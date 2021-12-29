15:20 29.12.2021 (обновлено: 15:28 29.12.2021)
Если стал жертвой или очевидцем преступления: как заявить в полицию
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Как правильно написать заявление в полицию, можно ли подать его анонимно или онлайн — в материале РИА Новости.
Заявление в полицию
Заявления, по официальной статистике, составляют большую часть обращений граждан в полицию. Так, за третий квартал 2021 года в адрес МВД России и его руководства поступило более 40 тысяч заявлений, это 58,9 % от общего числа обращений (на втором месте — жалобы).
Какие могут быть основания для подачи заявления
По закону написать заявление в полицию может:
- 1Жертва преступления;
- 2Очевидец преступления.
О чем может сообщить заявитель:
- 1о совершенном или готовящемся преступлении;
- 2об административном правонарушении;
- 3о происшествиях, которые угрожают его собственной жизни или общественной безопасности (несчастный случай, авария, ДТП, чрезвычайная ситуация, драка, кража, мошенничество и др).
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время рейда по соблюдению масочного режима
Сотрудник полиции во время рейда по соблюдению масочного режима
Форма и содержание заявления
Согласно статье 141 УПК РФ заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), где его зафиксирует дежурный, или письменно.
Что должно быть в заявлении по стандартной форме:
- 1Ф. И. О., должность руководителя подразделения полиции, куда подается заявление;
- 2полные данные заявителя — Ф. И. О., дата рождения, адрес проживания, электронная почта, номер телефона. Заявление с неверными или ошибочными данными могут воспринять как анонимное и не рассматривать;
- 3описание произошедшего — дата, место преступления, время, изложение обстоятельств, суть требований;
- 4пометка в конце: "Предупрежден(а) об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос";
- 5дата и подпись заявителя.
Важно излагать факты в хронологическом порядке, четко, не упуская детали: сколько было преступников и как они выглядели, были ли свидетели, если есть — их контакты, размер ущерба, если он известен и др.
Если заявление — на конкретного человека, указывают его Ф.И.О. и место жительства. Копии бумаг, которые помогут расследованию, прикладывают к заявлению. Это могут быть:
- —паспорт;
- —материалы, подтверждающие факт преступления (если есть);
- —документы, подтверждающие право собственности (если требуется).
© Sputnik
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Образец
Начальнику отдела МВД России по г. ______ _______________________________________
(Ф.И.О. начальника органа внутренних дел)
От: Плющевой Варвары Сергеевны
"12" июня 1968года рождения, проживающей по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ленина, 4.
место работы: ЗАО "Хлебопек"
контактный телефон:_____________________
адрес для корреспонденции: ______________
email:__________________________________
email:__________________________________
Образец заявления в полицию
Образец заявления в полицию
Заявление
30 ноября 2021 года, около 08:30 утра, я припарковала свой автомобиль марки Škoda Rapidгосномер [номер], возле дома, где я проживаю, по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ленина, 4. Активировала сигнализацию, проверила, что машина закрыта.
Утром 1 декабря 2021 года я обнаружила, что с автомобиля сняты все шины. Стоимость шин составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, чеки о приобретении прилагаю.
Прошу провести проверку по этим фактам и возбудить уголовное дело по признакам преступления, привлечь к ответственности неизвестное мне лицо.
По ст. 306 УК РФ об уголовной ответственности за заведомо ложный донос предупреждена.
Приложение: копии чеков о приобретении шин.
Приложение: копии чеков о приобретении шин.
Дата: 01.12.2021 Подпись заявителя _____________
Анонимное заявление
Анонимные заявления полиция не рассматривает и не считает поводом для возбуждения дела. Исключение — “безымянные” сообщения о предстоящем или совершенном террористическом акте.
Заявление считается анонимным, если в нем:
- —нет фамилии, имени и отчества заявителя;
- —нет почтового или электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- —контактная информация заявителя указана неверно (адрес проживания, Ф. И. О.).
Сроки подачи и рассмотрения заявления
Заявление рассматривается в течение трех суток с момента подачи в полицию. Если требуется дополнительная проверка, то срок могут продлить до 10 или 30 суток.
Как подать заявление в полицию
Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть. Здесь принимают все сообщения о происшествиях, административных правонарушениях и преступлениях. Звонить нужно по номерам 02, 102, 112. Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.
