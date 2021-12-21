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Наука
https://ria.ru/20211221/omikron-1764700609.html
"Омикрон" вызывает странные симптомы, выяснили ученые
"Омикрон" вызывает странные симптомы, выяснили ученые - РИА Новости, 21.12.2021
"Омикрон" вызывает странные симптомы, выяснили ученые
Ученые из британской компании ZOE, создавшей приложения ZOE COVID Study для отслеживания COVID-19, провели сравнительный анализ симптомов тысяч людей, у которых РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:18
2021-12-21T16:11
наука
сша
юар
великобритания
здоровье
биология
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ученые из британской компании ZOE, создавшей приложения ZOE COVID Study для отслеживания COVID-19, провели сравнительный анализ симптомов тысяч людей, у которых выявили коронавирус в октябре, когда в Лондоне доминировал дельта-вариант, и в декабре, когда его вытеснил омикрон-штамм.Предварительный анализ не обнаружил четких различий в ранних проявлениях "дельты" и "омикрона". В обоих случаях в первые дни "три классических симптома" COVID-19 — жар, кашель и потерю обоняния или вкуса — отмечают не более половины инфицированных.Ученые из Великобритании выделили пять основных симптомов, о которых сообщают большинство заболевших новым штаммом: головная боль, насморк, чихание, боль в горле и усталость. Некоторые люди также сообщали о кашле, потере аппетита и мозговом тумане.Головная боль появляется самой первой. Она имеет, по описанию исследователей, "пульсирующий", "давящий" или "колющий" характер, возникает по обеим сторонам головы, а не в одной области, может длиться более трех дней и имеет устойчивость к обычным обезболивающим.Насморк — второй по частоте признак после головных болей, он встречается у 60 процентов заболевших. Однако, по словам авторов, его условно можно отнести к симптомам коронавируса, так как он более характерен для других сезонных зимних заболеваний. То же самое относится и к чиханию. Частое чихание — скорее признак простуды или аллергии, чем начинающегося COVID-19, пишут авторы исследования.Боль в горле похожа на ту, которая обычно возникает при простуде или ларингите. Этот симптом отмечают в своих записях в приложении ZOE COVID Study около половины инфицированных штаммом "омикрон". Обычно она не очень сильная, длится не более пяти дней и чаще встречается у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, чем у пожилых людей или лиц моложе 18 лет.Кашель, если он возникает, обычно сухой, в отличие от кашля с мокротой и слизью, характерного для бактериальных инфекций. Постоянный кашель, как правило, появляется через несколько дней после заражения и длится около четырех-пяти дней."Больше всего симптомы "омикрона" похожи на легкий вариант "дельты", который мы наблюдаем у вакцинированных людей", — говорит руководитель проекта ZOE COVID Study профессор Тим Спектор.Ученый считает, что лучше пройти тестирование при малейшем подозрении на коронавирус. Без этого отличить симптомы "омикрона" от простуды не сможет даже опытный врач.В исследовании, проведенном Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, перечень основных симптомов "омикрона" несколько иной: кашель, усталость, заложенность носа и насморк.Доктор Анжелика Кутзи, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, рассказала в интервью BBC, что у первых пациентов с "омикроном" в ЮАР симптомы были "чрезвычайно легкими" и ограничивались главным образом першением в горле. Никто из них не страдал от кашля или потери обоняния и вкуса.В любом случае, схожие проявления характерны для обычной простуды, гриппа или риновирусной инфекции — весьма распространенных заболеваний в зимнее время года. Однако, отмечают ученые, пока никто не знает, насколько могут быть серьезные последствия штамма "омикрон", поэтому нельзя к нему относиться, как к легкой инфекции и важно не упустить начало заболевания.Эксперты говорят, что лучший способ защитить себя от "омикрона" — частое тестирование, социальная дистанция, ношение маски и ревакцинация.
https://ria.ru/20211221/privivka-1764607951.html
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сша, юар, великобритания, здоровье, биология, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:18 21.12.2021 (обновлено: 16:11 21.12.2021)
 
"Омикрон" вызывает странные симптомы, выяснили ученые

Ученые сделали вывод, что ранние симптомы "омикрона" неотличимы от обычной простуды

© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / racorn
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ученые из британской компании ZOE, создавшей приложения ZOE COVID Study для отслеживания COVID-19, провели сравнительный анализ симптомов тысяч людей, у которых выявили коронавирус в октябре, когда в Лондоне доминировал дельта-вариант, и в декабре, когда его вытеснил омикрон-штамм.
Предварительный анализ не обнаружил четких различий в ранних проявлениях "дельты" и "омикрона". В обоих случаях в первые дни "три классических симптома" COVID-19 — жар, кашель и потерю обоняния или вкуса — отмечают не более половины инфицированных.
Ученые из Великобритании выделили пять основных симптомов, о которых сообщают большинство заболевших новым штаммом: головная боль, насморк, чихание, боль в горле и усталость. Некоторые люди также сообщали о кашле, потере аппетита и мозговом тумане.
Головная боль появляется самой первой. Она имеет, по описанию исследователей, "пульсирующий", "давящий" или "колющий" характер, возникает по обеим сторонам головы, а не в одной области, может длиться более трех дней и имеет устойчивость к обычным обезболивающим.
Насморк — второй по частоте признак после головных болей, он встречается у 60 процентов заболевших. Однако, по словам авторов, его условно можно отнести к симптомам коронавируса, так как он более характерен для других сезонных зимних заболеваний. То же самое относится и к чиханию. Частое чихание — скорее признак простуды или аллергии, чем начинающегося COVID-19, пишут авторы исследования.
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Боль в горле похожа на ту, которая обычно возникает при простуде или ларингите. Этот симптом отмечают в своих записях в приложении ZOE COVID Study около половины инфицированных штаммом "омикрон". Обычно она не очень сильная, длится не более пяти дней и чаще встречается у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, чем у пожилых людей или лиц моложе 18 лет.
Кашель, если он возникает, обычно сухой, в отличие от кашля с мокротой и слизью, характерного для бактериальных инфекций. Постоянный кашель, как правило, появляется через несколько дней после заражения и длится около четырех-пяти дней.
"Больше всего симптомы "омикрона" похожи на легкий вариант "дельты", который мы наблюдаем у вакцинированных людей", — говорит руководитель проекта ZOE COVID Study профессор Тим Спектор.
Ученый считает, что лучше пройти тестирование при малейшем подозрении на коронавирус. Без этого отличить симптомы "омикрона" от простуды не сможет даже опытный врач.
В исследовании, проведенном Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, перечень основных симптомов "омикрона" несколько иной: кашель, усталость, заложенность носа и насморк.
Доктор Анжелика Кутзи, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, рассказала в интервью BBC, что у первых пациентов с "омикроном" в ЮАР симптомы были "чрезвычайно легкими" и ограничивались главным образом першением в горле. Никто из них не страдал от кашля или потери обоняния и вкуса.
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В любом случае, схожие проявления характерны для обычной простуды, гриппа или риновирусной инфекции — весьма распространенных заболеваний в зимнее время года. Однако, отмечают ученые, пока никто не знает, насколько могут быть серьезные последствия штамма "омикрон", поэтому нельзя к нему относиться, как к легкой инфекции и важно не упустить начало заболевания.
Эксперты говорят, что лучший способ защитить себя от "омикрона" — частое тестирование, социальная дистанция, ношение маски и ревакцинация.
 
НаукаСШАЮАРВеликобританияЗдоровьебиологияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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