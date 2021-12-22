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В Кремле допустили встречу Путина и Лукашенко в Петербурге

В Кремле допустили встречу Путина и Лукашенко в Петербурге - РИА Новости, 22.12.2021

В Кремле допустили встречу Путина и Лукашенко в Петербурге

Встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге готовится, также не исключена отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:50

2021-12-22T12:50

2021-12-22T13:01

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге готовится, также не исключена отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.Ранее посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев сообщил РИА Новости о планах провести 29 декабря в Петербурге неформальный саммит глав государств СНГ."Действительно есть подготовка к личной встрече президентов", - сказал он. На вопрос, возможна ли отдельная встреча Путина и Лукашенко, Песков ответил утвердительно: "может".

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761837698.html

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санкт-петербург, снг, политика, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия