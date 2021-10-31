https://ria.ru/20211031/smartfon-1757063193.html

Эксперты рассказали, что делать при потере смартфона

Эксперты рассказали, что делать при потере смартфона - РИА Новости, 31.10.2021

Эксперты рассказали, что делать при потере смартфона

Потеря смартфона сопряжена со многими рисками в области безопасности, поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, нужно заранее позаботиться о надежной... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T08:45

2021-10-31T08:45

2021-10-31T08:47

технологии

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Потеря смартфона сопряжена со многими рисками в области безопасности, поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, нужно заранее позаботиться о надежной блокировке устройства и способах удаленного уничтожения данных, сообщили РИА Новости эксперты в сфере информационной безопасности."Потеря или кража смартфона сопряжена со многими рисками безопасности… Если телефон попал к злоумышленнику незаблокированным… мошенник может добраться, например, до банковского онлайн-приложения и вывести через него все деньги. Если на вашем смартфоне хранятся важные документы, злоумышленник может угрожать удалить их или, наоборот, обнародовать - и требовать выкуп. И это далеко не все возможные сценарии", - сообщил эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов."Поверьте, то, что вы сами считаете бесполезной информацией на вашем телефоне, может быть реально использовано злоумышленниками против вас или ваших контактов из телефона: история звонков и контакты, переписка в соцсетях и почтовых приложениях, фото и видео галереи, данные банковских карт, приложений и платежных систем, другие чувствительные для вас данные", - указал, в свою очередь, начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.По его словам, попытаться найти телефон можно при помощи специальной встроенной функции поиска, которую предлагают крупные производители смартфонов и некоторые разработчики приложений. "Поиск при этом осуществляется по географической карте на ПК или на других смартфонах, связанных с этим аккаунтом… Если же батарея села, этот способ уже вряд ли поможет", - пояснил он.С помощью функции "найти устройство", по словам Галова, можно также удаленно заблокировать устройство и даже полностью стереть с него все данные. "Но есть важное условие: на момент кражи или потери эти функции должны быть уже активированы, поэтому активируйте такую функцию заранее", - подчеркнул собеседник агентства.В первую очередьЕсли устройство обнаружить не удалось, эксперт рекомендует, в первую очередь, оперативно заблокировать sim-карту, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться номером и "в частности, получить sms с кодом подтверждения и авторизоваться в тех или иных сервисах". Пока sim-карта не заблокирована, потенциальные мошенники могут также попытаться "развести" ваше окружение, предупреждает эксперт. Поэтому о пропаже также нужно предупредить близких."Отвяжите карты, которые привязаны к смартфону, чтобы посторонний человек не смог совершать оплату с вашего устройства. Смените пароли, которые вы использовали в приложениях и сохраняли в мобильном браузере. После замены установите везде, где это возможно, двухфакторную аутентификацию. Попробуйте заблокировать смартфон удаленно через аккаунты Google или Apple ID", - добавил он.Лучше предотвратить или меры безопасностиЭксперт "Лаборатории Касперского" отметил, что практически любую критическую ситуацию легче предупредить, чем разбираться с последствиями, поэтому специалисты рекомендуют "потратить некоторое время и обезопасить свои данные от возможной потери устройства или кражи".Как полагает специалист "Билайна", стоит настроить заранее "хотя бы минимальный вариант блокировки и разблокировки телефона: с помощью числового кода-пароля, графического ключа, считывателя биометрии – отпечатка пальца, считывателя биометрии лица"."Конечно, ни один из них не совершенен – числовой код или графический ключ сравнительно легко считывается с грязного сенсорного экрана по характерным отпечаткам пальцев даже детьми в обход запретов родителей. Для предотвращения этой ситуации нужно чаще протирать экран. Считыватель отпечатка иногда может срабатывать и на палец другого человека, но может и не срабатывать на ваш, но загрязненный палец", - отметил он.Как правило, любой из этих способов, по его словам, "подстрахован вводом числового пин-кода разблокировки телефона". Собеседник агентства пояснил, что числовой пароль должен быть активирован "и не представлять из себя простых логических комбинаций, типа 0000, 1111, 2345, 2468, 036".Специалист из "Лаборатории Касперского", помимо блокировки телефона, рекомендует для защиты информации настроить резервное копирование данных и установить на Android отдельный пароль для критически важных приложений. "На iOS функции блокировки отдельных приложений, кроме банковских, нет, поэтому важную информацию лучше хранить в специализированных приложениях. Такая функция есть, например, у некоторых менеджеров паролей", - добавил он.Эксперт "Билайна" отмечает, что в некоторых моделях телефонах также можно настроить автоуничтожениe данных после 10 неуспешных попыток ввода кода разблокировки, удаленную подачу громкого звукового сигнала и вывод на экран сообщения о владельце. Кроме того, некоторые смартфоны предлагают специальную функцию, которая работает так: "при попытке нашедшего произвести самостоятельно сброс до заводских настроек ему потребуется выйти из аккаунта ОС с предъявлением вашего пароля".

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/smartfon-1749569335.html

https://ria.ru/20210618/smartfon-1737529945.html

https://realty.ria.ru/20211015/platezhi-1754750534.html

https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html

https://ria.ru/20211030/zaschita-1756963882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, лаборатория касперского, билайн, россия