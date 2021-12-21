https://ria.ru/20211221/tekhnika-1764804379.html
Шойгу показал Путину новые образцы военной техники
Шойгу показал Путину новые образцы военной техники - РИА Новости, 21.12.2021
Шойгу показал Путину новые образцы военной техники
Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства показал Владимиру Путину новые образцы отечественной военной техники и средств управления... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:48
2021-12-21T19:48
2021-12-21T23:16
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техника
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сергей шойгу
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства показал Владимиру Путину новые образцы отечественной военной техники и средств управления войсковыми подразделениями. Соответствующие кадры показал телеканал "Россия 24".Выставка была организована в Национальном центре управления обороной России в Москве.Президент, в частности, осмотрел тактический терминал командира разведывательной роты (взвода), а также новейшие парашютные системы десантирования."Вот это последнее, то, что у нас встало на вооружение сейчас. <...> Десантирует на большое расстояние", — пояснил Шойгу.Путину показали и легкое специальное транспортное средство ЛСТС-1943 (багги "Сармат-2") для десантных групп, предназначенное как для Военно-воздушных сил, так и для морской пехоты. Багги "Сармат-2" были задействованы в нынешнем году во время российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".На заседании коллегии глава государства указывал, что доля современных вооружений превысила в армии 71 процент, а в ядерных силах — 89 процентов. Он также призвал уделять особое внимание поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления. По его словам, приоритетными задачами боевой оперативной подготовки должно стать "освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск". Путин отметил и важность внедрения в эту сферу искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20211221/perevooruzhenie-1764724596.html
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Шойгу показывает Путину новые образцы военной техники
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в рамках расширенной коллегии Министерства обороны РФ осмотрел новые образцы отечественной военной техники и средств управления войсковыми подразделениями.
2021-12-21T19:48
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безопасность, техника, москва, сергей шойгу, владимир путин, россия
19:48 21.12.2021 (обновлено: 23:16 21.12.2021)
Шойгу показал Путину новые образцы военной техники
Министр обороны Шойгу показал Путину новые образцы военной техники и средств управления
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Глава Минобороны Сергей Шойгу
на расширенной коллегии ведомства показал Владимиру Путину
новые образцы отечественной военной техники и средств управления войсковыми подразделениями. Соответствующие кадры показал телеканал "Россия 24".
Выставка была организована в Национальном центре управления обороной России в Москве
.
Президент, в частности, осмотрел тактический терминал командира разведывательной роты (взвода), а также новейшие парашютные системы десантирования.
"Вот это последнее, то, что у нас встало на вооружение сейчас. <...> Десантирует на большое расстояние", — пояснил Шойгу.
Путину показали и легкое специальное транспортное средство ЛСТС-1943 (багги "Сармат-2") для десантных групп, предназначенное как для Военно-воздушных сил, так и для морской пехоты. Багги "Сармат-2" были задействованы в нынешнем году во время российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".
На заседании коллегии глава государства указывал, что доля современных вооружений превысила в армии 71 процент, а в ядерных силах — 89 процентов. Он также призвал уделять особое внимание поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления. По его словам, приоритетными задачами боевой оперативной подготовки должно стать "освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск". Путин отметил и важность внедрения в эту сферу искусственного интеллекта.