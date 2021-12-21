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Съезд ОНФ определил новый состав Центрального штаба
Съезд ОНФ определил новый состав Центрального штаба - РИА Новости, 21.12.2021
Съезд ОНФ определил новый состав Центрального штаба
Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) утвердил новый состав своего Центрального штаба в количестве 78 человек, среди новых членов в штаб вошли, в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:23
2021-12-21T15:44
политика
общество
общероссийский народный фронт
татьяна бакальчук
россия
денис проценко
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) утвердил новый состав своего Центрального штаба в количестве 78 человек, среди новых членов в штаб вошли, в частности, основательница и гендиректор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, телеведущий Александр Мясников, передаёт корреспондент РИА Новости.Общероссийский народный фронт (ОНФ) проводит съезд во вторник в онлайн-режиме, где определят направления развития движения на ближайшие три года, а также новый состав центрального штаба.В списке 78 членов Центрального штаба Народного фронта остались генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, генеральный директор Киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров, двукратная Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, музыкант и депутат ГД Денис Майданов, профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Матвиенко, депутат Госдумы РФ, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, глава СПЧ Валерий Фадеев и другие.Так, среди новых членов Центрального штаба определены главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, телеведущий Александр Мясников, основательница и гендиректор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, победитель в номинации "Волонтер года" премии #МЫВМЕСТЕ, получивший награду из рук президента, Павел Бережанский, член СПЧ Игорь Ашманов, а также глава общества "Знание" Максим Древаль.В Состав нового Центрального штаба не вошли первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, депутаты ГД Ольга Амельченкова и Антон Гетта, директор Большого московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный и другие.Кроме того, в ходе съезда ОНФ подвёл итоги прошедших лет. Так, только в 2021 году было выявлено более 600 потенциально небезопасных маршрутов для школьника. По итогам прошлогоднего мониторинга из 64 км поврежденных теплотрасс было отремонтировано 32 км, добавили в ОНФ, а также более 2500 семей с детьми получили помощь активистов в оформлении выплат в период пандемии.Общероссийский народный фронт был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Предложение о его создании прозвучало 6 мая 2011 года на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Волгограде.
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политика, общество, общероссийский народный фронт, татьяна бакальчук, россия, денис проценко, александр мясников (врач)
13:23 21.12.2021 (обновлено: 15:44 21.12.2021)
 
Съезд ОНФ определил новый состав Центрального штаба

Съезд ОНФ определил новый состав Центрального штаба в составе 78 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСъезд Общероссийского народного фронта
Съезд Общероссийского народного фронта - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) утвердил новый состав своего Центрального штаба в количестве 78 человек, среди новых членов в штаб вошли, в частности, основательница и гендиректор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, телеведущий Александр Мясников, передаёт корреспондент РИА Новости.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) проводит съезд во вторник в онлайн-режиме, где определят направления развития движения на ближайшие три года, а также новый состав центрального штаба.
В списке 78 членов Центрального штаба Народного фронта остались генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, генеральный директор Киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров, двукратная Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, музыкант и депутат ГД Денис Майданов, профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Матвиенко, депутат Госдумы РФ, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, глава СПЧ Валерий Фадеев и другие.
Так, среди новых членов Центрального штаба определены главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, телеведущий Александр Мясников, основательница и гендиректор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, победитель в номинации "Волонтер года" премии #МЫВМЕСТЕ, получивший награду из рук президента, Павел Бережанский, член СПЧ Игорь Ашманов, а также глава общества "Знание" Максим Древаль.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
09:38
Путин отметил роль ОНФ в решении проблем россиян
В Состав нового Центрального штаба не вошли первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, депутаты ГД Ольга Амельченкова и Антон Гетта, директор Большого московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный и другие.
Кроме того, в ходе съезда ОНФ подвёл итоги прошедших лет. Так, только в 2021 году было выявлено более 600 потенциально небезопасных маршрутов для школьника. По итогам прошлогоднего мониторинга из 64 км поврежденных теплотрасс было отремонтировано 32 км, добавили в ОНФ, а также более 2500 семей с детьми получили помощь активистов в оформлении выплат в период пандемии.
Общероссийский народный фронт был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Предложение о его создании прозвучало 6 мая 2011 года на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Волгограде.
Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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ПолитикаОбществоОбщероссийский народный фронтТатьяна БакальчукРоссияДенис ПроценкоАлександр Мясников (врач)
 
 
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