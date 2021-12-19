https://ria.ru/20211219/omikron-1764436642.html
В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом
В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 19.12.2021
В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом
В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron, заявил в воскресенье заведующий Центром лечения инфекционных РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:21
2021-12-19T14:21
2021-12-19T14:21
распространение коронавируса
в мире
иран
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677248_0:162:3063:1885_1920x0_80_0_0_0ef44a48fbf065be189536667c320fb8.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron, заявил в воскресенье заведующий Центром лечения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения Ирана Мохаммад Мехди Гуйя."Сегодня утром был выявлен первый случай "омикрона" в Иране у нашего соотечественника, мужчины, из Тегерана, который только что вернулся из соседней страны", - приводит телеканал IRIB слова Гуйя.Позже глава центра по связям с общественностью Минздрава Исламской республики также отметил, что в ходе экстренного заседания в воскресенье, помимо подтверждения первого случая заражения "омикроном" в стране, участники заседания также обсудили разработку новых санитарно-эпидемиологических мер.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.
https://ria.ru/20211214/omikron-1763564189.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677248_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_e528f591ba40999550ebfd0d2ad4c0dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом
Первым пациентом с омикрон-штаммом в Иране стал посетивший соседнюю страну житель Тегерана