От того, насколько быстро заявитель расскажет о правонарушении и как точно его опишет, зависят срок рассмотрения и результат работы сотрудников правоохранительных органов.
Способы подачи
Первый вариант. Набрать номер полиции (02, 102 или 112) и рассказать о произошедшем как можно подробнее, в хронологическом порядке. Чем быстрее поступил звонок, тем выше шанс поймать преступников.
Пример хорошо сформулированного устного заявления:
"Здравствуйте! Только что, в 16:22, в городе Новокузнецке на улице Ленина, 11, я увидела, как пьяный мужчина приблизительно 35 лет, одетый в красную куртку, выхватил сумку у женщины и убежал в сторону памятника Ленина".
Пример неудачно сформулированного устного заявления:
"В обед я шла по улице Ленина, номер дома не помню, кто-то подбежал к мимо проходящей женщине, то ли мужчина, то ли мальчик, выхватил сумку и убежал в неизвестном направлении".
Оперативный дежурный решает, кого отправить на место преступления. Это могут быть сотрудники патрульно-постовой службы (ППС), участковый или следственно-оперативная группа (СОГ), куда входят оперуполномоченный, следователь, дознаватель и эксперт-криминалист. После осмотра места сотрудники составляют акт и принимают письменное заявление.
Если заявление было подано устно, заявитель должен проверить достоверность заполнения сотрудником полиции и, если все верно, поставить свою подпись.
Второй вариант. Пойти в ближайшую отделение полиции, обратиться в дежурную часть и написать заявление. Его зарегистрирует дежурный сотрудник, присвоит личный номер и выдаст талон-уведомление. После рассмотрения заявления, решение вышлют на e-mail или почтой.
Если заявление было подано устно, заявитель должен проверить достоверность заполнения сотрудником полиции и, если все верно, поставить свою подпись.
Второй вариант. Пойти в ближайшую отделение полиции, обратиться в дежурную часть и написать заявление. Его зарегистрирует дежурный сотрудник, присвоит личный номер и выдаст талон-уведомление. После рассмотрения заявления, решение вышлют на e-mail или почтой.
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Подача заявления онлайн
Подать заявление в полицию можно онлайн — на официальном сайте МВД России или на сайте регионального управления. Проверку в любом случае проводит подразделение, на территории которого было совершено преступление. Регистрироваться на сайте не нужно.
Здание МВД РФ
Если подать заявление не туда, его не отклонят, а перенаправят в нужное отделение, но это займет больше времени и увеличит срок рассмотрения.
В экстренных ситуациях, когда действовать нужно быстро, конечно, лучше позвонить в полицию или пойти в ближайшее отделение. Так рассматривать заявление начнут сразу.
Чтобы подать обращение онлайн, нужно:
- 1зайти на сайт МВД РФ или сайт регионального управления МВД РФ;
- 2в шапке сайта нажать на "Онлайн-сервисы";
- 3выбрать пункт "Прием обращений";
- 4выбрать нужное подразделение;
- 5прочитать появившееся сообщение, поставить галочку в окошке "С информацией ознакомлен" и нажать "Подать обращение".
После этого откроется страница с полями, которые нужно заполнить, где можно приложить документы и другие необходимые материалы в электронном виде.
Ошибаться в заполнении личных данных нельзя, так как заявление могут посчитать анонимным и не станут рассматривать. Обязательно нужно указать правильный номер телефона, по которому можно связаться с заявителем.
В конце обращения заявитель — как и в бумажной версии — подтверждает, что предупрежден об ответственности за ложный донос.
Что происходит после подачи заявления
После подачи заявления, нужно убедиться, что его зарегистрировал дежурный сотрудник. Он обязан выдать талон-уведомление, в котором указан регистрационный номер заявления по КУСП (Книги учета/регистрации сообщений о преступлениях), звание и Ф. И. О. дежурного, наименование отдела полиции, адрес, номер служебного телефона, дата и время регистрации заявления и подпись сотрудника.
Форма сотрудника полиции
Заявитель должен поставить дату и время, а также свою подпись в корешке талона-уведомления, который остается в участке.
Когда заявление принято в работу, сотрудник полиции проверяет факты и принимает решение, о котором информирует заявителя. Возможны следующие варианты:
- —возбуждение уголовного или административного дела;
- —передача заявления в другие органы;
- —отказ в возбуждении дела;
- —списание в дело.
