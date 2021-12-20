https://ria.ru/20211220/omikron-1764477446.html
В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 20.12.2021
В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
Четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Перу, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T00:00
2021-12-20T00:00
2021-12-20T00:00
в мире
перу
юар
воз
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94f2c2324db129b9171e8daa6c532f6e.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 дек - РИА Новости. Четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Перу, сообщил Минздрав страны."Четыре случая варианта "омикрон" были выявлены в Перу", - говорится в сообщении.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.
https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764446174.html
перу
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_268394cd0c381b6b4d2c02f3a9b33555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, юар, воз, омикрон-штамм коронавируса
В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
Четыре случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Перу