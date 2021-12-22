https://ria.ru/20211222/omikron-1764888789.html

В оперштабе рассказали, кто тяжелее переносит "омикрон"

В оперштабе рассказали, кто тяжелее переносит "омикрон" - РИА Новости, 22.12.2021

В оперштабе рассказали, кто тяжелее переносит "омикрон"

Тяжелее всего COVID-19 при заражении омикрон-штаммом переносят непривитые представители групп риска, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:03

2021-12-22T13:03

2021-12-22T16:02

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Тяжелее всего COVID-19 при заражении омикрон-штаммом переносят непривитые представители групп риска, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (до 15-20 процентов) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением", — говорится в заявлении по итогам работы российско-южноафриканской научной миссии по изучению особенностей генетического варианта "омикрон", которая проходила в ЮАР с 13 по 22 декабря.В то же время отмечается высокая степень распространения вируса среди молодежи, особенно у детей.Клиническая картина при заражении похожа на проявления гриппа, также ученые указали на большое количество бессимптомных случаев в ЮАР, откуда произошла эта разновидность коронавируса. Исследователи считают, что степень нейтрализации "омикрона" снижена от трех до 41 раза в зависимости от состояния иммунной системы носителя вируса. Ученые предположили, что комбинация "перенесенная болезнь плюс вакцинация или ревакцинация" позволит минимизировать риски тяжелого течения.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как "вызывающий беспокойство".

https://ria.ru/20211222/omikron-1764888932.html

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