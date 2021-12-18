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Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году
Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году - РИА Новости, 18.12.2021
Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году
Российские банки продолжат повышать ставки по кредитам вслед за решением Банка России по ключевой ставке, но очередной раунд ужесточения условий начнется уже... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T07:35
2021-12-18T08:26
экономика
москва
втб
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские банки продолжат повышать ставки по кредитам вслед за решением Банка России по ключевой ставке, но очередной раунд ужесточения условий начнется уже после новогодних праздников, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.Банк России в пятницу в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, причем сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых.На рынке задолго до декабрьского заседания ЦБ сформировались однозначные ожидания повышения ставки, причем резкого, добавил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.Увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт было заложено в ожиданиях банков, которые заранее стали учитывать такой сценарий в своей политике, согласился директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.В ВТБ заявили, что в ближайшее время постараются сохранить свои ставки на текущих значениях, но в следующем году российские банки точно перешагнут двузначный уровень ставок по ипотеке. При этом, по оценке Росбанка, ипотечные ставки на рынке достигнут двузначных величин уже в первом квартале 2022 года.В банке "Ренессанс Кредит" также сказали, что до конца 2021 года сохранят действующие ставки по кредитам. В МКБ отметили, что изменение ставок по ипотечному и потребительскому кредитованию планируют рассмотреть после Нового года. Пока не намерен принимать "резких решений" и Газпромбанк - ставки по кредитам пока останутся без изменений. В январе 2022 года банк будет "детальнее смотреть на ситуацию".По прогнозам банка "Ренессанс Кредит", процентные ставки по потребительским кредитам вырастут примерно на 0,5-0,7 процентного пункта. В банке "Дом.РФ" в свою очередь ожидают роста по таким ссудам в диапазоне 0,7-1,5 п.п. В "МТС Банке" прогнозируют, что с января 2022 года стоимость кредитов будет увеличена примерно на 1 п.п."В целом в зависимости от дальнейшей динамики ключевой ставки стоимость потребительских и стандартных ипотечных кредитов может вырасти в среднем на 1,5-2 п.п.", - представили свой прогноз в ПСБ.Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев при этом добавил, что точные цифры зависят от политики каждого банка и уровня конкуренции в данном сегменте рынка. А в Новикомбанке заметили, что повышение ключевой ставки не транслируется автоматически на ставки по кредитам: решения по ним зависят также от клиентского сегмента, от того, насколько он является рисковым, и динамики спроса.
https://ria.ru/20211218/dokhod-1764341726.html
https://ria.ru/20211217/inflyatsiya-1764226609.html
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экономика, москва, втб, центральный банк рф (цб рф), россия
07:35 18.12.2021 (обновлено: 08:26 18.12.2021)
 
Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году

Российские банки вслед за решением ЦБ повысят ставки по кредитам в 2022 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские банки продолжат повышать ставки по кредитам вслед за решением Банка России по ключевой ставке, но очередной раунд ужесточения условий начнется уже после новогодних праздников, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Банк России в пятницу в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, причем сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых.
"Ставки по банковским продуктам вырастут соразмерно повышению ключевой ставки ЦБ, но это произойдет уже после новогодних праздников", - сказал зампред правления "Абсолют Банка" Антон Павлов.
На рынке задолго до декабрьского заседания ЦБ сформировались однозначные ожидания повышения ставки, причем резкого, добавил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
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Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей
Увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт было заложено в ожиданиях банков, которые заранее стали учитывать такой сценарий в своей политике, согласился директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
В ВТБ заявили, что в ближайшее время постараются сохранить свои ставки на текущих значениях, но в следующем году российские банки точно перешагнут двузначный уровень ставок по ипотеке. При этом, по оценке Росбанка, ипотечные ставки на рынке достигнут двузначных величин уже в первом квартале 2022 года.
В банке "Ренессанс Кредит" также сказали, что до конца 2021 года сохранят действующие ставки по кредитам. В МКБ отметили, что изменение ставок по ипотечному и потребительскому кредитованию планируют рассмотреть после Нового года. Пока не намерен принимать "резких решений" и Газпромбанк - ставки по кредитам пока останутся без изменений. В январе 2022 года банк будет "детальнее смотреть на ситуацию".
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По прогнозам банка "Ренессанс Кредит", процентные ставки по потребительским кредитам вырастут примерно на 0,5-0,7 процентного пункта. В банке "Дом.РФ" в свою очередь ожидают роста по таким ссудам в диапазоне 0,7-1,5 п.п. В "МТС Банке" прогнозируют, что с января 2022 года стоимость кредитов будет увеличена примерно на 1 п.п.
"В целом в зависимости от дальнейшей динамики ключевой ставки стоимость потребительских и стандартных ипотечных кредитов может вырасти в среднем на 1,5-2 п.п.", - представили свой прогноз в ПСБ.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев при этом добавил, что точные цифры зависят от политики каждого банка и уровня конкуренции в данном сегменте рынка. А в Новикомбанке заметили, что повышение ключевой ставки не транслируется автоматически на ставки по кредитам: решения по ним зависят также от клиентского сегмента, от того, насколько он является рисковым, и динамики спроса.
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