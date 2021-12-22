https://ria.ru/20211222/distant-1764898119.html

Собянин ответил на вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение

Собянин ответил на вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение - РИА Новости, 22.12.2021

Собянин ответил на вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение

Школьников Москвы переведут на дистанционное обучение только в крайнем случае, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:41

2021-12-22T13:41

2021-12-22T18:45

распространение коронавируса

общество

образование - общество

образование

школа

дети

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_018056ce47bc44a443a8a0906d54fbac.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Школьников Москвы переведут на дистанционное обучение только в крайнем случае, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой."Мы тоже применяем меры по переводу на дистанционное обучение только в самом крайнем случае, то же делает и большинство городов мира. Например, в этом учебном году мы вообще не переводили на дистанционное обучение, несмотря на то, что какая сложная была ситуация в сентябре, октябре, ноябре этого года. Будем делать и впредь так же, стараться не вводить эти ограничения", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20211220/moskva-1764598862.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование - общество, образование, школа, дети, москва, сергей собянин, московская городская дума, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор