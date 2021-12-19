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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине (2016)

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине (2016) - РИА Новости, 19.12.2021

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине (2016)

19 декабря 2016 года около 20.00 (22.00 мск) в Берлине (ФРГ) грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T01:52

2021-12-19T01:52

2021-12-19T01:52

справки

берлин (город)

германия

наезд грузовика на толпу в берлине

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19 декабря 2016 года около 20.00 (22.00 мск) в Берлине (ФРГ) грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма (Gedächtniskirche), близ станции Zoologischer Garten и улицы Курфюрстендамм, и совершил наезд на толпу. Машина давила людей на участке около 50 метров, переворачивала павильоны и рушила прилавки. Выезжая на соседнюю улицу, грузовик сбил один из павильонов и остановился. По словам очевидцев, водитель выскочил из кабины и, сорвав маску, в которой был, побежал вместе с группой людей в сторону станции.На место происшествия прибыли наряды полиции и спасателей. Ближайшие улицы были полностью перекрыты, к Gedächtniskirche прибыли десятки карет скорой помощи. В результате наезда погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Среди пострадавших было много туристов.Власти Германии назвали случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.Расследование теракта вела уголовная полиция Берлина, дело взяла на контроль генпрокуратура Германии.Грузовик, который был использован для совершения теракта, имел польские регистрационные номера и принадлежал польской фирме из Поморского воеводства. В его кабине обнаружили тело мужчины, являвшегося гражданином Польши.По словам следователей, в кабине машины находились террорист и водитель-поляк. Водитель был смертельно ранен выстрелом в голову незадолго до теракта. На его теле обнаружили следы борьбы.По словам представителя компании, которой принадлежал грузовик, водитель ехал с грузом из Италии и уже 19 декабря планировал покинуть Берлин и вернуться в Польшу. Из-за того, что он приехал в город слишком поздно, разгрузку пришлось отложить на следующий день. По данным спутниковой системы навигации GPS, которая была установлена на грузовике, машина сначала стояла в Берлине у фирмы, где должна была разгрузиться. Затем она стала ездить вперед и назад, как будто тот, кто управлял автомобилем, учился ездить. Позже до 19.40 (21.40 мск) не было никаких движений, автомобиль стоял в том же месте.В кабине грузовика полиция обнаружила завалившиеся за сиденье документы на имя Аниса Амри, гражданина Туниса. Отпечатки его пальцев были обнаружены на руле и водительской двери машины.Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине Анис Амри был официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в его поимке назначили награду в 100 тысяч евро.23 декабря 2016 года Анис Амри был ликвидирован в ходе перестрелки в Милане (Италия). Инцидент произошел около трех часов ночи, когда полиция остановила неизвестного мужчину, чтобы проверить документы. В ответ он открыл огонь, завязалась перестрелка. В итоге мужчина был убит, один из полицейских получил ранения.Исполнитель теракта Анис Амри родился в 1992 году в городе Эль-Услатия (провинция Кайруан, Тунис). В своем родном городе он был заочно осужден на пять лет за кражу с отягчающими обстоятельствами. В феврале 2011 года Амри прибыл по морю в Италию, а в октябре того же года был арестован полицией, когда попытался поджечь школу, которую посещал. Его приговорили к четырем годам заключения. Из тюрьмы Амри вышел в мае 2015 года. Согласно предписанию итальянских властей, тунисца должны были выслать на родину, однако из-за отсутствия сотрудничества Туниса этого не произошло. В июле 2015 года Анис Амри оказался в Германии, где в апреле 2016 года попросил политического убежища. В немецких миграционных ведомствах выдавал себя за "политически преследуемого египтянина", однако из-за того, что не мог представить какой-либо информации о Египте, его запрос о предоставлении убежища был отклонен через несколько недель как необоснованный. Кроме того, на тот момент ведомствам уже было известно о том, что Амри передвигался в Европе под различными именами. Мужчина имел восемь разных паспортов. Депортировать тунисца, однако, не могли, потому что у него не было действительного удостоверения личности. Анис Амри был "высоко мобилен", посещал Берлин, Северный Рейн-Вестфалию, Баден-Вюртемберг. С февраля 2016 года проживал в основном в Берлине.