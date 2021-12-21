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Ипотека станет дороже в новом году
Россиян предупредили о повышении ставок по ипотеке в новом году - РИА Новости, 21.12.2021
Ипотека станет дороже в новом году
Глава института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК не исключил повышения ставок по ипотеке в 2022 году. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:00
2021-12-21T13:38
экономика
ипотека
виталий мутко
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК не исключил повышения ставок по ипотеке в 2022 году.По его мнению, рост может произойти из-за решения Центрального банка увеличить ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5 процента."После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2 процента. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 процентного пункта выше", — объяснил Мутко.Кроме того, руководитель "Дом.РФ" отметил, что подорожание ипотеки отразится на темпах выдачи жилищных займов в новом году. "Мы исходим из того, что в следующем году будет 1,4 миллиона ипотечных кредитов", — сказал он.Ранее опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости, показал, что российские банки продолжат поднимать ставки по кредитам вслед за решением Банка России. Представители финансовых учреждений заявили, что рост ставки на процентный пункт заложен в ожиданиях банков, которые заранее стали учитывать такой сценарий в своей политике, а точные цифры зависят от действий каждой организации и уровня конкуренции в этом сегменте рынка.
https://realty.ria.ru/20211221/sberbank-1764653658.html
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экономика, ипотека, виталий мутко, россия
11:00 21.12.2021 (обновлено: 13:38 21.12.2021)
 
Россиян предупредили о повышении ставок по ипотеке в новом году

Глава "Дом.РФ" Мутко: в 2022 году процент по ипотеке может превысить десять процентов

© РИА Новости / Григорий СысоевНовостройка
Новостройка - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК не исключил повышения ставок по ипотеке в 2022 году.
По его мнению, рост может произойти из-за решения Центрального банка увеличить ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5 процента.
Центр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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Сбербанк не исключает двузначных ставок по ипотеке
"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2 процента. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 процентного пункта выше", — объяснил Мутко.
Кроме того, руководитель "Дом.РФ" отметил, что подорожание ипотеки отразится на темпах выдачи жилищных займов в новом году. "Мы исходим из того, что в следующем году будет 1,4 миллиона ипотечных кредитов", — сказал он.
Ранее опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости, показал, что российские банки продолжат поднимать ставки по кредитам вслед за решением Банка России. Представители финансовых учреждений заявили, что рост ставки на процентный пункт заложен в ожиданиях банков, которые заранее стали учитывать такой сценарий в своей политике, а точные цифры зависят от действий каждой организации и уровня конкуренции в этом сегменте рынка.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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ЭкономикаИпотекаВиталий МуткоРоссия
 
 
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