https://ria.ru/20220310/telefon-1777472342.html

Если украли телефон: что нужно обязательно сделать, как найти

Как найти потерянный телефон и что делать, если украли

Если украли телефон: что нужно обязательно сделать, как найти

Что нужно делать, если потерян телефон, как минимизировать последствия, можно ли найти гаджет, если он выключен, какие есть сервисы для определения... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:30

2022-03-10T14:30

2022-03-10T14:30

телефон

россия

гаджеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777467237_0:114:3000:1802_1920x0_80_0_0_4dc3f1fe83c45dd2ca1e584dcafea7f1.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Что нужно делать, если потерян телефон, как минимизировать последствия, можно ли найти гаджет, если он выключен, какие есть сервисы для определения месторасположения потерянных Android и iPhone, как заблокировать и удалить данные - в материале РИА Новости.Как найти потерянный телефонС помощью смартфона можно распоряжаться своими деньгами, оплачивать счета и покупки в магазинах, хранить файлы и т.д. Из-за такого количества функций потеря телефона становится серьезной проблемой. Обезопасить себя и избежать негативных последствий позволяют определенные сервисы.AndroidТочное расположение (вплоть до нескольких метров) смартфона на Android можно легко определить, если у него есть доступ к интернету (Wi-Fi или мобильные данные) и активирована передача геопозиции. Если одно из двух условий не выполнено, то специальные сервисы не помогут найти утерянный смартфон.Наиболее популярный и часто используемый сервис при потере гаджета – Find My Phone. Он позволяет найти любой телефон или планшет на операционной системе Android только при условии, что на устройстве выполнен вход в учетную запись Google. В этом случае через Find My Phone можно не только найти месторасположение смартфона на карте, но и при необходимости заблокировать его или удалить все данные. Также через такой сервис можно включить громкий звуковой сигнал, чтобы определить точное местонахождение телефона.Компания Samsung разработала аналогичный сервис, встроенный в телефоны этой марки - Find My Mobile.IPhoneОсновной способ найти утерянный iPhone – использовать специализированное приложение "Найти iPhone". Аналоговое приложение Find My iPhone тоже достаточно точное, но для его работы телефон должен быть подключен к интернету.Чтобы найти iPhone через приложение, нужно войти в свой iCloud и выбрать опцию "Найти iPhone", используя компьютер или другое мобильное устройство. Далее в приложении откроется карта, на которой будет обозначено месторасположение потерянного гаджета. Также по этой карте можно отслеживать все его передвижения.Через IMEIIMEI (International Mobile Equipment Identity) – это международный серийный номер, который присваивается не конкретному смартфону, а каждому радиомодулю. Если телефон поддерживает установку двух SIM-карт, значит, у него два IMEI-номера.Название серийного номера может меняться в зависимости от модели мобильного телефона. Уникальный электронный номер может обозначаться как IMEI, MEID (международный идентификатор мобильного оборудования) или ESN (электронный серийный номер).Мобильный оператор может вычислить местонахождение телефона, если ему предоставить номер SIM-карты или IMEI телефона. Но компания может сделать это только по запросу правоохранительных органов.Что нужно сделать, когда потеряли телефонПосле потери телефона необходимо следовать определенному алгоритму действий:Блокировка данныхВ первую очередь необходимо попытаться удаленно войти в свою учетную запись (например, через другой телефон или планшет) и попробовать определить местонахождение устройства — может быть, оно просто завалилось за диван. Если телефон выключен, то геолокация в таком случае не поможет.Далее необходимо заблокировать все данные телефона или вовсе их удалить. Сделать это можно через сервис Find My Phone. Это крайняя мера при потере телефона. Она особенно актуальна в тех случаях, когда информация, хранящаяся на смартфоне, ни в коем случае не должна попасть в чужие руки. Это могут быть личные или корпоративные секреты, пароли от важных сервисов, доступ к счетам и прочее.Но заблокировать или удалить все данные удастся тогда, когда телефон будет подключен к интернету. Если устройство не в сети, оно выполнит команду, как только получит доступ во Всемирную сеть.Блокировка SIM-картыПолучив в руки чужой телефон, а с ним и полный доступ к номеру телефона, злоумышленник может выдавать себя за хозяина смартфона и с легкостью выполнять и подтверждать какие-либо операции, отправлять SMS-сообщения, менять пароли и т.