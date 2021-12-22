Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/zhdanov-1764696196.html
Юрий Жданов: в 2022 году нужно готовиться к росту миграционных и киберугроз
Юрий Жданов: в 2022 году нужно готовиться к росту миграционных и киберугроз - РИА Новости, 22.12.2021
Юрий Жданов: в 2022 году нужно готовиться к росту миграционных и киберугроз
Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук Юрий Жданов рассказал в интервью РИА Новости о... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T10:00
2021-12-22T10:02
интервью
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
интерпол
европол
россия
юрий жданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764678494_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_5ba4d25d95d56cefdf92325d0a0aa4c1.jpg
Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук Юрий Жданов рассказал в интервью РИА Новости о том, какой ущерб нанесли киберпреступники в 2021 году, как будет развиваться в России миграционная ситуация в 2022-м и каких новых ухищрений ждать от мошенников в ИТ-сфере.– Юрий Николаевич, как в 2021 году изменилась ситуация с мигрантами в России?– После относительного миграционного затишья в период развития пандемии и ограничения международного транспортного сообщения в 2020 году, миграция, особенно ее незаконная составляющая, стала одним из самих острых вопросов мировой повестки 2021 года. В уходящем году фиксируется устойчивый миграционный прирост. Например, в России за 10 месяцев осуществлено 10,6 миллиона постановок иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет. Данные свидетельствуют, что больше всего к нам прибыло граждан Узбекистана (более трех миллионов) и Таджикистана (более двух миллионов), меньше – из Киргизии (751,7 тысячи) и Казахстана (401,4 тысячи). Кроме того, в текущем году почти на треть увеличилась численность мигрантов, проживающих в Москве, – до 1,033 миллиона. Это по большей части граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.– Следует ожидать увеличения миграционного потока в России в 2022 году?– Безусловно, увеличение миграционного потока в 2022 году будет. На этот процесс повлияют последние изменения в миграционном законодательстве, вступающие в силу 29 декабря. Это и оптимизация миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, которые включают проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование (в том числе в форме карты с электронным носителем информации) для иностранных граждан, прибывших с целью, не связанной с трудовой деятельностью, на срок свыше 90 суток и прибывших с целью трудовой деятельности.В условиях действующего либерального российского миграционного законодательства, упрощенного режима трудоустройства для мигрантов, с учетом оценки текущей ежемесячной динамики, следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем вырастет на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год.Важно также учитывать тот факт, что распространение коронавируса существенно усугубило экономическую ситуацию в большинстве стран мира. Это влияет и будет существенно влиять как фактор увеличения трудовой миграции. Потому что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни их семей. По данным Центробанка РФ об отправленных денежных средствах в страны СНГ, только в III квартале этого года физлица перевели из России в страны СНГ 3,8 миллиарда долларов, что на 14,6% больше аналогичного показателя за прошлый год. При этом несколько вырос и средний чек одного перевода: в среднем в этом году в СНГ отправляли на 11 долларов больше – по 256 долларов.– А как меняется ситуация с трудовыми мигрантами, которые работают в России по квотам?– Статистика говорит, что таких мигрантов у нас примерно 4% от всех иностранцев, живущих в настоящее время в Российской Федерации. В принципе, я считаю, что пора уже отказаться от механизма квотирования, так как он избыточен в данной ситуации.– А как развивается в России ситуация с нелегальными мигрантами? Станет ли их больше в 2022 году? И какие меры, по-вашему, следует предпринимать правоохранительным органам?– Если мы обратимся к статистике, то за январь-октябрь 2021 года в России иностранные граждане и лица без гражданства совершили 30,8 тысячи преступлений (рост на 5,1%), в том числе гражданами государств-участников СНГ совершено 24 тысячи преступлений. Это на 8,7% ниже уровня прошлого года, но при этом их удельный вес составляет 78% от общего числа миграционных преступлений. За этот же период на четверть возросло количество преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, выявлено 784 лица, совершивших указанные преступления. Такой 25-процентный прирост преступлений, связанных с незаконной миграцией, – яркий маркер неблагополучия в этой сфере на фоне снижения общего количества преступлений, совершенных в России.