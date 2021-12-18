https://ria.ru/20211218/stavka-1764342391.html

Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году

Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году - РИА Новости, 18.12.2021

Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году

Российские банки продолжат повышать ставки по кредитам вслед за решением Банка России по ключевой ставке, но очередной раунд ужесточения условий начнется уже... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T07:35

2021-12-18T07:35

2021-12-18T08:26

экономика

москва

втб

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские банки продолжат повышать ставки по кредитам вслед за решением Банка России по ключевой ставке, но очередной раунд ужесточения условий начнется уже после новогодних праздников, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.Банк России в пятницу в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, причем сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых.На рынке задолго до декабрьского заседания ЦБ сформировались однозначные ожидания повышения ставки, причем резкого, добавил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.Увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт было заложено в ожиданиях банков, которые заранее стали учитывать такой сценарий в своей политике, согласился директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.В ВТБ заявили, что в ближайшее время постараются сохранить свои ставки на текущих значениях, но в следующем году российские банки точно перешагнут двузначный уровень ставок по ипотеке. При этом, по оценке Росбанка, ипотечные ставки на рынке достигнут двузначных величин уже в первом квартале 2022 года.В банке "Ренессанс Кредит" также сказали, что до конца 2021 года сохранят действующие ставки по кредитам. В МКБ отметили, что изменение ставок по ипотечному и потребительскому кредитованию планируют рассмотреть после Нового года. Пока не намерен принимать "резких решений" и Газпромбанк - ставки по кредитам пока останутся без изменений. В январе 2022 года банк будет "детальнее смотреть на ситуацию".По прогнозам банка "Ренессанс Кредит", процентные ставки по потребительским кредитам вырастут примерно на 0,5-0,7 процентного пункта. В банке "Дом.РФ" в свою очередь ожидают роста по таким ссудам в диапазоне 0,7-1,5 п.п. В "МТС Банке" прогнозируют, что с января 2022 года стоимость кредитов будет увеличена примерно на 1 п.п."В целом в зависимости от дальнейшей динамики ключевой ставки стоимость потребительских и стандартных ипотечных кредитов может вырасти в среднем на 1,5-2 п.п.", - представили свой прогноз в ПСБ.Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев при этом добавил, что точные цифры зависят от политики каждого банка и уровня конкуренции в данном сегменте рынка. А в Новикомбанке заметили, что повышение ключевой ставки не транслируется автоматически на ставки по кредитам: решения по ним зависят также от клиентского сегмента, от того, насколько он является рисковым, и динамики спроса.

https://ria.ru/20211218/dokhod-1764341726.html

https://ria.ru/20211217/inflyatsiya-1764226609.html

https://ria.ru/20211217/finansy-1764287307.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, втб, центральный банк рф (цб рф), россия