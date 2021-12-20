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В Норильске устранили значительную часть последствий аварии на ТЭЦ

В Норильске устранили значительную часть последствий аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 20.12.2021

В Норильске устранили значительную часть последствий аварии на ТЭЦ

Значительная часть экологических последствий после аварии на ТЭЦ в Норильске уже устранена, сообщил глава Красноярского края Александр Усс. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:38

2021-12-20T15:38

2021-12-20T15:53

происшествия

норильск

красноярский край

разлив дизельного топлива в норильске

александр усс

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Значительная часть экологических последствий после аварии на ТЭЦ в Норильске уже устранена, сообщил глава Красноярского края Александр Усс.Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко проводит совещание по обсуждению хода реализации комплексного плана социально-экономического развития города Норильск.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

норильск

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происшествия, норильск, красноярский край, разлив дизельного топлива в норильске, александр усс, совет федерации рф, валентина матвиенко