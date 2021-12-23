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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211223/deti-1765208227.html
Из Сирии удалось вернуть в семьи 228 российских детей
Из Сирии удалось вернуть в семьи 228 российских детей - РИА Новости, 23.12.2021
Из Сирии удалось вернуть в семьи 228 российских детей
В российские семьи с 2018 года, в том числе из лагерей беженцев, удалось вернуть 228 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:35
2021-12-23T18:39
война в сирии
в мире
дети
сирия
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В российские семьи с 2018 года, в том числе из лагерей беженцев, удалось вернуть 228 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.Она напомнила, что работа по возращению детей в семьи из Сирии была начата еще в 2018 году Анной Кузнецовой."На сегодняшний день из Сирии уже вернулось 228 детей с учетом тех, которые прилетели совсем недавно. Подготовили документ на вывоз еще 140 детей. Буквально неделю назад мы вернули 9 детей: 8 из лагеря, находящегося в Заефратье, и одного из приюта в Дамаске. Медицинские обследования завершены, и вот буквально сейчас они, наверное, встречаются со своими большими семьями", - рассказала Львова-Белова.При этом уполномоченный отметила, что к ней постоянно обращаются родственники и родители с просьбой вернуть их детей."Сейчас этих обращений порядка тысячи. Работы еще очень много, и мы понимаем, что мы еще на середине пути", - сказала она.Львова-Белова выразила слова благодарности Минобороны и лично министру обороны за обеспечение работы и безопасности в Сирии.В свою очередь глава НЦУО Михаил Мизинцев по приказу главы военного ведомства наградил Львову-Белову медалью "За укрепление боевого содружества". Мизинцев также руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию.
https://ria.ru/20211222/kontsert-1764832475.html
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в мире, дети, сирия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, анна кузнецова, россия, мария львова-белова
18:35 23.12.2021 (обновлено: 18:39 23.12.2021)
 
Из Сирии удалось вернуть в семьи 228 российских детей

Омбудсмен Львова-Белова: из Сирии с 2018 года удалось вернуть в российские семьи 228 детей

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДети в палаточном лагере "Абу-Мазен" в поселении Барэльяс в Ливане
Дети в палаточном лагере Абу-Мазен в поселении Барэльяс в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В российские семьи с 2018 года, в том числе из лагерей беженцев, удалось вернуть 228 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.
Она напомнила, что работа по возращению детей в семьи из Сирии была начата еще в 2018 году Анной Кузнецовой.
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"На сегодняшний день из Сирии уже вернулось 228 детей с учетом тех, которые прилетели совсем недавно. Подготовили документ на вывоз еще 140 детей. Буквально неделю назад мы вернули 9 детей: 8 из лагеря, находящегося в Заефратье, и одного из приюта в Дамаске. Медицинские обследования завершены, и вот буквально сейчас они, наверное, встречаются со своими большими семьями", - рассказала Львова-Белова.
При этом уполномоченный отметила, что к ней постоянно обращаются родственники и родители с просьбой вернуть их детей.
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"Сейчас этих обращений порядка тысячи. Работы еще очень много, и мы понимаем, что мы еще на середине пути", - сказала она.
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В свою очередь глава НЦУО Михаил Мизинцев по приказу главы военного ведомства наградил Львову-Белову медалью "За укрепление боевого содружества". Мизинцев также руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию.
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Война в СирииВ миреДетиСирияМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФАнна КузнецоваРоссияМария Львова-Белова
 
 
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