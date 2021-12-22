https://ria.ru/20211222/omikron-1764893171.html

В оперштабе объяснили рост заболеваемости COVID-19 в ЮАР

В оперштабе объяснили рост заболеваемости COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 22.12.2021

В оперштабе объяснили рост заболеваемости COVID-19 в ЮАР

Штамм "омикрон" обладает большей трансмиссивностью от человека к человеку, что приведо к росту заболеваемости в ЮАР, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:20

2021-12-22T13:20

2021-12-22T13:20

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Штамм "омикрон" обладает большей трансмиссивностью от человека к человеку, что приведо к росту заболеваемости в ЮАР, говорится в совместном заявлении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и министерства здравоохранения Южно-Африканской Республики.Как говорится в заявлении, Российско-Южноафриканская научная миссия по изучению клинико-эпидемиологических особенностей новой коронавирусной инфекции, вызываемой генетическим вариантом "омикрон", организована по результатам договорённостей президентов России и ЮАР и состоялась в Южно-Африканской Республике в период с 13 по 22 декабря.Участники совместной миссии, говорится в заявлении, "обсудили особенности новой коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом "омикрон", и их влияния на распространения инфекции, тяжесть клинического течения, оказание медицинской помощи и вакцинацию"."В ходе миссии получены данные по эпидемиологической характеристике нового генетического варианта и особенностям его распространения в ЮАР. Показана более высокая трансмиссивность варианта "омикрон" от человека к человеку, что привело к росту заболеваемости (базовый репродуктивный показатель вырос до 2.5 в декабре, время удвоения числа инфицированных составляет 3.18-3.61 дня) и увеличению доли положительных проб до 35.5% при отсутствии указаний на более тяжелое клиническое течение", - говорится в заявлении.Отмечено, что учитывая значительное число переболевших COVID-19 жителей ЮАР и демографические отличия, данные по клинической тяжести могут быть скорректированы в условиях распространения варианта "омикрон" в Российской Федерации.

https://ria.ru/20211221/omikron-1764821880.html

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