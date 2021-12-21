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Ульяновская область
https://ria.ru/20211221/obraschenie-1764683565.html
Русских: ни одно обращение на "прямую линию" не останется без ответа
Русских: ни одно обращение на "прямую линию" не останется без ответа - РИА Новости, 21.12.2021
Русских: ни одно обращение на "прямую линию" не останется без ответа
На "прямую линию" с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских поступило более 3,7 тысячи обращений; глава региона ответил на насущные вопросы жителей... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:27
2021-12-21T12:27
ульяновская область
инзенский район
ульяновск
ульяновская область
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 21 дек – РИА Новости. На "прямую линию" с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских поступило более 3,7 тысячи обращений; глава региона ответил на насущные вопросы жителей большинства муниципалитетов, сообщает пресс-служба областного правительства.Обращения поступали по нескольким каналам связи – в аккаунт губернатора в социальной сети Instagram, на платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", по телефону "горячей линии" 122, а также в письменном виде по почте. Трансляция "прямой линии" велась на телеканале "Россия 1", в соцсетях и на сайтах региональных порталов.В общении с жителями, наряду с губернатором, приняли участие руководители профильных министерств и главы всех муниципальных образований области в режиме видеоконференцсвязи, говорится в сообщении. В ходе "прямой линии" Русских ответил на вопросы жителей Ульяновска, Димитровграда и большинства муниципальных образований. В числе ключевых тем – вопросы ЖКХ (в частности, водо- и теплоснабжения, уличного освещения), организации работы общественного транспорта, школьных маршрутов, социального обслуживания, благоустройства, здравоохранения, ремонта и строительства дорог, газификации социальных объектов."Формат прямого общения с людьми мы будем проводить регулярно. Он востребован и, безусловно, полезен как для жителей, так и для органов власти. Каждый вопрос должен быть отработан. Ключевая задача – быть ближе к людям для того, чтобы понимать, какие проблемы есть "на земле", не отрываться от населения и максимально эффективно решать вопросы. Вместе с неравнодушными гражданами мы будем развивать область в нужном направлении", - приводит пресс-служба слова главы региона.С помошью видеосвязи к главе региона, в частности, обратились жители села Сюксюм Инзенского района с жалобами на неудовлетворительное состояние местного ФАПа. По телефону "горячей линии" свои вопросы задали жители Майнского (по теме некачественного водоснабжения) и Барышского районов (по организации работы общественного транспорта).Вопросы также касались загрязненного воздуха в Железнодорожном районе Ульяновска, переселения из аварийного жилья, качества предоставляемых квартир для детей-сирот. Кроме того, были озвучены личные просьбы и пожелания по адресу главы региона.По всем обращениям Русских дал поручения руководителям профильных ведомств и обозначил сроки их исполнения. Он подчеркнул, что ни один из более, чем 3,7 тысячи вопросов, заданных ульяновцами, не останется без ответа, отметили в пресс-службе.Это вторая "прямая линия" с губернатором Ульяновской области. На первую, которая прошла на базе ЦУР 10 августа 2021 года, поступило свыше пяти тысяч обращений.
https://ria.ru/20211203/gazifikatsiya-1762067084.html
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инзенский район, ульяновск, ульяновская область, алексей русских
12:27 21.12.2021
 

Русских: ни одно обращение на "прямую линию" не останется без ответа

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УЛЬЯНОВСК, 21 дек – РИА Новости. На "прямую линию" с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских поступило более 3,7 тысячи обращений; глава региона ответил на насущные вопросы жителей большинства муниципалитетов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Обращения поступали по нескольким каналам связи – в аккаунт губернатора в социальной сети Instagram, на платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", по телефону "горячей линии" 122, а также в письменном виде по почте. Трансляция "прямой линии" велась на телеканале "Россия 1", в соцсетях и на сайтах региональных порталов.
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В общении с жителями, наряду с губернатором, приняли участие руководители профильных министерств и главы всех муниципальных образований области в режиме видеоконференцсвязи, говорится в сообщении. В ходе "прямой линии" Русских ответил на вопросы жителей Ульяновска, Димитровграда и большинства муниципальных образований. В числе ключевых тем – вопросы ЖКХ (в частности, водо- и теплоснабжения, уличного освещения), организации работы общественного транспорта, школьных маршрутов, социального обслуживания, благоустройства, здравоохранения, ремонта и строительства дорог, газификации социальных объектов.
"Формат прямого общения с людьми мы будем проводить регулярно. Он востребован и, безусловно, полезен как для жителей, так и для органов власти. Каждый вопрос должен быть отработан. Ключевая задача – быть ближе к людям для того, чтобы понимать, какие проблемы есть "на земле", не отрываться от населения и максимально эффективно решать вопросы. Вместе с неравнодушными гражданами мы будем развивать область в нужном направлении", - приводит пресс-служба слова главы региона.
С помошью видеосвязи к главе региона, в частности, обратились жители села Сюксюм Инзенского района с жалобами на неудовлетворительное состояние местного ФАПа. По телефону "горячей линии" свои вопросы задали жители Майнского (по теме некачественного водоснабжения) и Барышского районов (по организации работы общественного транспорта).
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По всем обращениям Русских дал поручения руководителям профильных ведомств и обозначил сроки их исполнения. Он подчеркнул, что ни один из более, чем 3,7 тысячи вопросов, заданных ульяновцами, не останется без ответа, отметили в пресс-службе.
Это вторая "прямая линия" с губернатором Ульяновской области. На первую, которая прошла на базе ЦУР 10 августа 2021 года, поступило свыше пяти тысяч обращений.
 
Ульяновская областьИнзенский районУльяновскУльяновская областьАлексей Русских
 
 
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