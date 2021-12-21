https://ria.ru/20211221/uregulirovanie-1764641658.html

В МИД Сирии рассказали, что тормозит урегулирование ситуации в стране

В МИД Сирии рассказали, что тормозит урегулирование ситуации в стране - РИА Новости, 21.12.2021

В МИД Сирии рассказали, что тормозит урегулирование ситуации в стране

Подвижек в сирийском урегулировании было бы больше, если бы Анкара выполнила свои обещания Москве, заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан, возглавляющий... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T07:33

2021-12-21T07:33

2021-12-21T07:33

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нур-султан

айман сусан

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НУР-СУЛТАН, 21 дек - РИА Новости. Подвижек в сирийском урегулировании было бы больше, если бы Анкара выполнила свои обещания Москве, заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан, возглавляющий сирийскую делегацию на переговорах в Нур-Султане.Как сообщил ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Москва плотно контактирует с Анкарой по ситуации на севере Сирии. По его словам, "не все обязательства турецкой стороной выполнены, но мы видим их активное желание содействовать этому процессу". Он добавил, что предпосылки для выполнения договоренностей Турции и России есть.В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20211221/siriya-1764640593.html

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