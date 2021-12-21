https://ria.ru/20211221/solntsestoyanie-1764525773.html

День зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния - РИА Новости, 21.12.2021

День зимнего солнцестояния

Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния – зимнее и летнее. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T02:19

2021-12-21T02:19

2021-12-21T02:19

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Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния – зимнее и летнее.В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. Момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем. В 2021 году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря в 15.59 по Всемирному времени (в 18:59 мск). Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет "держать эту высоту", словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца. В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли.В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе.В эти декабрьские дни за полярным кругом (66,5 градусов северной широты) наступает полярная ночь, которая не обязательно означает полную темноту в течение всех суток. Главная ее особенность в том, что Солнце не поднимается над горизонтом.На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям. Совершенно другая картина в районе южного полюса Земли – в Антарктиде в это время день длится круглые сутки.После 21 декабря каждый последующий световой день будет немного длиннее предыдущего, к 1 января продолжительность светового дня увеличится на семь минут.На протяжении тысячелетий день зимнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов нашей планеты, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. С самых давних времен люди почитали Солнце, понимая, что от его света и тепла зависит их жизнь на земле. Для них день зимнего солнцестояния олицетворял победу света над тьмой.Так, в русском фольклоре этому дню посвящена пословица: "Солнце – на лето, зима – на мороз". Теперь день будет постепенно прибавляться, а ночь – сокращаться. По зимнему солнцестоянию судили о будущем урожае. В старину в этот день замечали: иней на деревьях – к богатому урожаю зерна.В XVI веке на Руси с днем зимнего солнцестояния был связан интересный обряд. К царю на поклон приходил звонарный староста московского собора, который отвечал за бой часов. Он докладывал, что отныне солнце повернуло на лето, день прибавляется, а ночь сокращается. За эту радостную весть царь жаловал старосту деньгами.У древних славян в день зимнего солнцестояния праздновался языческий Новый год, он связывался с божеством Колядой. Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше. Ритуальный новогодний пирог – каравай – по форме тоже напоминал солнце.В Европе в эти дни начинался 12-дневный цикл языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему начало новой жизни и обновление природы.В день зимнего солнцестояния в Шотландии был обычай запускать солнечное колесо – "cолнцеворот". Бочку обмазывали горящей смолой и пускали вниз по улице. Колесо – символ солнца, спицы колеса напоминали лучи, вращение спиц при движении делало колесо живым и похожим на светило.Зимнее солнцестояние раньше всех других сезонов было определено в Китае (в китайском календаре 24 сезона). В древнем Китае считали, что с этого времени поднимается мужская сила природы и начинается новый цикл. День зимнего солнцестояния считался счастливым днем, достойным празднования. В этот день все – от императора до простолюдина – уходили в отпуск. Армия приводилась в состояние ожидания приказов, закрывались пограничные крепости и торговые лавки, люди ходили друг к другу в гости, дарили подарки. Китайцы приносили жертвоприношения богу Неба и предкам, а также ели кашу из фасоли и клейкого риса, чтобы обезопасить себя от злых духов и болезней. До сих пор день зимнего солнцестояния считается одним из традиционных китайских праздников.В Индии день зимнего солнцестояния – Санкранти – отмечается в индуистских и сикхских общинах, где в ночь накануне торжества зажигаются костры, жар которых символизирует тепло солнца, начинающего согревать землю после зимних холодов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, антарктида, европа, день зимнего солнцестояния, земля