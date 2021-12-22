Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211222/kanikuly-1763581688.html
На "Щелкунчика" и рейв-елку: куда сводить детей на новогодних праздниках
На "Щелкунчика" и рейв-елку: куда сводить детей на новогодних праздниках - РИА Новости, 22.12.2021
На "Щелкунчика" и рейв-елку: куда сводить детей на новогодних праздниках
Январские каникулы — самое время расслабиться и повеселиться. Правда, родителям маленьких детей это организовать сложнее — но ведь на Новый год всегда... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:00
2021-12-22T07:59
культура
отдых
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
новосибирск
москва
новости - туризм
выставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763614512_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_42fb74ffae56b1e9e1ec174caea26d80.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Январские каникулы — самое время расслабиться и повеселиться. Правда, родителям маленьких детей это организовать сложнее — но ведь на Новый год всегда происходят чудеса. О том, где одинаково весело и старшим, и младшим и куда еще реально купить билеты, — в подборке РИА Новости.На "Щелкунчика" и "Снежную королеву"Смотреть эти два спектакля, как фильм "Один дома", никогда не надоедает.Если где-то в Европе "Щелкунчика" меняют или запрещают, то в России его показывают по всей стране — от Владивостока до Калининграда. Но в центре внимания, как обычно, Санкт-Петербург и Москва. В Мариинку билеты пока есть, а вот в Большой, несмотря на совсем не детские цены, раскупили еще месяц назад. Тем не менее увидеть самый новогодний спектакль по сказке Гофмана есть шанс — причем в разных интерпретациях.В РАМТе представят классическую версию. Под музыку Петра Чайковского в фуэте закружатся прима-балерина театра "Кремлевский балет" Александра Криса и солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов. Все это — на фоне падающих хлопьев снега, богато украшенной рождественской елки и, разумеется, битвы с Мышиным королем.Более авангардного "Щелкунчика" поставил Большой театр кукол Санкт-Петербурга. Авторы обещают погрузить зрителей в сказку, граничащую со сном и реальностью, а после пригласить на праздничный бал в честь победы Щелкунчика над Мышиным королем. Поэтому пышные платья и белые рубашки лучше не забывать.Не первый год под музыку Петра Чайковского танцуют "Вальс цветов" и прыгают через барьеры пушистые артисты Московского театра кошек Владимира Куклачева. Сын знаменитого клоуна Юрия Куклачева (кстати, и он сам дает спектакль под названием "Мяугли") задействовал в шоу сразу 50 кошек: они исполняют все главные роли. "Щелкунчик и кошки" — яркое и увлекательное представление, которое понравится даже ворчливым подросткам.Постановки по пьесе Евгения Шварца "Снежная королева" тоже идут на многих площадках. Например, в Большом и Малом, в Театре Стаса Намина, МХАТ имени Горького, Московском театре кукол и других.А вот студия "Союзмультфильм", выпустившая в 1957-м, возможно, самый красивый рисованный фильм по произведению Ханса Кристиана Андерсена, отошла от канонов. Теперь детей и взрослых погружают в любимую сказку с помощью анимации и современных технологий.В мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ дают иммерсивный спектакль-квест с элементами детектива "Тайна Снежной королевы". Главные роли — у зрителей. Миссия у них непростая: найти и собрать Магический кристалл, похищенный злой волшебницей. Придется бродить по LED-тоннелю и VR-комнатам, а общаться — с настоящими актерами и даже ожившими 3D-персонажами.Елки — как же без нихЕсли не хочется вести ребенка в местный Дом культуры или на шумную уличную ярмарку с блинами и хот-догами — есть альтернатива.