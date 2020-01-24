В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Суд в Суд в Берлине приговорил 32-летнего россиянина к 5 годам 4 месяцам заключения за подготовку теракта, сообщила в пятницу газета Morgenpost

Магомед-Али С. был признан виновным в подготовке "тяжкого преступления против общественного порядка", сообщает газета со ссылкой на заседание суда в пятницу.

В 2018 году в Берлине был задержан 31-летний гражданин России Магомед-Али С. По версии обвинения, Магомед-Али С. вместе со своим сообщником Клементом Б., который был задержан в августе 2017 года в Марселе, планировал совершить теракт в Берлине с использованием взрывчатого вещества.