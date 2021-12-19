https://ria.ru/20211219/nato-1764425743.html

Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния

Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния - РИА Новости, 19.12.2021

Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил идею диалога с Россией по сферам влияния. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T12:05

2021-12-19T12:05

2021-12-19T15:11

нато

россия

киев

йенс столтенберг

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил идею диалога с Россией по сферам влияния. Ранее Столтенберг, говоря о перспективах членства Украины в альянсе, заявил, что Москва не имеет права на свою "сферу влияния"."Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление", — отметил он в интервью газете Journal de Dimanche.Вместо этого генсек выступил за разговор с российской стороной по поводу укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Он потребовал юридических гарантий безопасности и призвал начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по блоку для выработки четких международно-правовых договоренностей. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.МИД 17 декабря опубликовал соответствующие проекты договоров с НАТО и США. Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение натовских стран на восток и вступление в него Украины, развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. В блоке подтвердили, что получили предложения России, подчеркнув, что примут во внимание и мнение киевских властей. На следующий день после беседы с российским коллегой президент США Джо Байден сообщил, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран альянса с Россией, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.

https://ria.ru/20211218/mid-1764401304.html

https://ria.ru/20211218/rasshirenie-1764399146.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/1764277880.html

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нато, россия, киев, йенс столтенберг, москва, дмитрий песков