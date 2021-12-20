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В Норильске устранили значительную часть последствий аварии на ТЭЦ
В Норильске устранили значительную часть последствий аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 20.12.2021
В Норильске устранили значительную часть последствий аварии на ТЭЦ
Значительная часть экологических последствий после аварии на ТЭЦ в Норильске уже устранена, сообщил глава Красноярского края Александр Усс. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:38
2021-12-20T15:53
происшествия
норильск
красноярский край
разлив дизельного топлива в норильске
александр усс
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Значительная часть экологических последствий после аварии на ТЭЦ в Норильске уже устранена, сообщил глава Красноярского края Александр Усс.Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко проводит совещание по обсуждению хода реализации комплексного плана социально-экономического развития города Норильск.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
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происшествия, норильск, красноярский край, разлив дизельного топлива в норильске, александр усс, совет федерации рф, валентина матвиенко
15:38 20.12.2021 (обновлено: 15:53 20.12.2021)
 
В Норильске устранили значительную часть последствий аварии на ТЭЦ

Губернатор Красноярского края Усс: значительная часть последствий аварии на ТЭЦ устранена

© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Значительная часть экологических последствий после аварии на ТЭЦ в Норильске уже устранена, сообщил глава Красноярского края Александр Усс.
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко проводит совещание по обсуждению хода реализации комплексного плана социально-экономического развития города Норильск.
"Внимание, проявленное вами после известных событий (аварии на ТЭЦ – ред.), высветило проблемы, которые копились годами, а самое главное, стали мощным импульсом для работы по их преодолению. Речь идёт и об устранении экологических последствий аварии, значительная часть этих работ уже завершена", - сказал Усс.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Место разлива топлива в Норильске
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

Сотрудники и техника из состава аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России в Новосибирской области перед отправкой в Норильск
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

Сотрудники и техника МЧС России перед отправкой в Норильск для ликвидации последствий ЧС
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияНорильскКрасноярский крайРазлив дизельного топлива в НорильскеАлександр УссСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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