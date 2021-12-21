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Ипотека станет дороже в новом году

Россиян предупредили о повышении ставок по ипотеке в новом году - РИА Новости, 21.12.2021

Ипотека станет дороже в новом году

Глава института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК не исключил повышения ставок по ипотеке в 2022 году. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:00

2021-12-21T11:00

2021-12-21T13:38

экономика

ипотека

виталий мутко

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК не исключил повышения ставок по ипотеке в 2022 году.По его мнению, рост может произойти из-за решения Центрального банка увеличить ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5 процента."После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2 процента. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 процентного пункта выше", — объяснил Мутко.Кроме того, руководитель "Дом.РФ" отметил, что подорожание ипотеки отразится на темпах выдачи жилищных займов в новом году. "Мы исходим из того, что в следующем году будет 1,4 миллиона ипотечных кредитов", — сказал он.Ранее опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости, показал, что российские банки продолжат поднимать ставки по кредитам вслед за решением Банка России. Представители финансовых учреждений заявили, что рост ставки на процентный пункт заложен в ожиданиях банков, которые заранее стали учитывать такой сценарий в своей политике, а точные цифры зависят от действий каждой организации и уровня конкуренции в этом сегменте рынка.

https://realty.ria.ru/20211221/sberbank-1764653658.html

https://realty.ria.ru/20211216/ipoteka-1763857693.html

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экономика, ипотека, виталий мутко, россия