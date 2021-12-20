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В красноярском зоопарке родились очковые пингвинята
В красноярском зоопарке родились очковые пингвинята - РИА Новости, 20.12.2021
В красноярском зоопарке родились очковые пингвинята
Пара очковых пингвинов Мотя и Толстая, появившихся на свет в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей", впервые стала родителями, сообщается на странице... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:01
2021-12-20T17:04
хорошие новости
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животные
природа
красноярск
роев ручей
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КРАСНОЯРСК, 20 дек — РИА Новости. Пара очковых пингвинов Мотя и Толстая, появившихся на свет в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей", впервые стала родителями, сообщается на странице зоопарка в соцсети Facebook.Девять африканских пингвинов появились в Красноярске осенью 2011 года. Они приехали из питомника в ЮАР. Птицы успешно прошли карантин, освоились, стали настоящими любимцами посетителей. За десять лет пингвины адаптировались к сибирскому климату, успешно размножились до 14 особей. В парке поочередно появились птенцы у Чили и Кусачего, Мафы и Лени."В этот раз впервые стала родителями новая пара пингвинов — Мотя и Толстая. Пингвин Мотя родился в "Роевом ручье", таким образом, птенцы — это второе поколение пингвинов, родившихся в Сибири. Очковые пингвины — очень ответственные родители. Эти невероятно общительные птицы создают пары и сохраняют верность друг другу всю жизнь", — рассказали специалисты. Орнитологи внимательно наблюдали за тем, как родители ухаживают за детенышами, а спустя две недели их впервые взвесили и сделали инъекцию витаминов, чтобы те росли здоровыми.Для пингвинов в парке "Роев ручей" построен специальный комплекс, в котором они и живут летом, когда тепло, — на открытом воздухе, а на зиму переезжают в теплое помещение, где поддерживается постоянная температура, почти стерильные условия и влажность, как на африканском побережье. Обязательно есть большие бассейны.
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общество, животные, природа, красноярск, роев ручей, пингвины, россия, новости - туризм
16:01 20.12.2021 (обновлено: 17:04 20.12.2021)
 
В красноярском зоопарке родились очковые пингвинята

Очковые пингвинята появились на свет в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКраснокнижные очковые пингвины в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске
Краснокнижные очковые пингвины в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 20 дек — РИА Новости. Пара очковых пингвинов Мотя и Толстая, появившихся на свет в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей", впервые стала родителями, сообщается на странице зоопарка в соцсети Facebook.
Девять африканских пингвинов появились в Красноярске осенью 2011 года. Они приехали из питомника в ЮАР. Птицы успешно прошли карантин, освоились, стали настоящими любимцами посетителей. За десять лет пингвины адаптировались к сибирскому климату, успешно размножились до 14 особей. В парке поочередно появились птенцы у Чили и Кусачего, Мафы и Лени.
"В этот раз впервые стала родителями новая пара пингвинов — Мотя и Толстая. Пингвин Мотя родился в "Роевом ручье", таким образом, птенцы — это второе поколение пингвинов, родившихся в Сибири. Очковые пингвины — очень ответственные родители. Эти невероятно общительные птицы создают пары и сохраняют верность друг другу всю жизнь", — рассказали специалисты.
Орнитологи внимательно наблюдали за тем, как родители ухаживают за детенышами, а спустя две недели их впервые взвесили и сделали инъекцию витаминов, чтобы те росли здоровыми.
Для пингвинов в парке "Роев ручей" построен специальный комплекс, в котором они и живут летом, когда тепло, — на открытом воздухе, а на зиму переезжают в теплое помещение, где поддерживается постоянная температура, почти стерильные условия и влажность, как на африканском побережье. Обязательно есть большие бассейны.
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