В недавно открывшемся Доме культуры "ГЭС-2" устроят рейв-елку со снежным танцполом, рейв-баней (она же зона отдыха) и тихим звуком. Да, разрывающих уши клубных битов не будет. Более того — всем выдадут беспроводные наушники, чтобы регулировать громкость. Тем, кто не успеет подготовиться к вечеринке, с макияжем и костюмом помогут на месте. Хотя, как утверждают создатели перфоманса, без яркого румянца после энергичных танцев вряд ли кто-то уйдет. В "ГЭС-2" вообще большая программа для детей. В пространстве "Ателье", например, есть четыре игровые зоны: "Глина", "Дерево", "Бумага" и "Ткань". В них с помощью сотрудников или самостоятельно можно создать все что угодно. Если тянет на что-то глубокое и философское, можно отправиться в камерный кукольный театр "Таратумб" — там устраивают семейную елку "Северные сказки". Зрителей обещают познакомить с традициями сурового региона, а также поразмышлять об устройстве мира. Детей наверняка увлекут симпатичные щекастые куклы и мягкие подушки-кресла, которые заменяют стандартные театральные стулья. Музей Москвы рад всем, хоть и назвал праздничную программу "Новый год для своих". Развлекать зрителей будут самые разные персонажи — от Чебурашки до Чернильницы. Через игровую форму артисты помогут детям по-новому посмотреть на окружающие предметы. Потом угостят чаем, мятными пряниками и апельсиновым пирогом. И, конечно же, никто не уйдет без подарков.Попутешествовать во времени и стать настоящим исследователем предлагают организаторы проекта "Я экспериментатор" — они удивляют детей и взрослых научными елками уже не первый год. В этом можно попасть на две программы: "Назад в 2022-й" и "Ученый против мага".Первая стилизована под знаменитый фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее" — зрителям предстоит починить машину времени. Вторая дает возможность окунуться в мир науки и магии, сотворить в ходе интерактивного представления всевозможные физико-химические чудеса и фокусы, которым позавидовал бы сам Дэвид Копперфильд.В Мексику и Европу — без шенгена и перелетаНе все могут себе позволить январские каникулы в какой-нибудь жаркой или европейской стране, а из-за пандемии коронавируса это стало в разы сложнее. Но в Новый год, как известно, возможны любые чудеса.Например, оказаться в Мексике, не пересекая океан. В Театре Терезы Дуровой поставили красочный спектакль "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек". В нем рассказывают о девушке, которая прощается с детством и начинает взрослую жизнь. Но прежде чем отпраздновать совершеннолетие, главной героине нужно спасти младшего брата — он попадает в запутанную историю, связанную с магией и волшебством. Действие развернется под звуки редких латиноамериканских инструментов вроде чичтли или гуиро. А перед спектаклем зрители пообщаются с Дедом Морозом и его мексиканским братом — Панчо Клаусом. Волшебники расскажут, как в их странах встречают Новый год.А вот как отмечают самый любимый зимний праздник в Нидерландах и Италии, раскроют в музее-усадьбе "Кусково". Здесь стартовали две познавательные программы — "Голландский Новый год" и "Новый год в Италии".Ведущие научат правильно загадывать желания на винограде и воде, объяснят, почему итальянские дети не боятся страшной ведьмы Бефаны (аналог нашей Бабы-яги). А гости выберут бобового короля и обменяются рождественским поленом.В гости к хаски и северным оленямНо не все же праздники по театрам и музеям ходить — надо и воздухом подышать.В хаски-деревне "Рузская Аляска" (Московская область, деревня Бараново) предлагают прокатиться в собачьей упряжке, причем на разные дистанции — до сорока километров. Атмосфера умиротворяющая: владельцы питомника уверяют, что проведенные с собаками несколько часов равны неделе на море.Не менее атмосферное место — этнопарк "Кочевник": здесь можно узнать о жизни и быте народов России. Комплекс под открытым небом расположен в подмосковной деревне Морозово (Сергиево-Посадский район).Как правило, туда едут, чтобы познакомиться с верблюдами, яками, оленями, барашками, ездовыми собаками и другими животными кочевников, а также отдохнуть и согреться в настоящей монгольской юрте, чукотской яранге или ненецком чуме.Настоящих северных оленей можно увидеть на одноименной ферме в подмосковном Егорьевске. Они готовы покатать детей и взрослых, а еще — всегда рады угощениям.
https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
новосибирск
москва
италия
чехия
россия
егорьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763614512_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_abf7d8e60aca0dbee295ea75438e1d77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отдых, санкт-петербург, московская область (подмосковье), новосибирск, москва, новости - туризм, выставки, театры, стиль жизни, италия, чехия, евгений шварц, малый театр, снегурочка, эрнст теодор амадей гофман, "сокольники", россия, новый год: как встретить, куда пойти, что посмотреть, дети, что посмотреть , большой театр, егорьевск, московский театр кукол, дом культуры "гэс-2"
08:00 22.12.2021
 
