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Названы регионы-лидеры по доступности бензина
Названы регионы-лидеры по доступности бензина - РИА Новости, 20.12.2021
Названы регионы-лидеры по доступности бензина
Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в октябре могли купить жители Ямало-Ненецкого округа и других северных регионов, а также Москвы, а меньше... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T00:25
2021-12-20T00:25
общество
бензин
москва
аи-92
авто
цены
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в октябре могли купить жители Ямало-Ненецкого округа и других северных регионов, а также Москвы, а меньше всего – живущие в Чечне и других республиках Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.Рост цен на бензинВ 2021 году в России цены на бензин растут довольно высокими темпами. За 10 месяцев 2021 года бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на 6,9%, при том, что инфляция за этот период составила 6,5%. Эксперты поясняют, что рост обусловлен увеличением цены на нефть и глобальными инфляционными тенденциями, так как в текущему году во всем мире наблюдается резкое удорожание товаров и услуг.По статистике, цены на бензин выросли почти во всех регионах (за исключением Чукотского автономного округа, где цены не изменились). При этом темпы роста в разных регионах заметно отличались. Более существенно, чем по стране в целом, бензин марки АИ-92 подорожал в 40 регионах. В 45 регионах цены на бензин росли быстрее, чем инфляция.Сами цены также существенно отличаются от региона к региону. В октябре 2021 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 43,81 рубля за литр до 60 рублей при общероссийском уровне 46,3 рубля за литр. Таким образом, разница между минимальными ценами составляет более 30%. При этом региональная дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.Как считали рейтингДля оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали тот его объем, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения.Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в России марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года на среднюю в регионе цену бензина в октябре 2021 года.В лидерах Крайний Север и столицыЛидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в четырех регионах – в Чукотском, Ненецком автономных округах, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – жители могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.В 12 регионах на среднюю заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся: Камчатский край, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область, Хабаровский край, Амурская область. Таким образом, в лидирующую группу по доступности бензина для населения входят северные и столичные регионы.Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители девяти регионов – Тамбовской области (598 литров), Республики Калмыкия (593 литра), Карачаево-Черкесской Республики (592 литра), Республики Северная Осетия – Алания (591 литр), Ивановской области (579 литров), Республики Ингушетия (574 литра), Кабардино-Балкарской Республики (567 литров), Республики Дагестан (552 литра), Чеченской Республики (540 литров). Это объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами, поясняют эксперты.Доступный не значит дешевыйРазброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 43,81 рублей за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей за литр в Чукотском автономном округе. Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне. Бензин марки АИ-92 в октябре 2021 года стоил больше 55 рублей за литр в пяти регионах, во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина и почти все они входят в первую десятку по доступности бензина, за исключением Якутии, которая занимает 11 место.Минимальная стоимость бензина АИ-92 в октябре 2021 года зафиксирована в Челябинской области (43,81 рубля за литр). Кроме нее, еще в восьми регионах средняя стоимость бензина марки АИ-92 в октябре 201 года была ниже 45 рублей за литр. Это Новосибирская, Калужская, Ярославская, Омская области, Алтайский край, Кемеровская, Томская и Курганская области. При этом эксперты отмечают, что в ряде регионов с относительно низкой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения.Рост более чем на 10%В целом по России цены на бензин марки АИ-92 за 10 месяцев 2021 года выросли на 6,9%. Средние цены на бензин за этот период выросли во всех регионах, за исключением Чукотского автономного округа, где они остались на уровне начала года.Наиболее существенно, более чем на 10%, цены на бензин марки АИ-92 выросли в Туве, Чечне, Республике Алтай, Сахалинской области, Дагестане, Забайкальском крае, Иркутской области и в Крыму.Эксперты РИА Новости полагают, что рост цен на автомобильный бензин в текущем году будет сопоставим с инфляцией и составит 8-9%. При этом в ряде регионов цены могут вырасти более существенно.
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общество, бензин, москва, аи-92, авто, цены, россия
00:25 20.12.2021
 
Названы регионы-лидеры по доступности бензина

Исследование РИА Новости: больше всего топлива на свои зарплаты могут купить жители ЯНАО

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖенщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в октябре могли купить жители Ямало-Ненецкого округа и других северных регионов, а также Москвы, а меньше всего – живущие в Чечне и других республиках Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.

