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На "Щелкунчика" и рейв-елку: куда сводить детей на новогодних праздниках

На "Щелкунчика" и рейв-елку: куда сводить детей на новогодних праздниках - РИА Новости, 22.12.2021

На "Щелкунчика" и рейв-елку: куда сводить детей на новогодних праздниках

Январские каникулы — самое время расслабиться и повеселиться. Правда, родителям маленьких детей это организовать сложнее — но ведь на Новый год всегда... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T08:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Январские каникулы — самое время расслабиться и повеселиться. Правда, родителям маленьких детей это организовать сложнее — но ведь на Новый год всегда происходят чудеса. О том, где одинаково весело и старшим, и младшим и куда еще реально купить билеты, — в подборке РИА Новости.На "Щелкунчика" и "Снежную королеву"Смотреть эти два спектакля, как фильм "Один дома", никогда не надоедает.Если где-то в Европе "Щелкунчика" меняют или запрещают, то в России его показывают по всей стране — от Владивостока до Калининграда. Но в центре внимания, как обычно, Санкт-Петербург и Москва. В Мариинку билеты пока есть, а вот в Большой, несмотря на совсем не детские цены, раскупили еще месяц назад. Тем не менее увидеть самый новогодний спектакль по сказке Гофмана есть шанс — причем в разных интерпретациях.В РАМТе представят классическую версию. Под музыку Петра Чайковского в фуэте закружатся прима-балерина театра "Кремлевский балет" Александра Криса и солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов. Все это — на фоне падающих хлопьев снега, богато украшенной рождественской елки и, разумеется, битвы с Мышиным королем.Более авангардного "Щелкунчика" поставил Большой театр кукол Санкт-Петербурга. Авторы обещают погрузить зрителей в сказку, граничащую со сном и реальностью, а после пригласить на праздничный бал в честь победы Щелкунчика над Мышиным королем. Поэтому пышные платья и белые рубашки лучше не забывать.Не первый год под музыку Петра Чайковского танцуют "Вальс цветов" и прыгают через барьеры пушистые артисты Московского театра кошек Владимира Куклачева. Сын знаменитого клоуна Юрия Куклачева (кстати, и он сам дает спектакль под названием "Мяугли") задействовал в шоу сразу 50 кошек: они исполняют все главные роли. "Щелкунчик и кошки" — яркое и увлекательное представление, которое понравится даже ворчливым подросткам.Постановки по пьесе Евгения Шварца "Снежная королева" тоже идут на многих площадках. Например, в Большом и Малом, в Театре Стаса Намина, МХАТ имени Горького, Московском театре кукол и других.А вот студия "Союзмультфильм", выпустившая в 1957-м, возможно, самый красивый рисованный фильм по произведению Ханса Кристиана Андерсена, отошла от канонов. Теперь детей и взрослых погружают в любимую сказку с помощью анимации и современных технологий.В мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ дают иммерсивный спектакль-квест с элементами детектива "Тайна Снежной королевы". Главные роли — у зрителей. Миссия у них непростая: найти и собрать Магический кристалл, похищенный злой волшебницей. Придется бродить по LED-тоннелю и VR-комнатам, а общаться — с настоящими актерами и даже ожившими 3D-персонажами.Елки — как же без нихЕсли не хочется вести ребенка в местный Дом культуры или на шумную уличную ярмарку с блинами и хот-догами — есть альтернатива.