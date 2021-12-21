https://ria.ru/20211221/pandemiya-1764814366.html

Билл Гейтс предположил, что пандемия может закончиться в следующем году

Билл Гейтс предположил, что пандемия может закончиться в следующем году - РИА Новости, 21.12.2021

Билл Гейтс предположил, что пандемия может закончиться в следующем году

Несмотря на распространение омикрон-штамма, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, считает основатель компании Microsoft, миллиардер Билл... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T21:12

2021-12-21T21:12

2021-12-21T21:58

распространение коронавируса

в мире

twitter

билл гейтс

microsoft corporation

коронавирус covid-19

пандемия

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594772070_236:0:2742:1410_1920x0_80_0_0_afdae43010c47cab1d8728f648bfc5af.jpg

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Несмотря на распространение омикрон-штамма, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, считает основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.По его словам, ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как омикрон-вариант. Гейтс предположил, что скоро "он будет во всех странах мира". Как подчеркнул бизнесмен, к новому штамму необходимо относиться серьезно, так как до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы он вызывает."Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как "дельта", то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный", — написал он в Twitter.При этом если принять необходимые меры, то 2022-й может стать последним для пандемии, добавил основатель Microsoft.Миллиардер призвал заботиться друг о друге, носить маски, избегать больших скоплений людей и сделать прививку от коронавируса.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, который отвечает за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, по словам ученых, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон".Как указывали в Минздраве России, для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом: "першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации". Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.

https://ria.ru/20211220/vaktsina-1764626937.html

https://ria.ru/20211221/simptom-1764639520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, twitter, билл гейтс, microsoft corporation, коронавирус covid-19, пандемия, омикрон-штамм коронавируса