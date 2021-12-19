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Выстрел в спину. Кто ответил за смерть посла Андрея Карлова
Выстрел в спину. Кто ответил за смерть посла Андрея Карлова - РИА Новости, 19.12.2021
Выстрел в спину. Кто ответил за смерть посла Андрея Карлова
С криками "Аллах акбар!" молодой человек выхватил пистолет и выстрелил в спину российскому дипломату. Камера, снимавшая Андрея Карлова крупным планом, несколько РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T08:00
2021-12-19T08:13
в мире
анкара
реджеп тайип эрдоган
сирия
турция
аль-каида
исламское государство
фетхуллах гюлен
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Ксения Марсина. С криками "Аллах акбар!" молодой человек выхватил пистолет и выстрелил в спину российскому дипломату. Камера, снимавшая Андрея Карлова крупным планом, несколько раз дернулась. Террорист продолжал орать и угрожать оружием — пока его не ликвидировал прибывший спецназ. Расследование теракта продолжалось четыре года, обвиняемые получили от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока. Но ради чего было это убийство, неясно до сих пор.Плохо охранялиДевятнадцатого декабря 2016-го посол открывал выставку "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Мероприятие, подготовленное дипмиссией, проходило в Центре современного искусства в Анкаре.Дипломат подошел к стойке-пюпитру и начал выступление. За спиной стоял молодой человек в черном костюме — многие приняли его за телохранителя. После выстрелов кто-то упал на пол, кто-то выбежал из зала. Продолжая палить в потолок, экстремист кричал: "Вы помните Сирию, вы помните Алеппо! Мы не оставим вас в покое! Меня остановит только смерть!" Вскоре его ликвидировали.Андрея Геннадьевича отвезли в больницу, но он скончался не приходя в сознание."Я молилась, чтобы выжил, любой, пусть даже парализованный, — вспоминает вдова Марина Карлова. — В акте вскрытия написано, что Андрей упал с высоты своего роста, ударился затылком, видимо, потерял сознание. Террорист прострелил ему позвоночник в трех местах".Дипломату посмертно присвоили звание Героя России. Улице, на которой находится российское посольство, дали его имя.Снова ГюленУбийца — 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Окончив полицейский колледж в Измире, он два с половиной года проработал в департаменте специальных сил полиции Анкары. На выставку прошел за пятнадцать минут до прибытия посла, показав на входе служебное удостоверение.В его квартире полиция нашла записку: назвав США и Россию злом, он пообещал "убить посла одной из этих стран". Но главу американской дипмиссии хорошо охраняют, поэтому выбор пал на российского дипломата. Обеспечивать безопасность послов и их семей по международному праву обязана принимающая сторона. Посольским охранникам запрещено носить оружие. Карлова действительно плохо охраняли.Турецкие власти сразу заявили о теракте. Возложили ответственность на оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в Пенсильвании с 1999-го, и созданное им движение FETO.Сам религиозный деятель — главный политический оппонент турецких властей и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана — причастность к убийству посла отрицает. Отвергает он и обвинения в организации неудавшегося военного переворота в июле того же 2016-го. FETO в Турции запретили и признали террористическим.На угрозы не реагировалиУбить российского дипломата собирались еще в июне 2016-го. Карлов должен был участвовать в традиционном ифтаре (ужин в месяц Рамадан) для послов, но отбыл в командировку."Андрей что-то предчувствовал. Мы как-то ехали с ним в машине и вдруг он сказал: "Марина, если я крикну "ложись", ты быстро ляжешь на пол, не задавая вопросов". Я спросила: а как же ты? Мне стало не по себе, но он был спокойным. Я поняла, что поступали угрозы. Потом мне это подтвердили. Но никто на них не отреагировал", — рассказывает вдова.Дело расследовали более четырех лет. "Я передала все полномочия по защите моих интересов в суде посольству России в Турции. Написала доверенность. Меня приглашали на первое заседание, но я отказалась, это слишком тяжело", — пояснила Марина Карлова.Приговоры вынесли весной этого года. Некоторые из 28 обвиняемых по-прежнему в розыске. На скамью подсудимых усадили 18 человек.Шестерых оправдали, остальным дали от пяти до девяти лет тюрьмы, пятеро получили пожизненное. По статье о терроризме проходили двое: Шахин Сегют из FETO и Салих Йылмаз, непосредственный куратор убийцы Андрея Карлова. Бывший сотрудник спецслужб, Вехби Кюршадщ Акалын проведет остаток дней за решеткой. Считается, что именно он сообщал FETO сведения о дипломате.Вдову погибшего просто известили, что "процесс состоялся, виновные осуждены". Ни одного из них она не знает.В обвинительном приговоре — все то же FETO, которое, по версии следствия, организовало "провокацию, направленную на ухудшение российско-турецких отношений"."В Анкаре признали, что ошибались"В 2013-м Алтынташ, еще учась в полицейской академии, несколько раз приходил на мероприятия FETO. Но после громкого политического скандала вокруг "гюленистов" оборвал все связи с этим движением. Знакомые рассказали на суде, что он посещал религиозные собрания, очень интересовался исламом, при этом его высказывания и рассуждения становились все радикальнее. Но следствие уверено, что он все же был "гюленистом".Его сильно волновали действия российских военных в САР, особенно наступательная операция на Алеппо. Он несколько раз гуглил, как попасть в Сирию, перечислял деньги структурам, поддерживающим радикальные группировки, делился опасными мыслями в одном из чатов. Критиковал собственную семью за недостаточную религиозность.На его компьютере и телефоне нашли несколько видео джихадистов. За убийство посла Алтынташа похвалили на аккаунтах, связанных с "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"*. Слова, которые выкрикивал убийца, напоминают песню-гимн "Джебхат ан-Нусры"*.Востоковед-международник Юрий Мавашев не исключает, что от общественности все же скрыли часть информации. "Для Турции было очень важно наказать виновных. Не только ради семьи Андрея Геннадьевича, но и в целях безопасности, — пояснил тюрколог. — В Анкаре признали, что ошибались, поддерживая незаконные вооруженные формирования, связанные с запрещенными в России террористическими организациями. Однако на международном уровне турецкие власти это не озвучили".Связи Алтынташа с радикальными исламистами интересовали следователей меньше, чем его контакты со сторонниками Фетхуллаха Гюлена. А мотивацию ограничили желанием навредить отношениям Москвы и Анкары. Трагический инцидент, как отмечают в российском МИД, действительно оставил "тяжелый след в истории".*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20181219/1548178858.html
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в мире, анкара, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, аль-каида, исламское государство, фетхуллах гюлен, андрей карлов, feto, россия, убийство российского посла в анкаре
08:00 19.12.2021 (обновлено: 08:13 19.12.2021)
 

Выстрел в спину. Кто ответил за смерть посла Андрея Карлова

© РИА Новости / Anadolu Agency / Перейти в фотобанкПосол России в Турции Андрей Карлов на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре
Посол России в Турции Андрей Карлов на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Anadolu Agency
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Ксения Марсина. С криками "Аллах акбар!" молодой человек выхватил пистолет и выстрелил в спину российскому дипломату. Камера, снимавшая Андрея Карлова крупным планом, несколько раз дернулась. Террорист продолжал орать и угрожать оружием — пока его не ликвидировал прибывший спецназ. Расследование теракта продолжалось четыре года, обвиняемые получили от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока. Но ради чего было это убийство, неясно до сих пор.

Плохо охраняли

Девятнадцатого декабря 2016-го посол открывал выставку "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Мероприятие, подготовленное дипмиссией, проходило в Центре современного искусства в Анкаре.
Дипломат подошел к стойке-пюпитру и начал выступление. За спиной стоял молодой человек в черном костюме — многие приняли его за телохранителя. После выстрелов кто-то упал на пол, кто-то выбежал из зала. Продолжая палить в потолок, экстремист кричал: "Вы помните Сирию, вы помните Алеппо! Мы не оставим вас в покое! Меня остановит только смерть!" Вскоре его ликвидировали.
Андрея Геннадьевича отвезли в больницу, но он скончался не приходя в сознание.
"Я молилась, чтобы выжил, любой, пусть даже парализованный, — вспоминает вдова Марина Карлова. — В акте вскрытия написано, что Андрей упал с высоты своего роста, ударился затылком, видимо, потерял сознание. Террорист прострелил ему позвоночник в трех местах".
Дипломату посмертно присвоили звание Героя России. Улице, на которой находится российское посольство, дали его имя.
© РИА Новости / Эрай Эркылыч / Перейти в фотобанкЗамена таблички в связи с переименованием улицы Каръягды в Анкаре в улицу Андрея Карлова
Замена таблички в связи с переименованием улицы Каръягды в Анкаре в улицу Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Эрай Эркылыч
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Замена таблички в связи с переименованием улицы Каръягды в Анкаре в улицу Андрея Карлова

