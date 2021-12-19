Теракт на рождественской ярмарке в Берлине (2016)
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у грузовика, на котором мужчина врезался в посетителей рождественской ярмарки в Берлине
19 декабря 2016 года около 20.00 (22.00 мск) в Берлине (ФРГ) грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма (Gedächtniskirche), близ станции Zoologischer Garten и улицы Курфюрстендамм, и совершил наезд на толпу. Машина давила людей на участке около 50 метров, переворачивала павильоны и рушила прилавки. Выезжая на соседнюю улицу, грузовик сбил один из павильонов и остановился. По словам очевидцев, водитель выскочил из кабины и, сорвав маску, в которой был, побежал вместе с группой людей в сторону станции.
На место происшествия прибыли наряды полиции и спасателей. Ближайшие улицы были полностью перекрыты, к Gedächtniskirche прибыли десятки карет скорой помощи. В результате наезда погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Среди пострадавших было много туристов.
Власти Германии назвали случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Расследование теракта вела уголовная полиция Берлина, дело взяла на контроль генпрокуратура Германии.
Грузовик, который был использован для совершения теракта, имел польские регистрационные номера и принадлежал польской фирме из Поморского воеводства. В его кабине обнаружили тело мужчины, являвшегося гражданином Польши.
По словам следователей, в кабине машины находились террорист и водитель-поляк. Водитель был смертельно ранен выстрелом в голову незадолго до теракта. На его теле обнаружили следы борьбы.
По словам представителя компании, которой принадлежал грузовик, водитель ехал с грузом из Италии и уже 19 декабря планировал покинуть Берлин и вернуться в Польшу. Из-за того, что он приехал в город слишком поздно, разгрузку пришлось отложить на следующий день. По данным спутниковой системы навигации GPS, которая была установлена на грузовике, машина сначала стояла в Берлине у фирмы, где должна была разгрузиться. Затем она стала ездить вперед и назад, как будто тот, кто управлял автомобилем, учился ездить. Позже до 19.40 (21.40 мск) не было никаких движений, автомобиль стоял в том же месте.
В кабине грузовика полиция обнаружила завалившиеся за сиденье документы на имя Аниса Амри, гражданина Туниса. Отпечатки его пальцев были обнаружены на руле и водительской двери машины.
Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине Анис Амри был официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в его поимке назначили награду в 100 тысяч евро.
23 декабря 2016 года Анис Амри был ликвидирован в ходе перестрелки в Милане (Италия). Инцидент произошел около трех часов ночи, когда полиция остановила неизвестного мужчину, чтобы проверить документы. В ответ он открыл огонь, завязалась перестрелка. В итоге мужчина был убит, один из полицейских получил ранения.
Исполнитель теракта Анис Амри родился в 1992 году в городе Эль-Услатия (провинция Кайруан, Тунис). В своем родном городе он был заочно осужден на пять лет за кражу с отягчающими обстоятельствами. В феврале 2011 года Амри прибыл по морю в Италию, а в октябре того же года был арестован полицией, когда попытался поджечь школу, которую посещал. Его приговорили к четырем годам заключения. Из тюрьмы Амри вышел в мае 2015 года. Согласно предписанию итальянских властей, тунисца должны были выслать на родину, однако из-за отсутствия сотрудничества Туниса этого не произошло. В июле 2015 года Анис Амри оказался в Германии, где в апреле 2016 года попросил политического убежища. В немецких миграционных ведомствах выдавал себя за "политически преследуемого египтянина", однако из-за того, что не мог представить какой-либо информации о Египте, его запрос о предоставлении убежища был отклонен через несколько недель как необоснованный. Кроме того, на тот момент ведомствам уже было известно о том, что Амри передвигался в Европе под различными именами. Мужчина имел восемь разных паспортов. Депортировать тунисца, однако, не могли, потому что у него не было действительного удостоверения личности. Анис Амри был "высоко мобилен", посещал Берлин, Северный Рейн-Вестфалию, Баден-Вюртемберг. С февраля 2016 года проживал в основном в Берлине.
Спецслужбы ФРГ еще до теракта на рождественском базаре в Берлине классифицировали Аниса Амри как лицо, представляющее потенциальную угрозу для общественной безопасности, из-за его связи с группой исламистов. Полиция и разведслужбы Германии начали вести целенаправленную слежку за ним в ноябре 2015 года. Такая мера была предпринята в связи с расследованием в отношении предполагаемой ячейки террористической организации "Исламское государство"* и проповедника Абу Вала. За год до теракта в управление уголовной полиции в Дюссельдорфе поступили данные о конкретных планах Амри. Информация была передана в федеральное управление уголовной полиции, ведомство по охране конституции (контрразведка) и генпрокуратуру. С декабря того же года постоянно меняющиеся мобильные телефоны Амри были поставлены на слежение. Исходя из их анализа телефонных разговоров, стало известно, что он планировал стать шахидом и интересовался приобретением оружия. Анис Амри выражался в своих телефонных разговорах завуалированно, так что у правоохранительных органов не хватило доказательств для его задержания.
Слежка за Анисом Амри показала, что в Берлине он участвовал в сделках с наркотиками и драке в баре. Его подозревали в планировании взлома с целью ограбления, чтобы купить оружие для нападения, но доказательств этому, найдено не было. В связи с этим в сентябре 2016 года наблюдение за ним было прекращено.
Тунисец находился под пристальным наблюдением американских разведывательных агентств. По их данным, он искал в интернете способы производства взрывчатых устройств и как минимум один раз контактировал с боевиками террористической группировки "Исламское государство"* по мессенджеру Telegram. Тунисец входил в черный список авиапассажиров США.
В начале января 2017 года официальный представитель генпрокуратуры ФРГ заявила, что собранные доказательства указывают на то, что Амри был единственным исполнителем теракта. Позднее правоохранительные органы ФРГ назвали его преступником-одиночкой. Тунисец получал приказы напрямую от одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*.
Следствие установило, что Анис Амри искал место для совершения преступления в течение многих недель, однако он сразу выбрал улицу возле вокзала Zoologischer Garten, В руках следователей оказался его телефон. По нему, при помощи Google-аккаунта террориста, удалось определить маршрут его передвижений. Кроме того, специалисты восстановили аудиосообщение, отправленное Амри через мессенджер Telegram из кабины грузовика, в котором он сообщал единомышленникам, что уже находится в машине и призывал молиться за него.
Скрываясь после совершения теракта, он оказался в Амстердаме (Нидерланды), 21 декабря побывал в Брюсселе (Бельгия), позже прибыл на автобусе во французский Лион, откуда на поезде доехал до Италии, где был убит в перестрелке с полицией. В результате вскрытия тела террориста было установлено, что он на постоянной основе употреблял наркотики.
По данным СМИ, Амри был участником общеевропейской сети сторонников террористической группировки "Исламское государство"*. Основные данные о его деятельности были получены от сообщника Амри француза Клемана Бора, задержанного в апреле 2017 года во Франции по подозрению в подготовке теракта. Француза поместили в тюрьму, а его разговоры с посетителями отслеживались в течение нескольких месяцев. Из них следователи выяснили, что Бор и Амри вместе с сообщниками хотели устроить серию терактов в Берлине, Париже и Брюсселе.
Одним из их сообщников оказался выходец из Чечни Магомед-Али С., который был задержан по подозрению в подготовке теракта в августе 2018 года в Берлине. По данным СМИ, познакомились все трое сообщников в мечети в берлинском районе Моабит еще в декабре 2015 года, а к концу лета 2016 года у них появились планы совершить взрыв в Германии. Они хотели взорвать торговый центр в Берлине, но после того, как один из сообщников попал в поле зрения властей, им пришлось разъехаться, что помешало реализовать их план.
В марте 2019 года Генпрокуратура Германии предъявила обвинения россиянину Магомед-Али С. по статье "подготовка тяжкого насильственного угрожающего государству преступления и подготовке преступления с применением взрывчатки". С момента своего задержания он находился в СИЗО. В январе 2020 года суд в Берлине приговорил россиянина к пяти годам и четырем месяцам заключения за подготовку теракта.
В первую годовщину трагедии на площади Брайтшайдплатц в Берлине был открыт монумента памяти жертв нападения, произошедшего 19 декабря 2016 года. Мемориал, представляющий почти 17-метровую золотую трещину в асфальте, по словам бургомистра Берлина, символизирует "глубокую рану", а также "необходимость преодолеть раскол в обществе".
*Террористическая организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости