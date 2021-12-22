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Отец девятилетней студентки МГУ заявил, что подал заявление в полицию
Отец девятилетней студентки МГУ заявил, что подал заявление в полицию - РИА Новости, 22.12.2021
Отец девятилетней студентки МГУ заявил, что подал заявление в полицию
Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T02:23
2021-12-22T02:44
происшествия
мгу имени м. в. ломоносова
алиса теплякова
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию.Что произошлоВ пресс-службе факультета психологии МГУ, на котором обучается Теплякова, во вторник вечером сообщили РИА Новости, что отец девочки во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой.Студенка первого курса сдавала предмет "Введение в психологию". Ответив неправильно, она расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а ее отец "устроил скандал", рассказали в пресс-службе.Отец Тепляковой, который должен был ждать ее на посту охраны, попытался прорваться на факультет, добавили в пресс-службе, в результате охранники и сотрудники вуза задержали его за нарушение правил и санитарных требований и закрыли в аудитории до приезда полиции.Комментарий отца ТепляковойСам Тепляков после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию.По словам Теплякова, девочку "лишили свободы" на полтора часа, из-за чего он вызвал полицию. Он также обвинил преподавателей в нарушении процедуры сдачи экзамена.Реакция матери ТепляковойМать Тепляковой Наталия рассказала в беседе с "МК" свою версию произошедшего во время экзамена у ее дочери.Она отметила, что спустя полтора часа после начала экзамена ее супруг начал волноваться и проситься к ребенку, так как экзамен к этому времени уже завершился. Спустя еще час дочь к нему привели.При этом женщина добавила, что в результате девятилетняя студентка получила оценку "неудовлетворительно" из-за "фрагментарных" знаний. "Оценку озвучил замдекана, а не преподаватель. Но в рабочем плане стоит, что даже если знания "фрагментарные", то оценка должна быть "3", а не "2". Но она была готова по предмету гораздо сильнее, чем на "фрагментарные знания"", - подытожила собеседница издания."Сдает по своему плану"Ранее одногрупники девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с "МК" рассказали, как девочка закрывает первую сессию.Собеседница издания уточнила, что Теплякова должна до Нового года сдать русский язык и психологию. При этом другой ее одногруппник предупредил, что с последней дисциплиной у нее могут возникнуть проблемы.Девятилетняя студенткаМосквичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Но ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
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происшествия, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова
02:23 22.12.2021 (обновлено: 02:44 22.12.2021)
 
Отец девятилетней студентки МГУ заявил, что подал заявление в полицию

Отец девятилетней студентки Тепляковой после скандала в МГУ написал заявление в полицию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию.

Что произошло

В пресс-службе факультета психологии МГУ, на котором обучается Теплякова, во вторник вечером сообщили РИА Новости, что отец девочки во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой.
Студенка первого курса сдавала предмет "Введение в психологию". Ответив неправильно, она расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а ее отец "устроил скандал", рассказали в пресс-службе.
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Отец Тепляковой, который должен был ждать ее на посту охраны, попытался прорваться на факультет, добавили в пресс-службе, в результате охранники и сотрудники вуза задержали его за нарушение правил и санитарных требований и закрыли в аудитории до приезда полиции.

Комментарий отца Тепляковой

Сам Тепляков после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию.
"Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка", — сказал мужчина.
По словам Теплякова, девочку "лишили свободы" на полтора часа, из-за чего он вызвал полицию. Он также обвинил преподавателей в нарушении процедуры сдачи экзамена.
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Реакция матери Тепляковой

Мать Тепляковой Наталия рассказала в беседе с "МК" свою версию произошедшего во время экзамена у ее дочери.
Она отметила, что спустя полтора часа после начала экзамена ее супруг начал волноваться и проситься к ребенку, так как экзамен к этому времени уже завершился. Спустя еще час дочь к нему привели.
При этом женщина добавила, что в результате девятилетняя студентка получила оценку "неудовлетворительно" из-за "фрагментарных" знаний. "Оценку озвучил замдекана, а не преподаватель. Но в рабочем плане стоит, что даже если знания "фрагментарные", то оценка должна быть "3", а не "2". Но она была готова по предмету гораздо сильнее, чем на "фрагментарные знания"", - подытожила собеседница издания.
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"Сдает по своему плану"

Ранее одногрупники девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с "МК" рассказали, как девочка закрывает первую сессию.
"Алиса сдает по своему плану. Нет, ее план не проще, наоборот. Она сдает экзамены раньше нас", — сообщила одна из ее однокурсниц.
Собеседница издания уточнила, что Теплякова должна до Нового года сдать русский язык и психологию. При этом другой ее одногруппник предупредил, что с последней дисциплиной у нее могут возникнуть проблемы.

Девятилетняя студентка

Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Но ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
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ПроисшествияМГУ имени М. В. ЛомоносоваАлиса Теплякова
 
 
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