Но стоит оговориться, что в целом, сравнительный срез ситуации с незаконной миграцией в России и за рубежом свидетельствует, что миграционная обстановка в стране в целом контролируема и стабильна.– Как миграционная ситуация в России выглядит на фоне стран Евросоюза и США, например?– Общая статистика незаконной миграции в 2021 году иллюстрирует ее негативные тенденции, то есть рост во всем мире. В России рост составил 25,5%, в ЕС – 70%, в США – 330%. Миграционная стагнация 2020 года, обусловленная антиковидными ограничениями, предопределила многократный миграционный прирост в 2021 году.Для сравнения, по данным того же Европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex, за январь-октябрь общее количество незаконных пересечений границы мигрантами на внешних подступах ЕС выросло почти на 70% до 160 тысяч, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. И на 45% по сравнению с 2019 годом. Наиболее значительный рост был отмечен на маршрутах восточных и западных Балкан, центрального Средиземноморья, а также на Кипре.По официально озвученным данным правительственных структур, в 2021 году минимальное количество незаконных мигрантов составило: более 800 тысяч человек – в РФ, 2,08 миллиона – в Евросоюзе и 1,96 миллиона человек – в США.По оценкам экспертов, общее количество незаконных мигрантов в России варьируется в пределах 2,5–10 миллионов человек, в Евросоюзе – 2,08-3,9 миллиона, в США 5,6-10 миллионов лиц.Поэтому необходима реализация комплекса мер по обеспечению миграционной стабильности и недопущению всплеска этнической преступности. Нужны модернизация и ужесточение миграционного законодательства с целью упорядочения правовых положений, в первую очередь касающихся электронного контроля за мигрантами, с учетом возможностей новейших информационных технологий, инструментов биометрической идентификации мигрантов (в частности, сокращение сроков рассмотрения законопроекта МВД России от 1 марта 2021 года "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", планируемого к введению в действие в 2024 году). Нам необходимо ужесточить уголовную ответственность за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконной миграцией. Нужно наращивать внедрение инновационных инструментов и средств социальной инженерии в оперативно-розыскную деятельность оперативных подразделений МВД и ФСБ России.Кроме того, я считаю, что просто необходимо усиление мер пограничного контроля и международного сотрудничества в ходе административно-контрольных и оперативно-розыскных мер в сфере обеспечения миграционной стабильности и антитеррористической безопасности в рамках международного сотрудничества.– Стоит ли нам опасаться роста миграционной преступности в России в 2022 году?– В течение последних пяти лет общее количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, стабильно снижалось с 40 тысяч преступлений в 2017 году до 34,4 тысячи в 2020 году. Число противоправных деяний мигрантов в 2021 году будет известно в начале следующего. Но оценка текущей ежемесячной положительной динамики преступлений данной категории позволяет прогнозировать смену этого тренда, то есть следует ожидать роста в 2022 году. Так что да, с учетом действующих рисков и угроз следует ожидать нарастания миграционной преступности в России.– Чем это обусловлено?– Негативные тенденции миграционной преступности уже в текущем году обусловлены совокупностью внешних угроз: "афганского" фактора и активизации гибридной противоправной деятельности внешнеполитических оппонентов; а также внутренних – социально-психологической напряженности, в том числе в мигрантской среде, и кризисных явлений в экономике, обусловленных развитием пандемии. Все они обладают мощным криминогенным потенциалом.С учетом перечисленных факторов и эффективности работы органов внутренних дел по выявлению и пресечению миграционных преступлений, абсолютный показатель, не превышающий 35 тысяч преступлений мигрантов в год, можно считать относительно благоприятным вариантом прогноза на 2022 год.– Вы упомянули "афганский" фактор. Как повлияли события в Афганистане на ситуацию с мигрантами в России? Стоит ли опасаться, что из Афганистана увеличится тот же наркотрафик через Россию?