д. Поэтому при потере телефона нужно максимально быстро связаться с службой поддержки сотового оператора и объяснить свою проблему. Зачастую сотрудник организации запрашивают у оппонента определенную информацию, которая подтверждает, что именно он является владельцем SIM-карты. После успешной проверки номер телефона будет заблокирован.Пока SIM-карта не заблокирована, потенциальные мошенники могут также попытаться "развести" окружение потерявшего телефон. Поэтому о пропаже также нужно предупредить близких."SIM-карта – это идентификационный модуль абонента. Пунктом 25 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 года №1342 установлена обязанность абонента сообщать оператору связи об утрате идентификационного модуля. В соответствии с пунктом 114 указанных правил абонент несет обязательства по оплате оказанных оператором связи услуг подвижной связи до момента получения оператором связи уведомления об утрате идентификационного модуля. Это означает, что если кто-то найдет потерянную SIM-карту и воспользуется ею, то до того момента, пока потерявший не сообщил оператору связи о факте утери SIM-карты, все оказанные услуги должен будет оплатить владелец SIM-карты", - комментирует Юлия Тундыкова, начальник отдела информирования и консультирования по вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия".Отвязать банковские картыСмартфон хранит в себе персональную информацию о человеке. Зачастую в нем есть доступ к банковским счетам благодаря специализированным приложениям или привязке банковской карты к номеру телефона. Для перевода денег на другую карту нужно лишь отправить SMS с кодом подтверждения. Поэтому при потере телефона владелец, по сути, предоставляет злоумышленнику доступ к своим банковским счетам.В таких случаях необходимо сразу отвязать банковские карты из своего аккаунта. Это актуально в тех случаях, когда телефон был украден, а заблокировать через сервис Find My Phone его не удалось.Злоумышленники могут воспользоваться электронным кошельком бывшего владельца, так как в некоторых случаях обойти защиту телефона (пароль, графический ключ) для них не составляет труда.Сменить пароли"При потере телефона необходимо оперативно сменить пароль электронной почты. Потому что именно к ней привязывается большинство аккаунтов на других ресурсах. Имея доступ к электронной почте мошенники могут легко получить доступ ко многим профилям и документам, если вы храните их копии в почте или в облаке.Также нужно сменить пароли во всех аккаунтах, даже если не были установлены приложения тех же социальных сетей на телефон, скорее всего, вход был выполнен через браузер и там могли сохраниться данные", - поясняет Илья Куркин, эксперт компании “Доктор Веб”.Нужно ли обращаться в полициюВ ситуациях, когда самостоятельно не удалось найти телефон, можно обратиться в ближайшее отделение полиции. Правоохранительные органы знают, как найти украденный телефон по серийному номеру – IMEI. Он должен быть указан в документах к устройству.В отделении полиции необходимо написать заявление, пояснив все, что случилось.Нередки случаи, когда воры разбирают устройство на запчасти и сразу выбрасывают SIM-карты и радиомодули. В этом случае отследить местоположение телефона будет невозможно.Рекомендации экспертовЧтобы в случае потери быстрее вернуть свой телефон, эксперты рекомендуют выполнить несколько действий:Как полагает Алексей Верещагин, начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн", стоит настроить заранее "хотя бы минимальный вариант блокировки и разблокировки телефона: с помощью числового кода-пароля, графического ключа, считывателя биометрии – отпечатка пальца, считывателя биометрии лица".Как правило, любой из этих способов, по его словам, "подстрахован вводом числового пин-кода разблокировки телефона". Числовой пароль должен быть активирован "и не представлять из себя простых логических комбинаций, типа 0000, 1111, 2345, 2468, 036".Эксперт отмечает, что в некоторых моделях телефонах также можно настроить автоуничтожениe данных после 10 неуспешных попыток ввода кода разблокировки, удаленную подачу громкого звукового сигнала и вывод на экран сообщения о владельце. Кроме того, некоторые смартфоны предлагают специальную функцию, которая работает так: "при попытке нашедшего произвести самостоятельно сброс до заводских настроек ему потребуется выйти из аккаунта ОС с предъявлением вашего пароля".

https://ria.ru/20220209/utilizatsiya-1771791571.html

https://ria.ru/20210824/nfc-1747074306.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220213/1772570765.html

https://realty.ria.ru/20210611/zhile-1736335495.html

https://ria.ru/20220118/internet-moshennichestvo-1768431202.html

https://ria.ru/20220215/smartfon-1772814287.html

https://ria.ru/20211212/ugon-1763236669.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

телефон, россия, гаджеты