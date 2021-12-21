https://ria.ru/20211221/istoriya-1764644297.html

Посол Германии в Москве подчеркнул важность передачи памяти о войне

Посол Германии в Москве подчеркнул важность передачи памяти о войне - РИА Новости, 21.12.2021

Посол Германии в Москве подчеркнул важность передачи памяти о войне

Размышления и дискуссии о Второй мировой войне, доступ к архивам и первоисточникам, а также передача памяти о произошедшем молодому поколению вносят вклад в то, РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:26

2021-12-21T08:26

2021-12-21T08:26

общество

германия

москва

великая отечественная война (1941-1945)

анна франк

геза андреас фон гайр

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Размышления и дискуссии о Второй мировой войне, доступ к архивам и первоисточникам, а также передача памяти о произошедшем молодому поколению вносят вклад в то, чтобы эти события никогда не произошли снова, сообщил РИА Новости посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.Как напомнил дипломат, накануне 80-й годовщины нападения немецкого вермахта на Советский Союз в Большом театре в Москве прошло мероприятие, посвященное воспоминаниям о страшных событиях для учащихся немецкой, французской и российских учебных заведений."Чтобы взрослые и дети совместно поразмышляли над этой сложной темой, над жизнями Анны Франк и Софи Шолль. Тот факт, что мы вместе с молодым поколением размышляем над этой темой, чтобы понять всю важность этих событий, понять, что произошло, и что никогда не должно повториться, крайне важно, в том числе для меня как посла ФРГ. Эти знания и соображения должны быть переданы молодому поколению", - сказал посол.Он отметил, что в годовщину нападения на CCCР посольство ФРГ совместно с Германским историческим институтом, российскими партнерами, академиями и другими участниками организовало несколько экспертных дискуссий. "Мы обсуждали исторические темы, само нападение, а затем и Нюрнбергские процессы, и вопрос о том, что для нас сегодня означает изучение истории, постоянно стоял на повестке дня", - пояснил дипломат.По его словам, такие события, как недавняя выставка немецкого художника Маркуса Люперца в Москве, "Небольшая иррациональная ретроспектива под руководством художников", помогают сохранить историю и противодействовать ее фальсификации. Этот художник посвятил большую часть творчества истории своей страны. Он родился в 1941 году, незадолго до того, как нацистская Германия совершила нападение на Советский Союз. В результате Вторая мировая война и нацистская диктатура сформировали его искусство."Его попытки осознать невероятность совершенных преступлений являются формой исторической памяти, которая важна для Германии и по сей день. И столкновение с событиями того времени - лучший способ справиться с попытками фальсифицировать историю", - сказал посол.Он добавил, что важно, чтобы, говоря об истории, ссылались на первоисточники. "А для этого необходимо открыть доступы к документам и архивам. Документы должны быть предоставлены международному сообществу, чтобы историки имели возможность совместно обсуждать, классифицировать и анализировать их, что также является надежным и прозрачным средством от фальсификаций", - заключил посол фон Гайр.

https://ria.ru/20211015/voyna-1754722662.html

https://ria.ru/20210621/volgograd-1737994165.html

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германия

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общество, германия, москва, великая отечественная война (1941-1945), анна франк, геза андреас фон гайр