– И не только наркотрафик. Приход в августе 2021 года к власти в Афганистане радикального исламистского движения "Талибан"*, признанного Совбезом ООН террористической организацией, вызвал молниеносное криминальное эхо в виде вспышки противоправной активности на территории России радикально настроенных лиц, в первую очередь в мигрантской среде.Прокатившаяся в российской столице и крупных городах страны "спонтанная" серия массовых нарушений общественного порядка мигрантами (драк) в августе-сентябре текущего года, проиллюстрировала лишь поверхностный слой криминогенного заряда радикального исламистского подполья, вдохновившегося победой "Талибана"*. Эти события только "раззадорили" противоправную активность с целью провоцирования социальной напряженности в обществе и дестабилизации, особенно в мигрантской среде.Своевременное реагирование Совета безопасности РФ, оперативно принятые меры российских правоохранительных структур позволили не допустить крайне негативный вариант развития этой ситуации.В условиях тотального кризиса в Афганистане следует ожидать рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика в Европу и в РФ.– Если обратиться от мигрантов к "цифре". Как изменилась за 2021 год киберпреступность? Какой ущерб нанесли России и миру в целом преступления в IT-сфере?– По данным МВД России, за 11 месяцев было совершено почти 494 тысячи киберпреступлений, выявлено более 88 тысяч киберпреступников. Иными словами, можно констатировать, что в общей структуре преступности каждое четвертое преступление совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). При этом правоохранительным органам удалось сбить взрывной рост этого вида преступлений (+73,4% по итогам 2020 года).В то же время ежегодно увеличивается ущерб от киберпосягательств. В отчете Всемирного экономического форума о глобальных рисках за 2021 год ущерб от киберпреступлений в текущем году оценивается в шесть триллионов долларов. Аналогичные цифры озвучены генсеком ООН, международными и российскими экспертами.В России в 2021 году сумма причиненного ущерба только от дистанционных (телефонных) мошенничеств составила 45 миллиардов рублей, а общий ущерб от киберпреступности оценивается в пределах 90 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2020 году ущерб от киберпреступлений оценивался в районе 70 миллиардов рублей. Результаты социологических исследований показали, что сумма ущерба от действий киберпреступников составила 150 миллиардов рублей. И к сожалению, в 2022 году следует ожидать устойчивой положительной динамики роста преступлений, совершенных с использованием ИКТ или в сфере компьютерной информации. По оценкам международных экспертных сообществ, ущерб о совершенных киберпосягательств будет ежегодно увеличиваться, а в 2025 году ущерб от киберпреступлений достигнет 10,5 триллиона долларов ежегодно.– Каких новых ухищрений нам стоит ожидать от киберпреступников в 2022 году?– В настоящее время киберпреступность – это транснациональный, трансграничный вид организованной преступности, являющейся неотъемлемым компонентом глобальной метавселенной, что требует совместной борьбы всех ведущих государств. Россия является активным участником мирового сообщества по противоборству киберугрозам, в своей деятельности опирается на руководящие принципы ООН по кибербезопасности и оперативное взаимодействие с Интерполом и Европолом. Можно утверждать, что методы и инструменты, используемые киберпреступниками, все чаще применяются в других областях преступности, а цифровая криминальная экосистема продолжает развиваться тревожными темпами. Конфиденциальность и удобство, предлагаемые платформами связи, распространение криптовалюты выгодны при любой незаконной деятельности.Думаю, в 2022 году будет развиваться распространение вредоносных программ для мобильных устройств при онлайн-покупках, использование фишинговых приманок, чтобы заставить жертв загрузить вредоносный код для кражи учетных данных. Никуда не денутся "трояны" мобильного банкинга. Кроме того, преступники продолжат использовать нарративы COVID-19 для онлайн-продажи поддельной медицинской продукции и будут стремиться украсть персональные и учетные данные. Хотя биткойн в настоящее время остается предпочтительной криптовалютой для пользователей и торговцев в даркнете, популярность других цифровых монет растет. Преступники все чаще конвертируют свои незаконные доходы, полученные в криптовалюте. Вот такой пример: материалы о сексуальном насилии над детьми активно продаются в одноранговых сетях и даркнете, где криптовалюта используется для платежей.Анонимность в интернете усугубляется широким распространением технологий шифрования, которые могут принести пользу и законным пользователям, и преступникам одновременно. Помимо законных услуг, международные правоохранительные органы пристально следят за поставщиками VPN и криптографических телефонов, которые обслуживают криминальные элементы нашего общества. Повсеместно фиксируется рост интереса к покупке программ-вымогателей.