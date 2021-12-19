Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211219/nato-1764425743.html
Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния
Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния - РИА Новости, 19.12.2021
Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил идею диалога с Россией по сферам влияния. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T12:05
2021-12-19T15:11
нато
россия
киев
йенс столтенберг
москва
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761692130_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7d1c178e43a8c8d191d5c635c9009136.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил идею диалога с Россией по сферам влияния. Ранее Столтенберг, говоря о перспективах членства Украины в альянсе, заявил, что Москва не имеет права на свою "сферу влияния"."Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление", — отметил он в интервью газете Journal de Dimanche.Вместо этого генсек выступил за разговор с российской стороной по поводу укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Он потребовал юридических гарантий безопасности и призвал начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по блоку для выработки четких международно-правовых договоренностей. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.МИД 17 декабря опубликовал соответствующие проекты договоров с НАТО и США. Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение натовских стран на восток и вступление в него Украины, развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. В блоке подтвердили, что получили предложения России, подчеркнув, что примут во внимание и мнение киевских властей. На следующий день после беседы с российским коллегой президент США Джо Байден сообщил, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран альянса с Россией, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.
https://ria.ru/20211218/mid-1764401304.html
https://ria.ru/20211218/rasshirenie-1764399146.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/1764277880.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761692130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0f23247e0054a06014bf05c1e8aa09c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, россия, киев, йенс столтенберг, москва, дмитрий песков
12:05 19.12.2021 (обновлено: 15:11 19.12.2021)
 
Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния

Генсек НАТО Столтенберг выступил против идеи новой конференции с Россией о сферах влияния

© REUTERS / Ints KalninsГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил идею диалога с Россией по сферам влияния.
Ранее Столтенберг, говоря о перспективах членства Украины в альянсе, заявил, что Москва не имеет права на свою "сферу влияния".
"Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление", — отметил он в интервью газете Journal de Dimanche.
Вместо этого генсек выступил за разговор с российской стороной по поводу укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
Вчера, 21:18
НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности, заявили в МИД
Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.
Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Он потребовал юридических гарантий безопасности и призвал начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по блоку для выработки четких международно-правовых договоренностей. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
Вчера, 20:33
СМИ узнали о планах НАТО расширить контингент в Болгарии и Румынии
МИД 17 декабря опубликовал соответствующие проекты договоров с НАТО и США. Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение натовских стран на восток и вступление в него Украины, развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. В блоке подтвердили, что получили предложения России, подчеркнув, что примут во внимание и мнение киевских властей.
На следующий день после беседы с российским коллегой президент США Джо Байден сообщил, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран альянса с Россией, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.
Отписка до пуска. В НАТО выдвинули России условия для диалога
17 декабря, 16:45Авторы
Отписка до пуска. В НАТО выдвинули России условия для диалога
 
НАТОРоссияКиевЙенс СтолтенбергМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Боррель: Россия использует "Северный поток — 2" для давления на ЕС
01:35Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
01:29Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России
01:11Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
01:11Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой
01:07Путин рассказал, что угрожает единству России
01:05Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
00:44В Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19
00:38Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
00:25Названы регионы-лидеры по доступности бензина
00:18Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей
00:00В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
00:00Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 году
23:58В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата
23:52Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю
23:48Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
23:40Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
23:33Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство
23:29Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин
23:20Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге
Лента новостейМолния
Боррель: Россия использует "Северный поток — 2" для давления на ЕСБоррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕСПостпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу РоссииПутин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности РоссииАвтоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимойПутин рассказал, что угрожает единству РоссииПутин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 годуВ Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в ЕвропеНазваны регионы-лидеры по доступности бензинаHyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилейВ Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 годуВ Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдатаЯпонские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на ЗемлюМинобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной целиЧисло жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийствоУмер участник квартета Il Divo Карлос МаринБастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге