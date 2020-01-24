В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Суд в Берлине приговорил 32-летнего россиянина к 5 годам 4 месяцам заключения за подготовку теракта, сообщила в пятницу газета Morgenpost.
Магомед-Али С. был признан виновным в подготовке "тяжкого преступления против общественного порядка", сообщает газета со ссылкой на заседание суда в пятницу.
В 2018 году в Берлине был задержан 31-летний гражданин России Магомед-Али С. По версии обвинения, Магомед-Али С. вместе со своим сообщником Клементом Б., который был задержан в августе 2017 года в Марселе, планировал совершить теракт в Берлине с использованием взрывчатого вещества.
В квартире Клемента Б. было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма взрывчатки (триацетон трипероксид). По данным правоохранителей, россиянин с 26 октября 2016 года хранил в своей квартире в Берлине "значительное количество триацетона трипероксида".
12 декабря 2018, 16:26Теракты в Европе в 2017-2018 годах