Снова Гюлен

Убийца — 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Окончив полицейский колледж в Измире, он два с половиной года проработал в департаменте специальных сил полиции Анкары. На выставку прошел за пятнадцать минут до прибытия посла, показав на входе служебное удостоверение.
В его квартире полиция нашла записку: назвав США и Россию злом, он пообещал "убить посла одной из этих стран". Но главу американской дипмиссии хорошо охраняют, поэтому выбор пал на российского дипломата. Обеспечивать безопасность послов и их семей по международному праву обязана принимающая сторона. Посольским охранникам запрещено носить оружие. Карлова действительно плохо охраняли.
Турецкие власти сразу заявили о теракте. Возложили ответственность на оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в Пенсильвании с 1999-го, и созданное им движение FETO.
Сам религиозный деятель — главный политический оппонент турецких властей и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана — причастность к убийству посла отрицает. Отвергает он и обвинения в организации неудавшегося военного переворота в июле того же 2016-го. FETO в Турции запретили и признали террористическим.
© AFP 2021 / Sozcu daily/ Yavuz AlatanМомент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова
Момент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / Sozcu daily/ Yavuz Alatan
Момент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова

На угрозы не реагировали

Убить российского дипломата собирались еще в июне 2016-го. Карлов должен был участвовать в традиционном ифтаре (ужин в месяц Рамадан) для послов, но отбыл в командировку.
"Андрей что-то предчувствовал. Мы как-то ехали с ним в машине и вдруг он сказал: "Марина, если я крикну "ложись", ты быстро ляжешь на пол, не задавая вопросов". Я спросила: а как же ты? Мне стало не по себе, но он был спокойным. Я поняла, что поступали угрозы. Потом мне это подтвердили. Но никто на них не отреагировал", — рассказывает вдова.
Дело расследовали более четырех лет. "Я передала все полномочия по защите моих интересов в суде посольству России в Турции. Написала доверенность. Меня приглашали на первое заседание, но я отказалась, это слишком тяжело", — пояснила Марина Карлова.
С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 19.12.2018
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Вдова Андрея Карлова рассказала, как живет после трагедии
Приговоры вынесли весной этого года. Некоторые из 28 обвиняемых по-прежнему в розыске. На скамью подсудимых усадили 18 человек.
Шестерых оправдали, остальным дали от пяти до девяти лет тюрьмы, пятеро получили пожизненное. По статье о терроризме проходили двое: Шахин Сегют из FETO и Салих Йылмаз, непосредственный куратор убийцы Андрея Карлова. Бывший сотрудник спецслужб, Вехби Кюршадщ Акалын проведет остаток дней за решеткой. Считается, что именно он сообщал FETO сведения о дипломате.
Вдову погибшего просто известили, что "процесс состоялся, виновные осуждены". Ни одного из них она не знает.
В обвинительном приговоре — все то же FETO, которое, по версии следствия, организовало "провокацию, направленную на ухудшение российско-турецких отношений".

"В Анкаре признали, что ошибались"

В 2013-м Алтынташ, еще учась в полицейской академии, несколько раз приходил на мероприятия FETO. Но после громкого политического скандала вокруг "гюленистов" оборвал все связи с этим движением.
Знакомые рассказали на суде, что он посещал религиозные собрания, очень интересовался исламом, при этом его высказывания и рассуждения становились все радикальнее. Но следствие уверено, что он все же был "гюленистом".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возлагает цветы у здания Министерства иностранных дел России в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова
Мужчина возлагает цветы у здания министерства иностранных дел РФ в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина возлагает цветы у здания Министерства иностранных дел России в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова
Его сильно волновали действия российских военных в САР, особенно наступательная операция на Алеппо. Он несколько раз гуглил, как попасть в Сирию, перечислял деньги структурам, поддерживающим радикальные группировки, делился опасными мыслями в одном из чатов. Критиковал собственную семью за недостаточную религиозность.
На его компьютере и телефоне нашли несколько видео джихадистов. За убийство посла Алтынташа похвалили на аккаунтах, связанных с "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"*. Слова, которые выкрикивал убийца, напоминают песню-гимн "Джебхат ан-Нусры"*.
Востоковед-международник Юрий Мавашев не исключает, что от общественности все же скрыли часть информации. "Для Турции было очень важно наказать виновных. Не только ради семьи Андрея Геннадьевича, но и в целях безопасности, — пояснил тюрколог. — В Анкаре признали, что ошибались, поддерживая незаконные вооруженные формирования, связанные с запрещенными в России террористическими организациями. Однако на международном уровне турецкие власти это не озвучили".
Связи Алтынташа с радикальными исламистами интересовали следователей меньше, чем его контакты со сторонниками Фетхуллаха Гюлена. А мотивацию ограничили желанием навредить отношениям Москвы и Анкары. Трагический инцидент, как отмечают в российском МИД, действительно оставил "тяжелый след в истории".
*Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреАнкараРеджеп Тайип ЭрдоганСирияТурцияАль-КаидаИсламское государствоФетхуллах ГюленАндрей КарловFETOРоссияУбийство российского посла в Анкаре
 
 
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