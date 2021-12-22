Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/rossiya-1764840969.html
Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине
Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине - РИА Новости, 22.12.2021
Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине
Посольство РФ на фоне заявлений США, что вину за ситуацию вокруг Украины несет Россия, призвало "не сваливать с больной головы на здоровую". РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:16
2021-12-22T09:44
в мире
украина
сша
россия
киев
дмитрий песков
нато
нед прайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Посольство РФ на фоне заявлений США, что вину за ситуацию вокруг Украины несет Россия, призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США."Призывам госдепартамент США не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны", - заявило российское посольство в Twitter- аккаунте.По мнению посольства, чтобы снизить опасную напряженность в Европе и выйти на заключение договоренностей о гарантиях равной и неделимой безопасности, следует исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств, не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.Россия не раз обращала внимание, что все обвинения в ее адрес используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211222/diplomatiya-1764793022.html
https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764830558.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, киев, дмитрий песков, нато, нед прайс, ситуация на украине
09:16 22.12.2021 (обновлено: 09:44 22.12.2021)
 
Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине

Посольство в США о заявлении Госдепа: призываем не сваливать с больной головы на здоровую

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Посольство РФ на фоне заявлений США, что вину за ситуацию вокруг Украины несет Россия, призвало "не сваливать с больной головы на здоровую".
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс написал в Twitter, что, "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США.
Президент Джо Байден на южной части Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
08:00
США ожидает стыд: придется просить прощения у России
"Призывам госдепартамент США не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны", - заявило российское посольство в Twitter- аккаунте.
По мнению посольства, чтобы снизить опасную напряженность в Европе и выйти на заключение договоренностей о гарантиях равной и неделимой безопасности, следует исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств, не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
Россия не раз обращала внимание, что все обвинения в ее адрес используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
02:36
В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
 
В миреУкраинаСШАРоссияКиевДмитрий ПесковНАТОНед ПрайсСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Американские ученые анонсировали вакцину от всех штаммов коронавируса
10:07Киев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНР
10:07Российская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссии
10:06В Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУ
09:51В метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшие
09:36На Сахалине нашли тело пропавшего подростка
09:33СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза
09:32"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газа
09:31В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях
09:18В Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенных
09:18Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе
09:16Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине
09:13Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России
09:12ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента
09:04Двум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводков
08:49Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области
08:43Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов
08:39В Москве заработал первый в России 5G-полигон
08:33Первые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границу
08:28Премьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга
Лента новостейМолния
Американские ученые анонсировали вакцину от всех штаммов коронавирусаКиев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНРРоссийская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссииВ Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУВ метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшиеНа Сахалине нашли тело пропавшего подросткаСМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газаВ Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партияхВ Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенныхВрач рассказал, как правильно согреваться на морозеПосольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на УкраинеНовак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в РоссииГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президентаДвум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводковЭксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской областиКадыров обвинил власти Турции в поддержке террористовВ Москве заработал первый в России 5G-полигонПервые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границуПремьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга