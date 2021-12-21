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Началось. Новый штамм коронавируса убивает людей
ABC: в США умер первый пациент с омикрон-штаммом - РИА Новости, 21.12.2021
Началось. Новый штамм коронавируса убивает людей
В США впервые зафиксировали смерть человека, зараженного омикрон-штаммом COVID-19, сообщает ABC со ссылкой на систему здравоохранения Техаса. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T04:57
2021-12-21T09:45
распространение коронавируса
в мире
техас
сша
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
общество
здоровье
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В США впервые зафиксировали смерть человека, зараженного омикрон-штаммом COVID-19, сообщает ABC со ссылкой на систему здравоохранения Техаса.Ранее стало известно, что за прошлую неделю "омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США, составив 73,2 процента всех подтвержденных случаев. При этом неделей раньше вариация имела лишь 12-процентную долю, а остальные случаи приходились на "дельту". Впервые ее зарегистрировали в стране 1 декабря.Новую разновидность SARS-CoV-2 — B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Она содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме коронавируса указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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в мире, техас, сша, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье
04:57 21.12.2021 (обновлено: 09:45 21.12.2021)
 
ABC: в США умер первый пациент с омикрон-штаммом

АВС News: в США впервые умер пациент с омикрон-штаммом коронавируса

© AP Photo / Kyle GreenМедицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации медицинского центра в штате Айдахо, США
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации медицинского центра в штате Айдахо, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Kyle Green
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В США впервые зафиксировали смерть человека, зараженного омикрон-штаммом COVID-19, сообщает ABC со ссылкой на систему здравоохранения Техаса.

"Представители округа Харрис лишь уточнили, что умерший пациент — "мужчина старше 50 лет", который не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем", — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что за прошлую неделю "омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США, составив 73,2 процента всех подтвержденных случаев. При этом неделей раньше вариация имела лишь 12-процентную долю, а остальные случаи приходились на "дельту". Впервые ее зарегистрировали в стране 1 декабря.
Новую разновидность SARS-CoV-2 — B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Она содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме коронавируса указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреТехасСШАКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаОбществоЗдоровье
 
 
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