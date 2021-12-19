https://ria.ru/20211219/omikron-1764436642.html

В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом

В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 19.12.2021

В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом

В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron, заявил в воскресенье заведующий Центром лечения инфекционных РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:21

2021-12-19T14:21

2021-12-19T14:21

распространение коронавируса

в мире

иран

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron, заявил в воскресенье заведующий Центром лечения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения Ирана Мохаммад Мехди Гуйя."Сегодня утром был выявлен первый случай "омикрона" в Иране у нашего соотечественника, мужчины, из Тегерана, который только что вернулся из соседней страны", - приводит телеканал IRIB слова Гуйя.Позже глава центра по связям с общественностью Минздрава Исламской республики также отметил, что в ходе экстренного заседания в воскресенье, помимо подтверждения первого случая заражения "омикроном" в стране, участники заседания также обсудили разработку новых санитарно-эпидемиологических мер.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.

https://ria.ru/20211214/omikron-1763564189.html

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в мире, иран, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса