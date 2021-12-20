https://ria.ru/20211220/omikron-1764552717.html

Британские ученые полагают, что омикрон-штамм менее опасен для легких

Британские ученые полагают, что омикрон-штамм менее опасен для легких - РИА Новости, 20.12.2021

Британские ученые полагают, что омикрон-штамм менее опасен для легких

Британские ученые утверждают, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа, сообщается в новом исследовании... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:40

2021-12-20T14:40

2021-12-20T14:40

распространение коронавируса

юар

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости. Британские ученые утверждают, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа, сообщается в новом исследовании Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний."Мы наблюдали различную эффективность проникновения "омикрона" в сравнении с "дельта" и (со штаммом) дикого типа D614G. Заражаемость SARS CoV-2 в органоидах и клетках легких Calu-3 (клеточные линии, используемые в качестве моделей при разработке препаратов) была ослаблена при "омикроне" по сравнению с "дельта" и D614G", - говорится в исследовании.Ученые предполагают, что ослабленная заражаемость в клетках Calu-3 по сравнению со штаммами "дельта" и D614G может быть связана "с относительно более низким расщеплением спайкового белка по сравнению с "дельтой".В то же время отмечается, что в других эпителиальных клетках легких H1299 ученые наблюдали одинаковую эффективность проникновения.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211219/omikron-1764419111.html

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юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса