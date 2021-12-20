https://ria.ru/20211220/omikron-1764477446.html

В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"

В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 20.12.2021

В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"

Четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Перу, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T00:00

2021-12-20T00:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 дек - РИА Новости. Четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Перу, сообщил Минздрав страны."Четыре случая варианта "омикрон" были выявлены в Перу", - говорится в сообщении.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.

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в мире, перу, юар, воз, омикрон-штамм коронавируса