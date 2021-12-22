https://ria.ru/20211222/rossiya-1764840969.html
Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине
Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине - РИА Новости, 22.12.2021
Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине
Посольство РФ на фоне заявлений США, что вину за ситуацию вокруг Украины несет Россия, призвало "не сваливать с больной головы на здоровую". РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:16
2021-12-22T09:16
2021-12-22T09:44
в мире
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дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Посольство РФ на фоне заявлений США, что вину за ситуацию вокруг Украины несет Россия, призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США."Призывам госдепартамент США не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны", - заявило российское посольство в Twitter- аккаунте.По мнению посольства, чтобы снизить опасную напряженность в Европе и выйти на заключение договоренностей о гарантиях равной и неделимой безопасности, следует исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств, не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.Россия не раз обращала внимание, что все обвинения в ее адрес используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211222/diplomatiya-1764793022.html
https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764830558.html
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в мире, украина, сша, россия, киев, дмитрий песков, нато, нед прайс, ситуация на украине
09:16 22.12.2021 (обновлено: 09:44 22.12.2021)
Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине
Посольство в США о заявлении Госдепа: призываем не сваливать с больной головы на здоровую