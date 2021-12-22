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В Латвии пообещали доставлять оружие Украине в случае конфликта с Россией
В Латвии пообещали доставлять оружие Украине в случае конфликта с Россией - РИА Новости, 22.12.2021
В Латвии пообещали доставлять оружие Украине в случае конфликта с Россией
Латвия готова доставлять оружие Украине в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе, сообщил журналистам министр обороны республики Артис... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:39
2021-12-22T14:39
в мире
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латвия
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ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
россия
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РИГА, 22 дек – РИА Новости. Латвия готова доставлять оружие Украине в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе, сообщил журналистам министр обороны республики Артис Пабрикс.Во вторник литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что страны Балтии готовы предоставить военную и невоенную помощь Украине."Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим (Украине)", - сказал министр. По его словам, у Латвии есть возможность доставлять на Украину товары как военного, так и не военного назначения. Более подробных комментариев министр не дал.Ранее Пабрикс заявил, что Латвии, возможно, придется потребовать присутствия большего контингента войск НАТО в республике из-за ситуации вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211202/finpomosch-1761738553.html
https://ria.ru/20211114/latviya-1759033165.html
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в мире, украина, латвия, артис пабрикс, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
14:39 22.12.2021
 
В Латвии пообещали доставлять оружие Украине в случае конфликта с Россией

Министр обороны Латвии Пабрикс: готовы доставлять оружие Украине при конфликте с Россией

CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienāМинистр обороны Латвии Артис Пабрикс
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienā
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РИГА, 22 дек – РИА Новости. Латвия готова доставлять оружие Украине в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе, сообщил журналистам министр обороны республики Артис Пабрикс.
Во вторник литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что страны Балтии готовы предоставить военную и невоенную помощь Украине.
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"Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим (Украине)", - сказал министр. По его словам, у Латвии есть возможность доставлять на Украину товары как военного, так и не военного назначения. Более подробных комментариев министр не дал.
Ранее Пабрикс заявил, что Латвии, возможно, придется потребовать присутствия большего контингента войск НАТО в республике из-за ситуации вокруг Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В миреУкраинаЛатвияАртис ПабриксСитуация на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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