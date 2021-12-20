https://ria.ru/20211220/gosduma-1764589280.html

В Госдуме предложили признать распад СССР геополитической катастрофой века

В Госдуме предложили признать распад СССР геополитической катастрофой века - РИА Новости, 20.12.2021

В Госдуме предложили признать распад СССР геополитической катастрофой века

ЛДПР планирует инициировать заявление Госдумы о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века, соответствующий проект постановления... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:27

2021-12-20T17:27

2021-12-20T17:43

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЛДПР планирует инициировать заявление Госдумы о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века, соответствующий проект постановления размещен в думской электронной базе данных.В постановлении говорится о принятии заявления Государственной думы "О 30-й годовщине распада СССР".Предполагается направить постановление и заявление президенту РФ, в Совфед, правительство, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации."Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации в очередной раз обращает внимание на важность исторических уроков, вынесенных из событий 30-летней давности, которые привели к политическим, социальным и экономическим проблемам… Считает распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве", - говорится в заявлении.В декабре 2021 года исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

https://ria.ru/20211214/zapros-1763660586.html

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ссср, белоруссия, михаил горбачев, одкб, госдума рф, совет федерации рф, россия