Спецслужбы ФРГ еще до теракта на рождественском базаре в Берлине классифицировали Аниса Амри как лицо, представляющее потенциальную угрозу для общественной безопасности, из-за его связи с группой исламистов. Полиция и разведслужбы Германии начали вести целенаправленную слежку за ним в ноябре 2015 года. Такая мера была предпринята в связи с расследованием в отношении предполагаемой ячейки террористической организации "Исламское государство"* и проповедника Абу Вала. За год до теракта в управление уголовной полиции в Дюссельдорфе поступили данные о конкретных планах Амри. Информация была передана в федеральное управление уголовной полиции, ведомство по охране конституции (контрразведка) и генпрокуратуру. С декабря того же года постоянно меняющиеся мобильные телефоны Амри были поставлены на слежение. Исходя из их анализа телефонных разговоров, стало известно, что он планировал стать шахидом и интересовался приобретением оружия. Анис Амри выражался в своих телефонных разговорах завуалированно, так что у правоохранительных органов не хватило доказательств для его задержания.Слежка за Анисом Амри показала, что в Берлине он участвовал в сделках с наркотиками и драке в баре. Его подозревали в планировании взлома с целью ограбления, чтобы купить оружие для нападения, но доказательств этому, найдено не было. В связи с этим в сентябре 2016 года наблюдение за ним было прекращено.Тунисец находился под пристальным наблюдением американских разведывательных агентств. По их данным, он искал в интернете способы производства взрывчатых устройств и как минимум один раз контактировал с боевиками террористической группировки "Исламское государство"* по мессенджеру Telegram. Тунисец входил в черный список авиапассажиров США.В начале января 2017 года официальный представитель генпрокуратуры ФРГ заявила, что собранные доказательства указывают на то, что Амри был единственным исполнителем теракта. Позднее правоохранительные органы ФРГ назвали его преступником-одиночкой. Тунисец получал приказы напрямую от одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*.Следствие установило, что Анис Амри искал место для совершения преступления в течение многих недель, однако он сразу выбрал улицу возле вокзала Zoologischer Garten, В руках следователей оказался его телефон. По нему, при помощи Google-аккаунта террориста, удалось определить маршрут его передвижений. Кроме того, специалисты восстановили аудиосообщение, отправленное Амри через мессенджер Telegram из кабины грузовика, в котором он сообщал единомышленникам, что уже находится в машине и призывал молиться за него.Скрываясь после совершения теракта, он оказался в Амстердаме (Нидерланды), 21 декабря побывал в Брюсселе (Бельгия), позже прибыл на автобусе во французский Лион, откуда на поезде доехал до Италии, где был убит в перестрелке с полицией. В результате вскрытия тела террориста было установлено, что он на постоянной основе употреблял наркотики.По данным СМИ, Амри был участником общеевропейской сети сторонников террористической группировки "Исламское государство"*. Основные данные о его деятельности были получены от сообщника Амри француза Клемана Бора, задержанного в апреле 2017 года во Франции по подозрению в подготовке теракта. Француза поместили в тюрьму, а его разговоры с посетителями отслеживались в течение нескольких месяцев. Из них следователи выяснили, что Бор и Амри вместе с сообщниками хотели устроить серию терактов в Берлине, Париже и Брюсселе.Одним из их сообщников оказался выходец из Чечни Магомед-Али С., который был задержан по подозрению в подготовке теракта в августе 2018 года в Берлине. По данным СМИ, познакомились все трое сообщников в мечети в берлинском районе Моабит еще в декабре 2015 года, а к концу лета 2016 года у них появились планы совершить взрыв в Германии. Они хотели взорвать торговый центр в Берлине, но после того, как один из сообщников попал в поле зрения властей, им пришлось разъехаться, что помешало реализовать их план.В марте 2019 года Генпрокуратура Германии предъявила обвинения россиянину Магомед-Али С. по статье "подготовка тяжкого насильственного угрожающего государству преступления и подготовке преступления с применением взрывчатки". С момента своего задержания он находился в СИЗО. В январе 2020 года суд в Берлине приговорил россиянина к пяти годам и четырем месяцам заключения за подготовку теракта.В первую годовщину трагедии на площади Брайтшайдплатц в Берлине был открыт монумента памяти жертв нападения, произошедшего 19 декабря 2016 года. Мемориал, представляющий почти 17-метровую золотую трещину в асфальте, по словам бургомистра Берлина, символизирует "глубокую рану", а также "необходимость преодолеть раскол в обществе".*Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости

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справки, берлин (город), германия, наезд грузовика на толпу в берлине