На "Щелкунчика" и рейв-елку: куда сводить детей на новогодних праздниках

© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений ЛюлюкинСпектакль для детей в Малом театре
Спектакль для детей в Малом театре - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Пресс-служба Малого театра/Евгений Люлюкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Январские каникулы — самое время расслабиться и повеселиться. Правда, родителям маленьких детей это организовать сложнее — но ведь на Новый год всегда происходят чудеса. О том, где одинаково весело и старшим, и младшим и куда еще реально купить билеты, — в подборке РИА Новости.

На "Щелкунчика" и "Снежную королеву"

Смотреть эти два спектакля, как фильм "Один дома", никогда не надоедает.
Если где-то в Европе "Щелкунчика" меняют или запрещают, то в России его показывают по всей стране — от Владивостока до Калининграда. Но в центре внимания, как обычно, Санкт-Петербург и Москва. В Мариинку билеты пока есть, а вот в Большой, несмотря на совсем не детские цены, раскупили еще месяц назад. Тем не менее увидеть самый новогодний спектакль по сказке Гофмана есть шанс — причем в разных интерпретациях.
В РАМТе представят классическую версию. Под музыку Петра Чайковского в фуэте закружатся прима-балерина театра "Кремлевский балет" Александра Криса и солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов. Все это — на фоне падающих хлопьев снега, богато украшенной рождественской елки и, разумеется, битвы с Мышиным королем.
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

Елена Андреева в спектакле Щелкунчик
1 из 5

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

Сцена из балета Щелкунчик в РАМТе
2 из 5

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

Сцена из балета Щелкунчик в РАМТе
3 из 5

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

Сцена из балета Щелкунчик в РАМТе
4 из 5

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

Сцена из балета Щелкунчик в РАМТе
5 из 5

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
1 из 5

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
2 из 5

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
3 из 5

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
4 из 5

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
5 из 5

Сцена из балета "Щелкунчик" в РАМТе

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
Более авангардного "Щелкунчика" поставил Большой театр кукол Санкт-Петербурга. Авторы обещают погрузить зрителей в сказку, граничащую со сном и реальностью, а после пригласить на праздничный бал в честь победы Щелкунчика над Мышиным королем. Поэтому пышные платья и белые рубашки лучше не забывать.
© Фото : Большой театр кукол

Сцена из спектакля "Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум"

Сцена из спектакля Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум
1 из 2

Сцена из спектакля "Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум"

© Фото : Большой театр кукол
© Фото : Большой театр кукол

Сцена из спектакля "Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум"

Сцена из спектакля Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум
2 из 2

Сцена из спектакля "Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум"

© Фото : Большой театр кукол
1 из 2

Сцена из спектакля "Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум"

© Фото : Большой театр кукол
2 из 2

Сцена из спектакля "Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум"

© Фото : Большой театр кукол
Не первый год под музыку Петра Чайковского танцуют "Вальс цветов" и прыгают через барьеры пушистые артисты Московского театра кошек Владимира Куклачева. Сын знаменитого клоуна Юрия Куклачева (кстати, и он сам дает спектакль под названием "Мяугли") задействовал в шоу сразу 50 кошек: они исполняют все главные роли. "Щелкунчик и кошки" — яркое и увлекательное представление, которое понравится даже ворчливым подросткам.
Постановки по пьесе Евгения Шварца "Снежная королева" тоже идут на многих площадках. Например, в Большом и Малом, в Театре Стаса Намина, МХАТ имени Горького, Московском театре кукол и других.
А вот студия "Союзмультфильм", выпустившая в 1957-м, возможно, самый красивый рисованный фильм по произведению Ханса Кристиана Андерсена, отошла от канонов. Теперь детей и взрослых погружают в любимую сказку с помощью анимации и современных технологий.
В мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ дают иммерсивный спектакль-квест с элементами детектива "Тайна Снежной королевы". Главные роли — у зрителей. Миссия у них непростая: найти и собрать Магический кристалл, похищенный злой волшебницей. Придется бродить по LED-тоннелю и VR-комнатам, а общаться — с настоящими актерами и даже ожившими 3D-персонажами.

