https://ria.ru/20211222/distant-1764898119.html
Собянин ответил на вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение
Собянин ответил на вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение - РИА Новости, 22.12.2021
Собянин ответил на вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение
Школьников Москвы переведут на дистанционное обучение только в крайнем случае, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:41
2021-12-22T13:41
2021-12-22T18:45
распространение коронавируса
общество
образование - общество
образование
школа
дети
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_018056ce47bc44a443a8a0906d54fbac.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Школьников Москвы переведут на дистанционное обучение только в крайнем случае, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой."Мы тоже применяем меры по переводу на дистанционное обучение только в самом крайнем случае, то же делает и большинство городов мира. Например, в этом учебном году мы вообще не переводили на дистанционное обучение, несмотря на то, что какая сложная была ситуация в сентябре, октябре, ноябре этого года. Будем делать и впредь так же, стараться не вводить эти ограничения", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20211220/moskva-1764598862.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c744d65b16a31208251bec19ed18cfca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, образование, школа, дети, москва, сергей собянин, московская городская дума, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор
13:41 22.12.2021 (обновлено: 18:45 22.12.2021)
Собянин ответил на вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение
Собянин: московских школьников переведут на дистанционное обучение только в крайнем случае