Рост цен на бензин

В 2021 году в России цены на бензин растут довольно высокими темпами. За 10 месяцев 2021 года бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на 6,9%, при том, что инфляция за этот период составила 6,5%. Эксперты поясняют, что рост обусловлен увеличением цены на нефть и глобальными инфляционными тенденциями, так как в текущему году во всем мире наблюдается резкое удорожание товаров и услуг.
По статистике, цены на бензин выросли почти во всех регионах (за исключением Чукотского автономного округа, где цены не изменились). При этом темпы роста в разных регионах заметно отличались. Более существенно, чем по стране в целом, бензин марки АИ-92 подорожал в 40 регионах. В 45 регионах цены на бензин росли быстрее, чем инфляция.
Сами цены также существенно отличаются от региона к региону. В октябре 2021 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 43,81 рубля за литр до 60 рублей при общероссийском уровне 46,3 рубля за литр. Таким образом, разница между минимальными ценами составляет более 30%. При этом региональная дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.
Рейтинг регионов по доступности бензина для населения
00:00Инфографика
Рейтинг регионов по доступности бензина для населения

Как считали рейтинг

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали тот его объем, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения.
Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в России марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года на среднюю в регионе цену бензина в октябре 2021 года.

В лидерах Крайний Север и столицы

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в четырех регионах – в Чукотском, Ненецком автономных округах, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – жители могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.
В 12 регионах на среднюю заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся: Камчатский край, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область, Хабаровский край, Амурская область. Таким образом, в лидирующую группу по доступности бензина для населения входят северные и столичные регионы.
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Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители девяти регионов – Тамбовской области (598 литров), Республики Калмыкия (593 литра), Карачаево-Черкесской Республики (592 литра), Республики Северная Осетия – Алания (591 литр), Ивановской области (579 литров), Республики Ингушетия (574 литра), Кабардино-Балкарской Республики (567 литров), Республики Дагестан (552 литра), Чеченской Республики (540 литров). Это объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами, поясняют эксперты.

Доступный не значит дешевый

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 43,81 рублей за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей за литр в Чукотском автономном округе. Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.
При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне. Бензин марки АИ-92 в октябре 2021 года стоил больше 55 рублей за литр в пяти регионах, во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина и почти все они входят в первую десятку по доступности бензина, за исключением Якутии, которая занимает 11 место.
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13 декабря, 00:32
Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
Минимальная стоимость бензина АИ-92 в октябре 2021 года зафиксирована в Челябинской области (43,81 рубля за литр). Кроме нее, еще в восьми регионах средняя стоимость бензина марки АИ-92 в октябре 201 года была ниже 45 рублей за литр. Это Новосибирская, Калужская, Ярославская, Омская области, Алтайский край, Кемеровская, Томская и Курганская области. При этом эксперты отмечают, что в ряде регионов с относительно низкой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения.

Рост более чем на 10%

В целом по России цены на бензин марки АИ-92 за 10 месяцев 2021 года выросли на 6,9%. Средние цены на бензин за этот период выросли во всех регионах, за исключением Чукотского автономного округа, где они остались на уровне начала года.
Наиболее существенно, более чем на 10%, цены на бензин марки АИ-92 выросли в Туве, Чечне, Республике Алтай, Сахалинской области, Дагестане, Забайкальском крае, Иркутской области и в Крыму.
Эксперты РИА Новости полагают, что рост цен на автомобильный бензин в текущем году будет сопоставим с инфляцией и составит 8-9%. При этом в ряде регионов цены могут вырасти более существенно.
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