В недавно открывшемся Доме культуры "ГЭС-2" устроят рейв-елку со снежным танцполом, рейв-баней (она же зона отдыха) и тихим звуком. Да, разрывающих уши клубных битов не будет. Более того — всем выдадут беспроводные наушники, чтобы регулировать громкость. Тем, кто не успеет подготовиться к вечеринке, с макияжем и костюмом помогут на месте. Хотя, как утверждают создатели перфоманса, без яркого румянца после энергичных танцев вряд ли кто-то уйдет. В "ГЭС-2" вообще большая программа для детей. В пространстве "Ателье", например, есть четыре игровые зоны: "Глина", "Дерево", "Бумага" и "Ткань". В них с помощью сотрудников или самостоятельно можно создать все что угодно. Если тянет на что-то глубокое и философское, можно отправиться в камерный кукольный театр "Таратумб" — там устраивают семейную елку "Северные сказки". Зрителей обещают познакомить с традициями сурового региона, а также поразмышлять об устройстве мира. Детей наверняка увлекут симпатичные щекастые куклы и мягкие подушки-кресла, которые заменяют стандартные театральные стулья. Музей Москвы рад всем, хоть и назвал праздничную программу "Новый год для своих". Развлекать зрителей будут самые разные персонажи — от Чебурашки до Чернильницы. Через игровую форму артисты помогут детям по-новому посмотреть на окружающие предметы. Потом угостят чаем, мятными пряниками и апельсиновым пирогом. И, конечно же, никто не уйдет без подарков.Попутешествовать во времени и стать настоящим исследователем предлагают организаторы проекта "Я экспериментатор" — они удивляют детей и взрослых научными елками уже не первый год. В этом можно попасть на две программы: "Назад в 2022-й" и "Ученый против мага".Первая стилизована под знаменитый фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее" — зрителям предстоит починить машину времени. Вторая дает возможность окунуться в мир науки и магии, сотворить в ходе интерактивного представления всевозможные физико-химические чудеса и фокусы, которым позавидовал бы сам Дэвид Копперфильд.В Мексику и Европу — без шенгена и перелетаНе все могут себе позволить январские каникулы в какой-нибудь жаркой или европейской стране, а из-за пандемии коронавируса это стало в разы сложнее. Но в Новый год, как известно, возможны любые чудеса.Например, оказаться в Мексике, не пересекая океан. В Театре Терезы Дуровой поставили красочный спектакль "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек". В нем рассказывают о девушке, которая прощается с детством и начинает взрослую жизнь. Но прежде чем отпраздновать совершеннолетие, главной героине нужно спасти младшего брата — он попадает в запутанную историю, связанную с магией и волшебством. Действие развернется под звуки редких латиноамериканских инструментов вроде чичтли или гуиро. А перед спектаклем зрители пообщаются с Дедом Морозом и его мексиканским братом — Панчо Клаусом. Волшебники расскажут, как в их странах встречают Новый год.А вот как отмечают самый любимый зимний праздник в Нидерландах и Италии, раскроют в музее-усадьбе "Кусково". Здесь стартовали две познавательные программы — "Голландский Новый год" и "Новый год в Италии".Ведущие научат правильно загадывать желания на винограде и воде, объяснят, почему итальянские дети не боятся страшной ведьмы Бефаны (аналог нашей Бабы-яги). А гости выберут бобового короля и обменяются рождественским поленом.В гости к хаски и северным оленямНо не все же праздники по театрам и музеям ходить — надо и воздухом подышать.В хаски-деревне "Рузская Аляска" (Московская область, деревня Бараново) предлагают прокатиться в собачьей упряжке, причем на разные дистанции — до сорока километров. Атмосфера умиротворяющая: владельцы питомника уверяют, что проведенные с собаками несколько часов равны неделе на море.Не менее атмосферное место — этнопарк "Кочевник": здесь можно узнать о жизни и быте народов России. Комплекс под открытым небом расположен в подмосковной деревне Морозово (Сергиево-Посадский район).Как правило, туда едут, чтобы познакомиться с верблюдами, яками, оленями, барашками, ездовыми собаками и другими животными кочевников, а также отдохнуть и согреться в настоящей монгольской юрте, чукотской яранге или ненецком чуме.Настоящих северных оленей можно увидеть на одноименной ферме в подмосковном Егорьевске. Они готовы покатать детей и взрослых, а еще — всегда рады угощениям.

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