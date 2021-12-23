https://ria.ru/20211223/deti-1765208227.html

Из Сирии удалось вернуть в семьи 228 российских детей

Из Сирии удалось вернуть в семьи 228 российских детей - РИА Новости, 23.12.2021

Из Сирии удалось вернуть в семьи 228 российских детей

В российские семьи с 2018 года, в том числе из лагерей беженцев, удалось вернуть 228 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:35

2021-12-23T18:35

2021-12-23T18:39

война в сирии

в мире

дети

сирия

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В российские семьи с 2018 года, в том числе из лагерей беженцев, удалось вернуть 228 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.Она напомнила, что работа по возращению детей в семьи из Сирии была начата еще в 2018 году Анной Кузнецовой."На сегодняшний день из Сирии уже вернулось 228 детей с учетом тех, которые прилетели совсем недавно. Подготовили документ на вывоз еще 140 детей. Буквально неделю назад мы вернули 9 детей: 8 из лагеря, находящегося в Заефратье, и одного из приюта в Дамаске. Медицинские обследования завершены, и вот буквально сейчас они, наверное, встречаются со своими большими семьями", - рассказала Львова-Белова.При этом уполномоченный отметила, что к ней постоянно обращаются родственники и родители с просьбой вернуть их детей."Сейчас этих обращений порядка тысячи. Работы еще очень много, и мы понимаем, что мы еще на середине пути", - сказала она.Львова-Белова выразила слова благодарности Минобороны и лично министру обороны за обеспечение работы и безопасности в Сирии.В свою очередь глава НЦУО Михаил Мизинцев по приказу главы военного ведомства наградил Львову-Белову медалью "За укрепление боевого содружества". Мизинцев также руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию.

https://ria.ru/20211222/kontsert-1764832475.html

https://ria.ru/20210704/deti-1739783189.html

https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html

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в мире, дети, сирия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, анна кузнецова, россия, мария львова-белова