них – будут затронуты. Содержательную сторону встречи еще предстоит проработать, и мы уже начали обсуждать ее с кардиналом Кохом.– Возможно ли обсуждение богословских тем для снятия доктринальных противоречий между Православной и Католической церквами?– Обсуждение богословских и доктринальных тем не планируется.– Какие надежды Русская церковь питает в отношении папы Франциска к украинскому вопросу? Исключен ли визит понтифика на Украину в свете подготовки второй в истории встречи его с патриархом Московским? Ожидается ли, что папа Франциск сделает заявление в поддержку позиции Русской церкви по проблеме раскола на Украине, а также кризиса в православном мире в результате действий патриарха Константинопольского Варфоломея?– Мы не должны втягивать римского понтифика в решение межправославных проблем и не будем это делать. Ситуация на Украине не может не вызывать нашего общего беспокойства, но будет ли она обсуждаться на встрече Папы и Патриарха, это еще предстоит определить.– Предполагается ли поддержка Русской церкви в дискуссиях о других проблемных точках христианства – Черногории, Македонии?– Не думаю, что эти темы будут обсуждаться, хотя два церковных лидера могут пожелать обсудить любые темы. Мы с кардиналом Кохом подготовим перечень вопросов, а как уж пойдет беседа, это зависит от самих собеседников.– Выполнены ли уже все пункты совместной гаванской декларации 2016 года, что она дала, и что еще предстоит сделать?– Нет, они далеко не все выполнены. Эта декларация дала нам задания на много лет вперед. И вне зависимости от успеха следующей встречи, эта первая встреча сама по себе явилась знаковым событием в истории двусторонних отношений.– Стоит ли ждать после второй встречи новой декларации, о чем преимущественно?– Это еще предстоит обсудить.– Возможно ли участие во второй встрече патриарха Кирилла и папы Франциска лидеров других религий?– Планируется, что сама встреча будет носить двусторонний характер.– Как вы в целом оцениваете результативность прошедшей встречи с папой Франциском? Какие вопросы из затронутых в беседе вы считаете самыми важными, актуальными и почему?– Беседа была содержательной, длилась один час и проходила в очень доброй атмосфере. Мне удалось обсудить с понтификом все основные вопросы двусторонней повестки дня. Оцениваю встречу как очень результативную.

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https://ria.ru/20210615/perevodchik-1737111277.html

https://ria.ru/20210908/prichastie-1749139813.html

https://ria.ru/20210628/obedinenie-1738879057.html

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интервью, ватикан, оон, бари, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, россия, интервью - религия и мировоззрение