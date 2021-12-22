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В Кремле допустили встречу Путина и Лукашенко в Петербурге
В Кремле допустили встречу Путина и Лукашенко в Петербурге - РИА Новости, 22.12.2021
В Кремле допустили встречу Путина и Лукашенко в Петербурге
Встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге готовится, также не исключена отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:50
2021-12-22T12:50
2021-12-22T13:01
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге готовится, также не исключена отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.Ранее посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев сообщил РИА Новости о планах провести 29 декабря в Петербурге неформальный саммит глав государств СНГ."Действительно есть подготовка к личной встрече президентов", - сказал он. На вопрос, возможна ли отдельная встреча Путина и Лукашенко, Песков ответил утвердительно: "может".
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санкт-петербург, снг, политика, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
12:50 22.12.2021 (обновлено: 13:01 22.12.2021)
В Кремле допустили встречу Путина и Лукашенко в Петербурге
Пресс-секретарь президента Песков: в Петербурге готовится очная встреча лидеров СНГ