Обыкновенный интернет-пользователь зачастую остается самым слабым звеном в системе ИТ-безопасности. Социальная инженерия остается серьезным подспорьем для получения доступа к информационной системе или, в случае мошенничества, к банковскому счету жертвы. Рынок криминальных товаров и услуг переживает бум. Личная информация и учетные данные пользуются большим спросом, поскольку они играют важную роль в повышении успешности всех типов атак социальной инженерии.– Тогда как можно противостоять кибермошенникам?– В первую очередь нужно обеспечить правоохранительные органы своевременным доступом к данным для незамедлительного проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следует организовать дополнительное обучение сотрудников правоохранительных органов и обеспечить их современными инструментами для борьбы с киберпреступниками. Нам нужно расширять международное сотрудничество для быстрого обмена оперативной информацией.Наконец, жизненно важно продолжать повышать коллективную грамотность и осведомленность в области информационных технологий, поскольку киберпреступность прочно укоренилась в нашем обществе и часто пользуется невежеством населения в этих вопросах.* движение находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211221/migranty-1764635153.html
https://realty.ria.ru/20211220/stroyki-1764514483.html
https://ria.ru/20211220/migranty-1764596509.html
https://realty.ria.ru/20211215/migranty-1763892481.html
https://realty.ria.ru/20211203/migranty-1762017358.html
https://ria.ru/20211129/medvedev-1761327561.html
https://ria.ru/20211202/odkb-1761752222.html
https://ria.ru/20211130/ataki-1761469963.html
https://ria.ru/20210709/kibermoshenniki-1740628046.html
https://ria.ru/20211007/kiberprestupnost-1753473513.html
https://ria.ru/20210803/kibermoshenniki-1744130169.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764678494_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c055cd73eae13ecaafa1e71669f46460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервью, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интерпол, европол, россия, юрий жданов
10:00 22.12.2021 (обновлено: 10:02 22.12.2021)
 

Юрий Жданов: в 2022 году нужно готовиться к росту миграционных и киберугроз

© Фото : Международная полицейская ассоциацияРуководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук Юрий Жданов
Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук Юрий Жданов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Международная полицейская ассоциация
Читать ria.ru в
Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук Юрий Жданов рассказал в интервью РИА Новости о том, какой ущерб нанесли киберпреступники в 2021 году, как будет развиваться в России миграционная ситуация в 2022-м и каких новых ухищрений ждать от мошенников в ИТ-сфере.
– Юрий Николаевич, как в 2021 году изменилась ситуация с мигрантами в России?
– После относительного миграционного затишья в период развития пандемии и ограничения международного транспортного сообщения в 2020 году, миграция, особенно ее незаконная составляющая, стала одним из самих острых вопросов мировой повестки 2021 года. В уходящем году фиксируется устойчивый миграционный прирост. Например, в России за 10 месяцев осуществлено 10,6 миллиона постановок иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет. Данные свидетельствуют, что больше всего к нам прибыло граждан Узбекистана (более трех миллионов) и Таджикистана (более двух миллионов), меньше – из Киргизии (751,7 тысячи) и Казахстана (401,4 тысячи). Кроме того, в текущем году почти на треть увеличилась численность мигрантов, проживающих в Москве, – до 1,033 миллиона. Это по большей части граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 00:40
В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
– Следует ожидать увеличения миграционного потока в России в 2022 году?
– Безусловно, увеличение миграционного потока в 2022 году будет. На этот процесс повлияют последние изменения в миграционном законодательстве, вступающие в силу 29 декабря. Это и оптимизация миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, которые включают проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование (в том числе в форме карты с электронным носителем информации) для иностранных граждан, прибывших с целью, не связанной с трудовой деятельностью, на срок свыше 90 суток и прибывших с целью трудовой деятельности.