Елки — как же без них

Если не хочется вести ребенка в местный Дом культуры или на шумную уличную ярмарку с блинами и хот-догами — есть альтернатива.
В недавно открывшемся Доме культуры "ГЭС-2" устроят рейв-елку со снежным танцполом, рейв-баней (она же зона отдыха) и тихим звуком. Да, разрывающих уши клубных битов не будет. Более того — всем выдадут беспроводные наушники, чтобы регулировать громкость. Тем, кто не успеет подготовиться к вечеринке, с макияжем и костюмом помогут на месте. Хотя, как утверждают создатели перфоманса, без яркого румянца после энергичных танцев вряд ли кто-то уйдет. В "ГЭС-2" вообще большая программа для детей. В пространстве "Ателье", например, есть четыре игровые зоны: "Глина", "Дерево", "Бумага" и "Ткань". В них с помощью сотрудников или самостоятельно можно создать все что угодно.
© ГЭС-2Новогодний праздник "Рейв-елка" в "ГЭС-2"
Новогодний праздник Рейв-елка в ГЭС-2
© ГЭС-2
Новогодний праздник "Рейв-елка" в "ГЭС-2"
Если тянет на что-то глубокое и философское, можно отправиться в камерный кукольный театр "Таратумб" — там устраивают семейную елку "Северные сказки". Зрителей обещают познакомить с традициями сурового региона, а также поразмышлять об устройстве мира. Детей наверняка увлекут симпатичные щекастые куклы и мягкие подушки-кресла, которые заменяют стандартные театральные стулья.
Музей Москвы рад всем, хоть и назвал праздничную программу "Новый год для своих". Развлекать зрителей будут самые разные персонажи — от Чебурашки до Чернильницы. Через игровую форму артисты помогут детям по-новому посмотреть на окружающие предметы. Потом угостят чаем, мятными пряниками и апельсиновым пирогом. И, конечно же, никто не уйдет без подарков.
Попутешествовать во времени и стать настоящим исследователем предлагают организаторы проекта "Я экспериментатор" — они удивляют детей и взрослых научными елками уже не первый год. В этом можно попасть на две программы: "Назад в 2022-й" и "Ученый против мага".
Первая стилизована под знаменитый фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее" — зрителям предстоит починить машину времени. Вторая дает возможность окунуться в мир науки и магии, сотворить в ходе интерактивного представления всевозможные физико-химические чудеса и фокусы, которым позавидовал бы сам Дэвид Копперфильд.

В Мексику и Европу — без шенгена и перелета

Не все могут себе позволить январские каникулы в какой-нибудь жаркой или европейской стране, а из-за пандемии коронавируса это стало в разы сложнее. Но в Новый год, как известно, возможны любые чудеса.
Например, оказаться в Мексике, не пересекая океан. В Театре Терезы Дуровой поставили красочный спектакль "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек". В нем рассказывают о девушке, которая прощается с детством и начинает взрослую жизнь. Но прежде чем отпраздновать совершеннолетие, главной героине нужно спасти младшего брата — он попадает в запутанную историю, связанную с магией и волшебством.
Действие развернется под звуки редких латиноамериканских инструментов вроде чичтли или гуиро. А перед спектаклем зрители пообщаются с Дедом Морозом и его мексиканским братом — Панчо Клаусом. Волшебники расскажут, как в их странах встречают Новый год.
А вот как отмечают самый любимый зимний праздник в Нидерландах и Италии, раскроют в музее-усадьбе "Кусково". Здесь стартовали две познавательные программы — "Голландский Новый год" и "Новый год в Италии".
© Фото : Музей-усадьба "Кусково"

Голландский домик в парке усадьбы "Кусково" в Москве

Голландский домик в парке усадьбы Кусково в Москве
1 из 2

Голландский домик в парке усадьбы "Кусково" в Москве

© Фото : Музей-усадьба "Кусково"
© Фото : Музей-усадьба "Кусково"

