Началось. Новый штамм коронавируса убивает людей

04:57 21.12.2021 (обновлено: 09:45 21.12.2021)
ABC: в США умер первый пациент с омикрон-штаммом
АВС News: в США впервые умер пациент с омикрон-штаммом коронавируса
© AP Photo / Kyle GreenМедицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации медицинского центра в штате Айдахо, США
© AP Photo / Kyle Green
"Представители округа Харрис лишь уточнили, что умерший пациент — "мужчина старше 50 лет", который не был привит и имел серьезные проблемы со здоровьем", — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что за прошлую неделю "омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США, составив 73,2 процента всех подтвержденных случаев. При этом неделей раньше вариация имела лишь 12-процентную долю, а остальные случаи приходились на "дельту". Впервые ее зарегистрировали в стране 1 декабря.
Новую разновидность SARS-CoV-2 — B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Она содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме коронавируса указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.