В условиях действующего либерального российского миграционного законодательства, упрощенного режима трудоустройства для мигрантов, с учетом оценки текущей ежемесячной динамики, следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем вырастет на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 11:44
В Москве создадут программу по увеличению эффективности труда на стройках
Важно также учитывать тот факт, что распространение коронавируса существенно усугубило экономическую ситуацию в большинстве стран мира. Это влияет и будет существенно влиять как фактор увеличения трудовой миграции. Потому что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни их семей. По данным Центробанка РФ об отправленных денежных средствах в страны СНГ, только в III квартале этого года физлица перевели из России в страны СНГ 3,8 миллиарда долларов, что на 14,6% больше аналогичного показателя за прошлый год. При этом несколько вырос и средний чек одного перевода: в среднем в этом году в СНГ отправляли на 11 долларов больше – по 256 долларов.
– А как меняется ситуация с трудовыми мигрантами, которые работают в России по квотам?
– Статистика говорит, что таких мигрантов у нас примерно 4% от всех иностранцев, живущих в настоящее время в Российской Федерации. В принципе, я считаю, что пора уже отказаться от механизма квотирования, так как он избыточен в данной ситуации.
Граждане Таджикистана ожидают вылета в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 17:57
В Совбезе заявили о необходимости курсов русского языка для мигрантов
– А как развивается в России ситуация с нелегальными мигрантами? Станет ли их больше в 2022 году? И какие меры, по-вашему, следует предпринимать правоохранительным органам?
– Если мы обратимся к статистике, то за январь-октябрь 2021 года в России иностранные граждане и лица без гражданства совершили 30,8 тысячи преступлений (рост на 5,1%), в том числе гражданами государств-участников СНГ совершено 24 тысячи преступлений. Это на 8,7% ниже уровня прошлого года, но при этом их удельный вес составляет 78% от общего числа миграционных преступлений. За этот же период на четверть возросло количество преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, выявлено 784 лица, совершивших указанные преступления. Такой 25-процентный прирост преступлений, связанных с незаконной миграцией, – яркий маркер неблагополучия в этой сфере на фоне снижения общего количества преступлений, совершенных в России.
Но стоит оговориться, что в целом, сравнительный срез ситуации с незаконной миграцией в России и за рубежом свидетельствует, что миграционная обстановка в стране в целом контролируема и стабильна.
Строители - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 16:49
Эксперт: в РФ из Узбекистана в основном едут неквалифицированные строители
– Как миграционная ситуация в России выглядит на фоне стран Евросоюза и США, например?
– Общая статистика незаконной миграции в 2021 году иллюстрирует ее негативные тенденции, то есть рост во всем мире. В России рост составил 25,5%, в ЕС – 70%, в США – 330%. Миграционная стагнация 2020 года, обусловленная антиковидными ограничениями, предопределила многократный миграционный прирост в 2021 году.
Для сравнения, по данным того же Европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex, за январь-октябрь общее количество незаконных пересечений границы мигрантами на внешних подступах ЕС выросло почти на 70% до 160 тысяч, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. И на 45% по сравнению с 2019 годом. Наиболее значительный рост был отмечен на маршрутах восточных и западных Балкан, центрального Средиземноморья, а также на Кипре.
По официально озвученным данным правительственных структур, в 2021 году минимальное количество незаконных мигрантов составило: более 800 тысяч человек – в РФ, 2,08 миллиона – в Евросоюзе и 1,96 миллиона человек – в США.
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 14:31
Поток трудовых мигрантов из стран ЕАЭС в Россию вырос втрое за 2021 год
По оценкам экспертов, общее количество незаконных мигрантов в России варьируется в пределах 2,5–10 миллионов человек, в Евросоюзе – 2,08-3,9 миллиона, в США 5,6-10 миллионов лиц.
Поэтому необходима реализация комплекса мер по обеспечению миграционной стабильности и недопущению всплеска этнической преступности. Нужны модернизация и ужесточение миграционного законодательства с целью упорядочения правовых положений, в первую очередь касающихся электронного контроля за мигрантами, с учетом возможностей новейших информационных технологий, инструментов биометрической идентификации мигрантов (в частности, сокращение сроков рассмотрения законопроекта МВД России от 1 марта 2021 года "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", планируемого к введению в действие в 2024 году). Нам необходимо ужесточить уголовную ответственность за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконной миграцией. Нужно наращивать внедрение инновационных инструментов и средств социальной инженерии в оперативно-розыскную деятельность оперативных подразделений МВД и ФСБ России.
