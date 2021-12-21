21:12 21.12.2021 (обновлено: 21:58 21.12.2021)
Билл Гейтс предположил, что пандемия может закончиться в следующем году
Миллиардер Билл Гейтс предположил, что пандемия может закончиться в следующем году
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Несмотря на распространение омикрон-штамма, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, считает основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.
По его словам, ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как омикрон-вариант. Гейтс предположил, что скоро "он будет во всех странах мира". Как подчеркнул бизнесмен, к новому штамму необходимо относиться серьезно, так как до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы он вызывает.
"Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как "дельта", то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный", — написал он в Twitter.
При этом если принять необходимые меры, то 2022-й может стать последним для пандемии, добавил основатель Microsoft.
"Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что "омикрон" распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев. Эти три месяца могут быть тяжелыми, но я все еще верю, что если будут предприняты верные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году", — отметил Гейтс.
Миллиардер призвал заботиться друг о друге, носить маски, избегать больших скоплений людей и сделать прививку от коронавируса.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, который отвечает за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, по словам ученых, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон".
Как указывали в Минздраве России, для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом: "першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации". Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.