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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211219/omikron-1764436642.html
В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом
В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 19.12.2021
В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом
В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron, заявил в воскресенье заведующий Центром лечения инфекционных РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:21
2021-12-19T14:21
распространение коронавируса
в мире
иран
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron, заявил в воскресенье заведующий Центром лечения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения Ирана Мохаммад Мехди Гуйя."Сегодня утром был выявлен первый случай "омикрона" в Иране у нашего соотечественника, мужчины, из Тегерана, который только что вернулся из соседней страны", - приводит телеканал IRIB слова Гуйя.Позже глава центра по связям с общественностью Минздрава Исламской республики также отметил, что в ходе экстренного заседания в воскресенье, помимо подтверждения первого случая заражения "омикроном" в стране, участники заседания также обсудили разработку новых санитарно-эпидемиологических мер.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.
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в мире, иран, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:21 19.12.2021
 
В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом

Первым пациентом с омикрон-штаммом в Иране стал посетивший соседнюю страну житель Тегерана

© РИА Новости / Антон БыстровЖенщина на одной из улиц в Тегеране
Женщина на одной из улиц в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron, заявил в воскресенье заведующий Центром лечения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения Ирана Мохаммад Мехди Гуйя.
"Сегодня утром был выявлен первый случай "омикрона" в Иране у нашего соотечественника, мужчины, из Тегерана, который только что вернулся из соседней страны", - приводит телеканал IRIB слова Гуйя.
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Быстрый и опасный. Когда омикрон-штамм коронавируса захватит мир
Позже глава центра по связям с общественностью Минздрава Исламской республики также отметил, что в ходе экстренного заседания в воскресенье, помимо подтверждения первого случая заражения "омикроном" в стране, участники заседания также обсудили разработку новых санитарно-эпидемиологических мер.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреИранКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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