https://ria.ru/20211220/benzin-1764478074.html

Названы регионы-лидеры по доступности бензина

Названы регионы-лидеры по доступности бензина - РИА Новости, 20.12.2021

Названы регионы-лидеры по доступности бензина

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в октябре могли купить жители Ямало-Ненецкого округа и других северных регионов, а также Москвы, а меньше... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T00:25

2021-12-20T00:25

2021-12-20T00:25

общество

бензин

москва

аи-92

авто

цены

россия

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в октябре могли купить жители Ямало-Ненецкого округа и других северных регионов, а также Москвы, а меньше всего – живущие в Чечне и других республиках Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.Рост цен на бензинВ 2021 году в России цены на бензин растут довольно высокими темпами. За 10 месяцев 2021 года бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на 6,9%, при том, что инфляция за этот период составила 6,5%. Эксперты поясняют, что рост обусловлен увеличением цены на нефть и глобальными инфляционными тенденциями, так как в текущему году во всем мире наблюдается резкое удорожание товаров и услуг.По статистике, цены на бензин выросли почти во всех регионах (за исключением Чукотского автономного округа, где цены не изменились). При этом темпы роста в разных регионах заметно отличались. Более существенно, чем по стране в целом, бензин марки АИ-92 подорожал в 40 регионах. В 45 регионах цены на бензин росли быстрее, чем инфляция.Сами цены также существенно отличаются от региона к региону. В октябре 2021 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 43,81 рубля за литр до 60 рублей при общероссийском уровне 46,3 рубля за литр. Таким образом, разница между минимальными ценами составляет более 30%. При этом региональная дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.Как считали рейтингДля оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали тот его объем, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения.Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в России марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года на среднюю в регионе цену бензина в октябре 2021 года.В лидерах Крайний Север и столицыЛидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в четырех регионах – в Чукотском, Ненецком автономных округах, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – жители могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.В 12 регионах на среднюю заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся: Камчатский край, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область, Хабаровский край, Амурская область. Таким образом, в лидирующую группу по доступности бензина для населения входят северные и столичные регионы.Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители девяти регионов – Тамбовской области (598 литров), Республики Калмыкия (593 литра), Карачаево-Черкесской Республики (592 литра), Республики Северная Осетия – Алания (591 литр), Ивановской области (579 литров), Республики Ингушетия (574 литра), Кабардино-Балкарской Республики (567 литров), Республики Дагестан (552 литра), Чеченской Республики (540 литров). Это объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами, поясняют эксперты.Доступный не значит дешевыйРазброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 43,81 рублей за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей за литр в Чукотском автономном округе. Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне. Бензин марки АИ-92 в октябре 2021 года стоил больше 55 рублей за литр в пяти регионах, во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина и почти все они входят в первую десятку по доступности бензина, за исключением Якутии, которая занимает 11 место.Минимальная стоимость бензина АИ-92 в октябре 2021 года зафиксирована в Челябинской области (43,81 рубля за литр). Кроме нее, еще в восьми регионах средняя стоимость бензина марки АИ-92 в октябре 201 года была ниже 45 рублей за литр. Это Новосибирская, Калужская, Ярославская, Омская области, Алтайский край, Кемеровская, Томская и Курганская области. При этом эксперты отмечают, что в ряде регионов с относительно низкой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения.Рост более чем на 10%В целом по России цены на бензин марки АИ-92 за 10 месяцев 2021 года выросли на 6,9%. Средние цены на бензин за этот период выросли во всех регионах, за исключением Чукотского автономного округа, где они остались на уровне начала года.Наиболее существенно, более чем на 10%, цены на бензин марки АИ-92 выросли в Туве, Чечне, Республике Алтай, Сахалинской области, Дагестане, Забайкальском крае, Иркутской области и в Крыму.Эксперты РИА Новости полагают, что рост цен на автомобильный бензин в текущем году будет сопоставим с инфляцией и составит 8-9%. При этом в ряде регионов цены могут вырасти более существенно.

https://ria.ru/20211220/benzin-1764408593.html

https://ria.ru/20211117/benzin-1759542334.html

https://ria.ru/20211213/avtomobili-1763382797.html

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общество, бензин, москва, аи-92, авто, цены, россия