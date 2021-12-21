Госдума заинтересовалась причинами ускоренного вывоза золота из России
Госдума заинтересовалась ускоренным вывозом золота из России в последние два года
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Госдуме подготовят проект протокольного поручения комитету по финансовому рынку с предложением запросить в правительстве и Банке России информацию о причинах ускоренного вывоза золота из РФ в течение последних двух лет, передаёт корреспондент РИА Новости.
Депутат Николай Коломейцев (КПРФ) на заседании Госдумы во вторник обратил внимание, что "целый ряд СМИ в течение двух недель поднимают тему об ускоренном вывозе золота из Российской Федерации в течение двух лет". "Мы вывозим больше, чем добываем, в то время как американцы и китайцы уже более 11 тысяч тонн скопили золотовалютные резервы", - заметил при этом он.
В связи с этим Коломейцев предложил поручить комитету по финансовым рынкам "запросить информацию, в чем причина этой проблемы и как вообще-то правительство и ЦБ пытаются решить этот вопрос". "Потому что ЦБ, по нашим данным, прекратил закупку золота в золотовалютные резервы, что является непонятным фактом", - добавил он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Коломейцеву проект такого протокольного поручения, а если он готов, то согласовать его с комитетом по финрынку. "Действительно, есть вопрос, давайте его адресуем по назначению, ну и затем нас профильный комитет проинформирует", - сказал при этом он, и поинтересовался мнением главы профильного комитета.
"Абсолютно правильно, Вячеслав Викторович, надо подготовить протокольное поручение, и мы поддержим это протокольное поручение. И если есть опасения, запросим в Центральном банке и правительстве соответствующую информацию", - подтвердил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. "Нет возражений, коллеги? Нет. Принимается", - сказал тогда Володин.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого обратил внимание, что "до сих пор не разобрались с золотом Российской империи". "100 лет все ищем его, где оно и куда его вывезли, хотя адреса известны: Токио, Прага, Лондон и так далее", - продолжил он. "Может, сперва с тем золотом разобраться?" - предположил лидер либерал-демократов.
Что же касается непосредственно вывоза золота из РФ, Жириновский заметил: "Отправляет ЦБ, значит, надо куда-то отправить. Нам нужно закупать кое-какие товары, чтобы выполнить элементы своей новой внешней политики. Что ж всем вам сообщать об этом, на каждом углу кричать? Вывозят тихо, и пусть вывозят тихо, это они решают, что и как делать с золотом".
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