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В Госдуме предложили признать распад СССР геополитической катастрофой века
В Госдуме предложили признать распад СССР геополитической катастрофой века - РИА Новости, 20.12.2021
В Госдуме предложили признать распад СССР геополитической катастрофой века
ЛДПР планирует инициировать заявление Госдумы о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века, соответствующий проект постановления... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:27
2021-12-20T17:43
ссср
белоруссия
михаил горбачев
одкб
госдума рф
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЛДПР планирует инициировать заявление Госдумы о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века, соответствующий проект постановления размещен в думской электронной базе данных.В постановлении говорится о принятии заявления Государственной думы "О 30-й годовщине распада СССР".Предполагается направить постановление и заявление президенту РФ, в Совфед, правительство, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации."Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации в очередной раз обращает внимание на важность исторических уроков, вынесенных из событий 30-летней давности, которые привели к политическим, социальным и экономическим проблемам… Считает распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве", - говорится в заявлении.В декабре 2021 года исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
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белоруссия
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ссср, белоруссия, михаил горбачев, одкб, госдума рф, совет федерации рф, россия
17:27 20.12.2021 (обновлено: 17:43 20.12.2021)
 
В Госдуме предложили признать распад СССР геополитической катастрофой века

В Госдуму внесли проект о признании распада СССР геополитической катастрофой XX века

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЛДПР планирует инициировать заявление Госдумы о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века, соответствующий проект постановления размещен в думской электронной базе данных.
В постановлении говорится о принятии заявления Государственной думы "О 30-й годовщине распада СССР".
Предполагается направить постановление и заявление президенту РФ, в Совфед, правительство, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации в очередной раз обращает внимание на важность исторических уроков, вынесенных из событий 30-летней давности, которые привели к политическим, социальным и экономическим проблемам… Считает распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве", - говорится в заявлении.
В декабре 2021 года исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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В Госдуме раскритиковали выдворение россиян из Молдавии
 
СССРБелоруссияМихаил ГорбачевОДКБГосдума РФСовет Федерации РФРоссия
 
 
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