https://ria.ru/20211221/zoloto-1764733384.html

Госдума заинтересовалась причинами ускоренного вывоза золота из России

Госдума заинтересовалась причинами ускоренного вывоза золота из России - РИА Новости, 21.12.2021

Госдума заинтересовалась причинами ускоренного вывоза золота из России

В Госдуме подготовят проект протокольного поручения комитету по финансовому рынку с предложением запросить в правительстве и Банке России информацию о причинах... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:58

2021-12-21T14:58

2021-12-21T14:58

экономика

токио

прага

владимир жириновский

вячеслав володин

николай коломейцев

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Госдуме подготовят проект протокольного поручения комитету по финансовому рынку с предложением запросить в правительстве и Банке России информацию о причинах ускоренного вывоза золота из РФ в течение последних двух лет, передаёт корреспондент РИА Новости.Депутат Николай Коломейцев (КПРФ) на заседании Госдумы во вторник обратил внимание, что "целый ряд СМИ в течение двух недель поднимают тему об ускоренном вывозе золота из Российской Федерации в течение двух лет". "Мы вывозим больше, чем добываем, в то время как американцы и китайцы уже более 11 тысяч тонн скопили золотовалютные резервы", - заметил при этом он.В связи с этим Коломейцев предложил поручить комитету по финансовым рынкам "запросить информацию, в чем причина этой проблемы и как вообще-то правительство и ЦБ пытаются решить этот вопрос". "Потому что ЦБ, по нашим данным, прекратил закупку золота в золотовалютные резервы, что является непонятным фактом", - добавил он.Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Коломейцеву проект такого протокольного поручения, а если он готов, то согласовать его с комитетом по финрынку. "Действительно, есть вопрос, давайте его адресуем по назначению, ну и затем нас профильный комитет проинформирует", - сказал при этом он, и поинтересовался мнением главы профильного комитета.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого обратил внимание, что "до сих пор не разобрались с золотом Российской империи". "100 лет все ищем его, где оно и куда его вывезли, хотя адреса известны: Токио, Прага, Лондон и так далее", - продолжил он. "Может, сперва с тем золотом разобраться?" - предположил лидер либерал-демократов.Что же касается непосредственно вывоза золота из РФ, Жириновский заметил: "Отправляет ЦБ, значит, надо куда-то отправить. Нам нужно закупать кое-какие товары, чтобы выполнить элементы своей новой внешней политики. Что ж всем вам сообщать об этом, на каждом углу кричать? Вывозят тихо, и пусть вывозят тихо, это они решают, что и как делать с золотом".

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/zoloto-1763159850.html

https://ria.ru/20200714/1574327859.html

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экономика, токио, прага, владимир жириновский, вячеслав володин, николай коломейцев, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, кпрф, россия