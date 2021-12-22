В Латвии пообещали доставлять оружие Украине в случае конфликта с Россией
Министр обороны Латвии Пабрикс: готовы доставлять оружие Украине при конфликте с Россией
CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienāМинистр обороны Латвии Артис Пабрикс
РИГА, 22 дек – РИА Новости. Латвия готова доставлять оружие Украине в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе, сообщил журналистам министр обороны республики Артис Пабрикс.
Во вторник литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что страны Балтии готовы предоставить военную и невоенную помощь Украине.
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"Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим (Украине)", - сказал министр. По его словам, у Латвии есть возможность доставлять на Украину товары как военного, так и не военного назначения. Более подробных комментариев министр не дал.
Ранее Пабрикс заявил, что Латвии, возможно, придется потребовать присутствия большего контингента войск НАТО в республике из-за ситуации вокруг Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.