12:05 19.12.2021 (обновлено: 15:11 19.12.2021)
Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния
Генсек НАТО Столтенберг выступил против идеи новой конференции с Россией о сферах влияния
© REUTERS / Ints KalninsГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил идею диалога с Россией по сферам влияния.
"Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление", — отметил он в интервью газете Journal de Dimanche.
Вместо этого генсек выступил за разговор с российской стороной по поводу укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.
Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Он потребовал юридических гарантий безопасности и призвал начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по блоку для выработки четких международно-правовых договоренностей. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.
МИД 17 декабря опубликовал соответствующие проекты договоров с НАТО и США. Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение натовских стран на восток и вступление в него Украины, развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. В блоке подтвердили, что получили предложения России, подчеркнув, что примут во внимание и мнение киевских властей.
На следующий день после беседы с российским коллегой президент США Джо Байден сообщил, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран альянса с Россией, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.
17 декабря, 16:45АвторыОтписка до пуска. В НАТО выдвинули России условия для диалога