Кроме того, я считаю, что просто необходимо усиление мер пограничного контроля и международного сотрудничества в ходе административно-контрольных и оперативно-розыскных мер в сфере обеспечения миграционной стабильности и антитеррористической безопасности в рамках международного сотрудничества.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 18:28
Медведев призвал не допустить маргинализации иностранцев в России
– Стоит ли нам опасаться роста миграционной преступности в России в 2022 году?
– В течение последних пяти лет общее количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, стабильно снижалось с 40 тысяч преступлений в 2017 году до 34,4 тысячи в 2020 году. Число противоправных деяний мигрантов в 2021 году будет известно в начале следующего. Но оценка текущей ежемесячной положительной динамики преступлений данной категории позволяет прогнозировать смену этого тренда, то есть следует ожидать роста в 2022 году. Так что да, с учетом действующих рисков и угроз следует ожидать нарастания миграционной преступности в России.
– Чем это обусловлено?
– Негативные тенденции миграционной преступности уже в текущем году обусловлены совокупностью внешних угроз: "афганского" фактора и активизации гибридной противоправной деятельности внешнеполитических оппонентов; а также внутренних – социально-психологической напряженности, в том числе в мигрантской среде, и кризисных явлений в экономике, обусловленных развитием пандемии. Все они обладают мощным криминогенным потенциалом.
С учетом перечисленных факторов и эффективности работы органов внутренних дел по выявлению и пресечению миграционных преступлений, абсолютный показатель, не превышающий 35 тысяч преступлений мигрантов в год, можно считать относительно благоприятным вариантом прогноза на 2022 год.
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 09:18
ОДКБ готовит гуманитарную помощь для афганских беженцев
– Вы упомянули "афганский" фактор. Как повлияли события в Афганистане на ситуацию с мигрантами в России? Стоит ли опасаться, что из Афганистана увеличится тот же наркотрафик через Россию?
– И не только наркотрафик. Приход в августе 2021 года к власти в Афганистане радикального исламистского движения "Талибан"*, признанного Совбезом ООН террористической организацией, вызвал молниеносное криминальное эхо в виде вспышки противоправной активности на территории России радикально настроенных лиц, в первую очередь в мигрантской среде.
Прокатившаяся в российской столице и крупных городах страны "спонтанная" серия массовых нарушений общественного порядка мигрантами (драк) в августе-сентябре текущего года, проиллюстрировала лишь поверхностный слой криминогенного заряда радикального исламистского подполья, вдохновившегося победой "Талибана"*. Эти события только "раззадорили" противоправную активность с целью провоцирования социальной напряженности в обществе и дестабилизации, особенно в мигрантской среде.
Своевременное реагирование Совета безопасности РФ, оперативно принятые меры российских правоохранительных структур позволили не допустить крайне негативный вариант развития этой ситуации.
В условиях тотального кризиса в Афганистане следует ожидать рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика в Европу и в РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 15:10
Число кибератак из России в разы меньше, чем из других стран, заявил Путин
– Если обратиться от мигрантов к "цифре". Как изменилась за 2021 год киберпреступность? Какой ущерб нанесли России и миру в целом преступления в IT-сфере?
– По данным МВД России, за 11 месяцев было совершено почти 494 тысячи киберпреступлений, выявлено более 88 тысяч киберпреступников. Иными словами, можно констатировать, что в общей структуре преступности каждое четвертое преступление совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). При этом правоохранительным органам удалось сбить взрывной рост этого вида преступлений (+73,4% по итогам 2020 года).
В то же время ежегодно увеличивается ущерб от киберпосягательств. В отчете Всемирного экономического форума о глобальных рисках за 2021 год ущерб от киберпреступлений в текущем году оценивается в шесть триллионов долларов. Аналогичные цифры озвучены генсеком ООН, международными и российскими экспертами.
В России в 2021 году сумма причиненного ущерба только от дистанционных (телефонных) мошенничеств составила 45 миллиардов рублей, а общий ущерб от киберпреступности оценивается в пределах 90 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2020 году ущерб от киберпреступлений оценивался в районе 70 миллиардов рублей. Результаты социологических исследований показали, что сумма ущерба от действий киберпреступников составила 150 миллиардов рублей. И к сожалению, в 2022 году следует ожидать устойчивой положительной динамики роста преступлений, совершенных с использованием ИКТ или в сфере компьютерной информации. По оценкам международных экспертных сообществ, ущерб о совершенных киберпосягательств будет ежегодно увеличиваться, а в 2025 году ущерб от киберпреступлений достигнет 10,5 триллиона долларов ежегодно.
Испытания терминала оплаты услуг по технологии PayPass - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 15:39
Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
– Каких новых ухищрений нам стоит ожидать от киберпреступников в 2022 году?
– В настоящее время киберпреступность – это транснациональный, трансграничный вид организованной преступности, являющейся неотъемлемым компонентом глобальной метавселенной, что требует совместной борьбы всех ведущих государств. Россия является активным участником мирового сообщества по противоборству киберугрозам, в своей деятельности опирается на руководящие принципы ООН по кибербезопасности и оперативное взаимодействие с Интерполом и Европолом. Можно утверждать, что методы и инструменты, используемые киберпреступниками, все чаще применяются в других областях преступности, а цифровая криминальная экосистема продолжает развиваться тревожными темпами. Конфиденциальность и удобство, предлагаемые платформами связи, распространение криптовалюты выгодны при любой незаконной деятельности.
Думаю, в 2022 году будет развиваться распространение вредоносных программ для мобильных устройств при онлайн-покупках, использование фишинговых приманок, чтобы заставить жертв загрузить вредоносный код для кражи учетных данных. Никуда не денутся "трояны" мобильного банкинга. Кроме того, преступники продолжат использовать нарративы COVID-19 для онлайн-продажи поддельной медицинской продукции и будут стремиться украсть персональные и учетные данные. Хотя биткойн в настоящее время остается предпочтительной криптовалютой для пользователей и торговцев в даркнете, популярность других цифровых монет растет. Преступники все чаще конвертируют свои незаконные доходы, полученные в криптовалюте. Вот такой пример: материалы о сексуальном насилии над детьми активно продаются в одноранговых сетях и даркнете, где криптовалюта используется для платежей.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 11:39
В России создадут систему для борьбы с киберпреступностью
Анонимность в интернете усугубляется широким распространением технологий шифрования, которые могут принести пользу и законным пользователям, и преступникам одновременно. Помимо законных услуг, международные правоохранительные органы пристально следят за поставщиками VPN и криптографических телефонов, которые обслуживают криминальные элементы нашего общества. Повсеместно фиксируется рост интереса к покупке программ-вымогателей.
Обыкновенный интернет-пользователь зачастую остается самым слабым звеном в системе ИТ-безопасности. Социальная инженерия остается серьезным подспорьем для получения доступа к информационной системе или, в случае мошенничества, к банковскому счету жертвы. Рынок криминальных товаров и услуг переживает бум. Личная информация и учетные данные пользуются большим спросом, поскольку они играют важную роль в повышении успешности всех типов атак социальной инженерии.
– Тогда как можно противостоять кибермошенникам?
Программирование - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 11:57
Российские ученые разработали игру для противостояния кибермошенникам
– В первую очередь нужно обеспечить правоохранительные органы своевременным доступом к данным для незамедлительного проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следует организовать дополнительное обучение сотрудников правоохранительных органов и обеспечить их современными инструментами для борьбы с киберпреступниками. Нам нужно расширять международное сотрудничество для быстрого обмена оперативной информацией.
Наконец, жизненно важно продолжать повышать коллективную грамотность и осведомленность в области информационных технологий, поскольку киберпреступность прочно укоренилась в нашем обществе и часто пользуется невежеством населения в этих вопросах.
* движение находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность
 
ИнтервьюФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ИнтерполЕврополРоссияЮрий Жданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков