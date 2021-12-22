https://ria.ru/20211222/mgu-1764830305.html

Отец девятилетней студентки МГУ заявил, что подал заявление в полицию

Отец девятилетней студентки МГУ заявил, что подал заявление в полицию - РИА Новости, 22.12.2021

Отец девятилетней студентки МГУ заявил, что подал заявление в полицию

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T02:23

2021-12-22T02:23

2021-12-22T02:44

происшествия

мгу имени м. в. ломоносова

алиса теплякова

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию.Что произошлоВ пресс-службе факультета психологии МГУ, на котором обучается Теплякова, во вторник вечером сообщили РИА Новости, что отец девочки во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой.Студенка первого курса сдавала предмет "Введение в психологию". Ответив неправильно, она расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а ее отец "устроил скандал", рассказали в пресс-службе.Отец Тепляковой, который должен был ждать ее на посту охраны, попытался прорваться на факультет, добавили в пресс-службе, в результате охранники и сотрудники вуза задержали его за нарушение правил и санитарных требований и закрыли в аудитории до приезда полиции.Комментарий отца ТепляковойСам Тепляков после устроенной им драки во время экзамена дочери заявил "Известиям", что подает заявление в полицию.По словам Теплякова, девочку "лишили свободы" на полтора часа, из-за чего он вызвал полицию. Он также обвинил преподавателей в нарушении процедуры сдачи экзамена.Реакция матери ТепляковойМать Тепляковой Наталия рассказала в беседе с "МК" свою версию произошедшего во время экзамена у ее дочери.Она отметила, что спустя полтора часа после начала экзамена ее супруг начал волноваться и проситься к ребенку, так как экзамен к этому времени уже завершился. Спустя еще час дочь к нему привели.При этом женщина добавила, что в результате девятилетняя студентка получила оценку "неудовлетворительно" из-за "фрагментарных" знаний. "Оценку озвучил замдекана, а не преподаватель. Но в рабочем плане стоит, что даже если знания "фрагментарные", то оценка должна быть "3", а не "2". Но она была готова по предмету гораздо сильнее, чем на "фрагментарные знания"", - подытожила собеседница издания."Сдает по своему плану"Ранее одногрупники девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с "МК" рассказали, как девочка закрывает первую сессию.Собеседница издания уточнила, что Теплякова должна до Нового года сдать русский язык и психологию. При этом другой ее одногруппник предупредил, что с последней дисциплиной у нее могут возникнуть проблемы.Девятилетняя студенткаМосквичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Но ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.

https://ria.ru/20211116/vunderkind-1759220540.html

https://ria.ru/20211012/ugrozy-1754270629.html

https://ria.ru/20211004/universitet-1752984975.html

https://ria.ru/20210908/studentka-1749099007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова