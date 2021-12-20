https://ria.ru/20211220/omikron-1764552717.html
Британские ученые полагают, что омикрон-штамм менее опасен для легких
Британские ученые полагают, что омикрон-штамм менее опасен для легких - РИА Новости, 20.12.2021
Британские ученые полагают, что омикрон-штамм менее опасен для легких
Британские ученые утверждают, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа, сообщается в новом исследовании... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:40
2021-12-20T14:40
2021-12-20T14:40
распространение коронавируса
юар
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763331508_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_d26d040a03ca3f871058a5436f370a32.jpg
ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Британские ученые утверждают, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа, сообщается в новом исследовании Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний."Мы наблюдали различную эффективность проникновения "омикрона" в сравнении с "дельта" и (со штаммом) дикого типа D614G. Заражаемость SARS CoV-2 в органоидах и клетках легких Calu-3 (клеточные линии, используемые в качестве моделей при разработке препаратов) была ослаблена при "омикроне" по сравнению с "дельта" и D614G", - говорится в исследовании.Ученые предполагают, что ослабленная заражаемость в клетках Calu-3 по сравнению со штаммами "дельта" и D614G может быть связана "с относительно более низким расщеплением спайкового белка по сравнению с "дельтой".В то же время отмечается, что в других эпителиальных клетках легких H1299 ученые наблюдали одинаковую эффективность проникновения.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211219/omikron-1764419111.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763331508_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e664f161edf7224cf7381acdd4791777.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Британские ученые полагают, что омикрон-штамм менее опасен для легких
Британские ученые заявили, что штамм "омикрон" не так опасен для легких, как "дельта"
ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Британские ученые утверждают, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа, сообщается в новом исследовании Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.
"Мы наблюдали различную эффективность проникновения "омикрона" в сравнении с "дельта" и (со штаммом) дикого типа D614G. Заражаемость SARS CoV-2 в органоидах и клетках легких Calu-3 (клеточные линии, используемые в качестве моделей при разработке препаратов) была ослаблена при "омикроне" по сравнению с "дельта" и D614G", - говорится в исследовании.
Ученые предполагают, что ослабленная заражаемость в клетках Calu-3 по сравнению со штаммами "дельта" и D614G может быть связана "с относительно более низким расщеплением спайкового белка по сравнению с "дельтой".
В то же время отмечается, что в других эпителиальных клетках легких H1299 ученые наблюдали одинаковую эффективность проникновения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР
, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ
назвала греческой буквой "омикрон".