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Если решение положительное, дело будут вести:
а) следователь или оперативный сотрудник, если заявление об уголовном преступлении;
б) участковый, если заявление о конфликте, бытовой ссоре;
в) дознаватель, если сообщение о мошенничестве, хулиганстве;
г) инспектор отдела по делам несовершеннолетних, если правонарушение совершил ребенок или подросток.
Если, например, шумят соседи и мешают спать, то заявление передадут участковому. Если украли кошелек, то сначала дело рассматривает дознаватель, потом могут подключиться оперативники и, когда вора найдут, начинает работу следователь.
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Решения по заявлению: как узнать
После того как решение по заявлению принято, информацию направляют написавшему его в течение 24 часов на электронный адрес или почтой.
Самостоятельно решение можно узнать по регистрационному номеру КУСП из талона-уведомления. Для этого нужно позвонить или прийти в дежурную часть, где сотрудники посмотрят в базе данных и сообщат, на какой стадии работа.
Заявитель вправе обжаловать решение, подать устную или письменную жалобу на действие (или бездействие) и решение должностного лица.
Могут ли не принять заявление
По закону дежурная часть обязана принимать и рассматривать абсолютно все поступившие заявления.
Этот вопрос регламентируют ст. 144 УПК РФ "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и ст. 3 должностной инструкции "О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях".
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Если дежурный не хочет принимать заявление, говорит, что нужно "подождать следователя и отдать ему документы" или что такие сообщение принимаются только в определенные дни, можно смело ссылаться на вышеуказанные документы и настаивать, чтобы заявление забрали.
Немногие знают, что заявление можно отнести не только в полицию, но и в отделение судебных приставов, пожарной части или следственного комитета — согласно приказу "О едином учете преступлений". Обращение все равно перенаправят в соответствующее отделение полиции, но, конечно, на рассмотрение так уйдет больше времени.
Если заявление все-таки не приняли, можно подать жалобу в прокуратуру.
Могут ли возбудить дело без заявления
Без заявления могут возбудить уголовное дело о так называемом преступлении публичного обвинения.
Юрист Андрей Соколов объясняет: “Понять, что это, проще на гипотетическом примере: гражданка X позвонила в полицию и сказала, что ее муж Y ударил соседа Z ножом. На место преступления выезжают сотрудники ППС и бригада скорой помощи. Осмотрев место преступления, патрульные подтверждают, что Y нанес удар ножом Z, и отправляют сообщение в дежурную часть, после этого приезжает следственно-оперативная группа. В это время бригада скорой медицинской помощи фиксирует ножевые ранения у пострадавшего и госпитализирует его. По показаниям судебно-медицинской экспертизы это считается легким вредом здоровью. По ч.2 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия), на Y могут возбудить уголовное дело вне зависимости от того, напишет на него заявление потерпевший Z или нет”.
Административное дело тоже могут возбудить без заявления — в ситуациях, когда достаточно данных или материалов о том, что такое правонарушение имело место.
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Ответственность за заведомо ложное сообщение о преступлении
За заведомо ложное сообщение предусмотрена административная или уголовная ответственность: в зависимости от деталей "доноса" это могут быть штраф, принудительные работы, арест или лишение свободы (ст. 306 УК РФ). В конце любого заявления написавший подтверждает личной подписью, что предупрежден об этом.
При этом ложным сообщением не считается предположение о факте преступления — например, если гражданин заметил подозрительную коробку в общественном месте и сообщил об этом полиции. Задача правоохранителей — проверить подозрения и ликвидировать потенциальную угрозу общественности.
Рекомендации по общению с сотрудниками полиции
Ситуации, которые требуют подать заявление в полицию, могут быть напряженными, но лучше стараться сдерживать эмоции. Внятные формулировки помогут служителям закона передать верные данные в следующие инстанции, тем самым сократив время на рассмотрение дела.
Обращаться к сотруднику полиции нужно спокойно и вежливо, без резких высказываний. При этом страж правопорядка по закону обязан говорить с любым человеком уважительно, на "вы", не грубить. В неприятных ситуациях всегда можно ему об этом напомнить. Также сотрудник должен представиться — назвать должность, звание и фамилию, показать служебное удостоверение, если человек попросит. Данные полицейского можно записать.
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