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В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон" - РИА Новости, 20.12.2021
В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
Четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Перу, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T00:00
2021-12-20T00:00
в мире
перу
юар
воз
омикрон-штамм коронавируса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 дек - РИА Новости. Четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Перу, сообщил Минздрав страны."Четыре случая варианта "омикрон" были выявлены в Перу", - говорится в сообщении.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.
https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764446174.html
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в мире, перу, юар, воз, омикрон-штамм коронавируса
00:00 20.12.2021
 
В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"

Четыре случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Перу

© AP Photo / Rick BowmerВакцинация от COVID-19 в городе Сэнди, штат Юта
Вакцинация от COVID-19 в городе Сэнди, штат Юта - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Rick Bowmer
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 дек - РИА Новости. Четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Перу, сообщил Минздрав страны.
"Четыре случая варианта "омикрон" были выявлены в Перу", - говорится в сообщении.
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Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.
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В миреПеруЮАРВОЗОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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