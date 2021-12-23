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Ульяновская область
https://ria.ru/20211223/fedprogrammy-1765214607.html
Русских: наша задача активно участвовать во всех федеральных программах
Русских: наша задача активно участвовать во всех федеральных программах - РИА Новости, 23.12.2021
Русских: наша задача активно участвовать во всех федеральных программах
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поделился с жителями региона на своей странице в Инстаграм реакцией на ряд вопросов, поднятых на большой... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:04
2021-12-23T19:04
ульяновская область
общество
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поделился с жителями региона на своей странице в Инстаграм реакцией на ряд вопросов, поднятых на большой пресс-конференции президента России, наиболее актуальных, по его мнению, для Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального парламента."Президент обозначил, какие есть драйверы для экономического роста в условиях пандемии, какие существуют инструменты поддержки на федеральном уровне. Наша задача активно входить во все федеральные программы и развивать инфраструктуру в регионе. В этом году Ульяновская область получила мощную поддержку от правительства РФ на развитие индустриальных парков. А это новые предприятия, новые рабочие места для людей", - написал глава области.Он также обратил внимание на такой вопрос как обеспечение качественной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей."Особенно остро эта проблема стоит в крупнейших городах региона – Ульяновске и Димитровграде. Важно, что президент обратил внимание на то, что в качественном решении этого вопроса регионам необходима федеральная поддержка. Средства есть. Главное, грамотно подготовить заявки на их получение и достойно реализовать. Будем над этим плотно работать с федеральным центром", - пообещал губернатор.Еще один вопрос, который выделил Русских, - переселение граждан из аварийного жилья.
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общество, алексей русских
19:04 23.12.2021
 

Русских: наша задача активно участвовать во всех федеральных программах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поделился с жителями региона на своей странице в Инстаграм реакцией на ряд вопросов, поднятых на большой пресс-конференции президента России, наиболее актуальных, по его мнению, для Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Президент обозначил, какие есть драйверы для экономического роста в условиях пандемии, какие существуют инструменты поддержки на федеральном уровне. Наша задача активно входить во все федеральные программы и развивать инфраструктуру в регионе. В этом году Ульяновская область получила мощную поддержку от правительства РФ на развитие индустриальных парков. А это новые предприятия, новые рабочие места для людей", - написал глава области.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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Он также обратил внимание на такой вопрос как обеспечение качественной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей.
"Особенно остро эта проблема стоит в крупнейших городах региона – Ульяновске и Димитровграде. Важно, что президент обратил внимание на то, что в качественном решении этого вопроса регионам необходима федеральная поддержка. Средства есть. Главное, грамотно подготовить заявки на их получение и достойно реализовать. Будем над этим плотно работать с федеральным центром", - пообещал губернатор.
Еще один вопрос, который выделил Русских, - переселение граждан из аварийного жилья.
"Президент ответил на вопрос, который волнует многих! Для переселения людей из домов, признанных аварийным после 1 января 2017 года, будут выделяться деньги из федерального бюджета, программа готовится. Что это значит для Ульяновской области? Мы досрочно, на два года раньше, сейчас обязаны закрыть проблему по переселению жителей региона из аварийного жилья по текущей программе. По домам, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, нас активно поддерживает Фонд модернизации ЖКХ. Быстро и качественно завершив работу по этим домам, обязательно подадим заявку на участие в новой программе для получения федеральной поддержки", - написал глава региона.
 
Ульяновская областьОбществоАлексей Русских
 
 
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