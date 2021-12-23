https://ria.ru/20211223/fedprogrammy-1765214607.html

Русских: наша задача активно участвовать во всех федеральных программах

Русских: наша задача активно участвовать во всех федеральных программах - РИА Новости, 23.12.2021

Русских: наша задача активно участвовать во всех федеральных программах

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поделился с жителями региона на своей странице в Инстаграм реакцией на ряд вопросов, поднятых на большой... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:04

2021-12-23T19:04

2021-12-23T19:04

ульяновская область

общество

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поделился с жителями региона на своей странице в Инстаграм реакцией на ряд вопросов, поднятых на большой пресс-конференции президента России, наиболее актуальных, по его мнению, для Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального парламента."Президент обозначил, какие есть драйверы для экономического роста в условиях пандемии, какие существуют инструменты поддержки на федеральном уровне. Наша задача активно входить во все федеральные программы и развивать инфраструктуру в регионе. В этом году Ульяновская область получила мощную поддержку от правительства РФ на развитие индустриальных парков. А это новые предприятия, новые рабочие места для людей", - написал глава области.Он также обратил внимание на такой вопрос как обеспечение качественной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей."Особенно остро эта проблема стоит в крупнейших городах региона – Ульяновске и Димитровграде. Важно, что президент обратил внимание на то, что в качественном решении этого вопроса регионам необходима федеральная поддержка. Средства есть. Главное, грамотно подготовить заявки на их получение и достойно реализовать. Будем над этим плотно работать с федеральным центром", - пообещал губернатор.Еще один вопрос, который выделил Русских, - переселение граждан из аварийного жилья.

https://ria.ru/20211223/turizm-1765113668.html

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общество, алексей русских