Миниатюрный дворец-palazzo XVIII века в парке усадьбы "Кусково"

Итальянский домик в парке усадьбы Кусково в Москве
2 из 2

Миниатюрный дворец-palazzo XVIII века в парке усадьбы "Кусково"

© Фото : Музей-усадьба "Кусково"
1 из 2

Голландский домик в парке усадьбы "Кусково" в Москве

© Фото : Музей-усадьба "Кусково"
2 из 2

Миниатюрный дворец-palazzo XVIII века в парке усадьбы "Кусково"

© Фото : Музей-усадьба "Кусково"
Ведущие научат правильно загадывать желания на винограде и воде, объяснят, почему итальянские дети не боятся страшной ведьмы Бефаны (аналог нашей Бабы-яги). А гости выберут бобового короля и обменяются рождественским поленом.

В гости к хаски и северным оленям

Но не все же праздники по театрам и музеям ходить — надо и воздухом подышать.
В хаски-деревне "Рузская Аляска" (Московская область, деревня Бараново) предлагают прокатиться в собачьей упряжке, причем на разные дистанции — до сорока километров. Атмосфера умиротворяющая: владельцы питомника уверяют, что проведенные с собаками несколько часов равны неделе на море.
© Фото : Фото предоставлены пресс-службой питомника "Рузская Аляска"Хаски
Хаски - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Фото предоставлены пресс-службой питомника "Рузская Аляска"
Хаски
Не менее атмосферное место — этнопарк "Кочевник": здесь можно узнать о жизни и быте народов России. Комплекс под открытым небом расположен в подмосковной деревне Морозово (Сергиево-Посадский район).
Как правило, туда едут, чтобы познакомиться с верблюдами, яками, оленями, барашками, ездовыми собаками и другими животными кочевников, а также отдохнуть и согреться в настоящей монгольской юрте, чукотской яранге или ненецком чуме.
Настоящих северных оленей можно увидеть на одноименной ферме в подмосковном Егорьевске. Они готовы покатать детей и взрослых, а еще — всегда рады угощениям.
Евгений Миронов в спектакле Мастер и Маргарита Театра наций - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 08:00Культура
"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры
 
КультураОтдыхСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)НовосибирскМоскваНовости - ТуризмВыставкиТеатрыСтиль жизниИталияЧехияЕвгений ШварцМалый театрСнегурочкаЭрнст Теодор Амадей Гофман"Сокольники"РоссияНовый год: как встретить, куда пойти, что посмотретьДетичто посмотретьБольшой театрЕгорьевскМосковский театр куколДом культуры "ГЭС-2"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Киев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНР
10:07Российская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссии
10:06В Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУ
09:51В метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшие
09:36На Сахалине нашли тело пропавшего подростка
09:33СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза
09:32"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газа
09:31В Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партиях
09:18В Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенных
09:18Врач рассказал, как правильно согреваться на морозе
09:16Посольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на Украине
09:13Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России
09:12ГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президента
09:04Двум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводков
08:49Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области
08:43Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов
08:39В Москве заработал первый в России 5G-полигон
08:33Первые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границу
08:28Премьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга
08:26"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
Лента новостейМолния
Киев заблокировал тему обмена пленными, заявили в ДНРРоссийская делегация прибыла в Ереван на заседание межправкомиссииВ Казани не стали комментировать информацию о задержании ректора КФУВ метро Тегерана поезд сошел с путей, есть пострадавшиеНа Сахалине нашли тело пропавшего подросткаСМИ: выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза"Газпром" обсуждает с Китаем поставки сжиженного углеводородного газаВ Минске предложили ввести наказание за участие в ликвидированных партияхВ Красноярском крае провели проверки после видео с избиениями заключенныхВрач рассказал, как правильно согреваться на морозеПосольство в США отвергло обвинения в адрес России по ситуации на УкраинеНовак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в РоссииГП Белоруссии направила в суд уголовное дело об оскорблении президентаДвум регионам возместят расходы по ликвидации последствий паводковЭксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской областиКадыров обвинил власти Турции в поддержке террористовВ Москве заработал первый в России 5G-полигонПервые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей за границуПремьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа