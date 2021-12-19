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Кому достались 226 триллионов: платить придется всем
Кому достались 226 триллионов: платить придется всем - РИА Новости, 19.12.2021
Кому достались 226 триллионов: платить придется всем
На уходящей неделе МВФ порадовал нас новостью о том, что глобальный долг в 2020 году достиг рекордных 226 триллионов долларов, но еще примечательней, что это... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T08:00
2021-12-19T08:12
экономика
авторы
инфляция
доллар
сша
великобритания
федеральная резервная система сша
европейский центральный банк
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На уходящей неделе МВФ порадовал нас новостью о том, что глобальный долг в 2020 году достиг рекордных 226 триллионов долларов, но еще примечательней, что это составляет 256% мирового ВВП. Рос он при этом максимальными темпами со времен Второй мировой войны — "на фоне мирового эпидемиологического кризиса и глубокой рецессии" прирост составил сразу 28 процентных пунктов. Да еще и на фоне ускоряющейся инфляции. "Долги были высокими еще до кризиса, однако теперь государствам приходится справляться с рекордно высокой долговой нагрузкой как в государственном, так и частном секторе, с новыми мутациями коронавируса и усилением инфляции", — заявили в фонде.Нет сомнений, что в 2021 году прирост долга хоть и несколько замедлится, все равно будет оставаться на очень высоком уровне. А вот инфляция продолжает расти очень давно невиданными темпами по всему миру, включая и развитые страны, прежде всего США.Официальные лица финансовых институтов Запада в своих комментариях уже давно в обеих проблемах (и в безумном росте долгов, и в стремительно ускоряющейся инфляции) винят пандемию и вызванные ею "несоответствия между спросом и предложением". При этом они как бы не замечают варварские действия ведущих центральных банков мира (и прежде всего Федеральной резервной системы США) по накачиванию мировой финансовой системы ничем не обеспеченной ликвидностью. В очередной раз мантра о несоответствии между спросом и предложением была повторена ФРС и по итогам заседания, состоявшегося на этой неделе.Но это, конечно же, не значит, что они не понимают, где находится корень зла и насколько глубоки проблемы. И МВФ, и ФРС еще недавно на голубом глазу утверждали, что рост инфляции — явление временное. Чуть ли не краткосрочное. В свежем же коммюнике американского агентства фраза о том, что инфляция — временное явление, исчезла. Так что рост цен — это всерьез и надолго.Казалось бы, рецепт борьбы с этими проблемами очевиден: прекращение печати необеспеченных денег плюс поднятие базовых ставок ведущими центральными банками. Кстати, примерно такие советы раздавал на этой неделе и бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: он призвал ФРС немедленно прекратить покупать ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, и казначейские долги, а заодно в четыре раза поднять базовую ставку. Но в то же время он заявил о риске "спонтанной дефляции финансовых рынков", о чрезмерной эйфории частных инвесторов, которые "гонятся за доходом, принимая на себя дополнительный риск" и о том, что "ФРС будет очень сложно организовать мягкую посадку". "Все усилия по дезинфляции, которые предпринимала ФРС исторически, когда было четко установлено, что инфляция слишком высокая, закончились рецессией", — сказал Саммерс. При этом о масштабах грозящей рецессии он не сказал ничего. А стоило бы: ведь такого долгового навеса и такого пузыря на фондовом рынке не наблюдалось никогда ранее.Причем Саммерс далеко не единственный крупный финансист, пытающийся предугадать, к чему нынешняя нездоровая ситуация приведет. Сценарии развития событий у экспертов варьируются, но все сходятся во мнении, что грядут небывалые проблемы.Однако ФРС по итогам состоявшегося заседания прорывных решений не принял. В частности, базовую ставку оставил на уровне 0-0,25%, еще и указав, что "финансовые условия остаются благоприятными". Единственной мерой, которую можно хоть как-то трактовать в качестве направленной на борьбу с инфляцией, стало сокращение в январе выкупа активов на 30 миллиардов долларов: US Treasuries — на 20 миллиардов, ипотечных бондов — на десять. То есть вливание в мировую финансовую систему ничем не обеспеченных долларов продолжится, просто несколько сократится. Ну, и еще намекнули, что в следующем году базовая ставка все же повысится. И это при рекордной для США за 40 лет официальной потребительской инфляции в 6,8% и приблизившейся к 10% производственной. Причем в столь низкий размер этих показателей мало кто верит: бытует мнение, что эти значения нужно умножить на два.Кстати, заседавший следом Европейский центральный банк тоже оставил базовую ставку на уровне ноля процентов. И только Банк Англии неожиданно для большинства экспертов повысил базовую ставку с 0,1 до 0,25 процента из-за официальной инфляции, достигшей 4,2%. Но при этом он оставил без изменений объем программы выкупа активов, то есть ту же самую накачку рынка необеспеченными фунтами стерлингов.То есть реакцию ведущих ЦБ Запада на ситуацию в мировых финансах лучше всего описывают слова песни "Все хорошо, прекрасная маркиза". Почему так? Да потому что их возможности в накачанной ими же самими необеспеченными деньгами финансовой системе весьма ограниченны. Существенное увеличение ставки в совокупности с прекращением так называемого выкупа активов привет к обвалу фондового рынка, массовым банкротствам и невозможности этих государств финансировать свои расходы (в том числе платить по долгам), ведь, например, большую часть казначейских ценных бумаг в США давно выкупает сама ФРС. А все это в совокупности приведет к краху мировой финансовой системы.В ФРС все еще надеются пропетлять, используя старую схему: повысив ставку, привлечь капиталы из других стран, заставив тем самым заплатить за выход из кризиса остальной мир. Подобное делалось неоднократно. В этот раз бонусом может стать еще и уменьшение реального размера государственного долга США и других ведущих стран из-за инфляции, а равно и реальное сокращение размеров накоплений у тех, у кого они есть. Но как раз сейчас фокус может и не получиться. Рекордные пузыри, рекордный же долговой навес, а также постепенная утрата доверия к США и американскому доллару могут стать гремучей смесью, которая надломит американскую экономику и разрушит мировую финансовую систему, основанную на долларе.Сильно радоваться реализации такого сценария вряд ли стоит: мало не покажется никому. Драматическое падение уровня жизни будет наблюдаться по всему миру. Как сейчас по всему миру растут цены из-за действий ФРС. Это надо понимать. Но при таком сценарии есть и осторожно оптимистичные новости: возможно, то, что возникнет на ее месте, будет менее несправедливым с точки зрения распределения ресурсов и их потребления. Ведь при действующей системе центр мировой финансовой системы в лице США потребляет многократно больше, чем производит.Впрочем, развал финансовой системы, конечно же, не единственный возможный вариант развития событий. Но все без исключения сценарии говорят о том, что мировую экономику и большую часть населения Земли ждут нелегкие времена.
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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экономика, авторы, инфляция, доллар, сша, великобритания, федеральная резервная система сша, европейский центральный банк, ключевая ставка, цены на нефть, мировой долг, лоуренс саммерс
08:00 19.12.2021 (обновлено: 08:12 19.12.2021)
 

Кому достались 226 триллионов: платить придется всем

© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Джина Мун
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
На уходящей неделе МВФ порадовал нас новостью о том, что глобальный долг в 2020 году достиг рекордных 226 триллионов долларов, но еще примечательней, что это составляет 256% мирового ВВП. Рос он при этом максимальными темпами со времен Второй мировой войны — "на фоне мирового эпидемиологического кризиса и глубокой рецессии" прирост составил сразу 28 процентных пунктов. Да еще и на фоне ускоряющейся инфляции. "Долги были высокими еще до кризиса, однако теперь государствам приходится справляться с рекордно высокой долговой нагрузкой как в государственном, так и частном секторе, с новыми мутациями коронавируса и усилением инфляции", — заявили в фонде.
Нет сомнений, что в 2021 году прирост долга хоть и несколько замедлится, все равно будет оставаться на очень высоком уровне. А вот инфляция продолжает расти очень давно невиданными темпами по всему миру, включая и развитые страны, прежде всего США.
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Официальные лица финансовых институтов Запада в своих комментариях уже давно в обеих проблемах (и в безумном росте долгов, и в стремительно ускоряющейся инфляции) винят пандемию и вызванные ею "несоответствия между спросом и предложением". При этом они как бы не замечают варварские действия ведущих центральных банков мира (и прежде всего Федеральной резервной системы США) по накачиванию мировой финансовой системы ничем не обеспеченной ликвидностью. В очередной раз мантра о несоответствии между спросом и предложением была повторена ФРС и по итогам заседания, состоявшегося на этой неделе.
Но это, конечно же, не значит, что они не понимают, где находится корень зла и насколько глубоки проблемы. И МВФ, и ФРС еще недавно на голубом глазу утверждали, что рост инфляции — явление временное. Чуть ли не краткосрочное. В свежем же коммюнике американского агентства фраза о том, что инфляция — временное явление, исчезла. Так что рост цен — это всерьез и надолго.
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Казалось бы, рецепт борьбы с этими проблемами очевиден: прекращение печати необеспеченных денег плюс поднятие базовых ставок ведущими центральными банками. Кстати, примерно такие советы раздавал на этой неделе и бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: он призвал ФРС немедленно прекратить покупать ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, и казначейские долги, а заодно в четыре раза поднять базовую ставку. Но в то же время он заявил о риске "спонтанной дефляции финансовых рынков", о чрезмерной эйфории частных инвесторов, которые "гонятся за доходом, принимая на себя дополнительный риск" и о том, что "ФРС будет очень сложно организовать мягкую посадку". "Все усилия по дезинфляции, которые предпринимала ФРС исторически, когда было четко установлено, что инфляция слишком высокая, закончились рецессией", — сказал Саммерс. При этом о масштабах грозящей рецессии он не сказал ничего. А стоило бы: ведь такого долгового навеса и такого пузыря на фондовом рынке не наблюдалось никогда ранее.
Причем Саммерс далеко не единственный крупный финансист, пытающийся предугадать, к чему нынешняя нездоровая ситуация приведет. Сценарии развития событий у экспертов варьируются, но все сходятся во мнении, что грядут небывалые проблемы.
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Однако ФРС по итогам состоявшегося заседания прорывных решений не принял. В частности, базовую ставку оставил на уровне 0-0,25%, еще и указав, что "финансовые условия остаются благоприятными". Единственной мерой, которую можно хоть как-то трактовать в качестве направленной на борьбу с инфляцией, стало сокращение в январе выкупа активов на 30 миллиардов долларов: US Treasuries — на 20 миллиардов, ипотечных бондов — на десять. То есть вливание в мировую финансовую систему ничем не обеспеченных долларов продолжится, просто несколько сократится. Ну, и еще намекнули, что в следующем году базовая ставка все же повысится. И это при рекордной для США за 40 лет официальной потребительской инфляции в 6,8% и приблизившейся к 10% производственной. Причем в столь низкий размер этих показателей мало кто верит: бытует мнение, что эти значения нужно умножить на два.
Кстати, заседавший следом Европейский центральный банк тоже оставил базовую ставку на уровне ноля процентов. И только Банк Англии неожиданно для большинства экспертов повысил базовую ставку с 0,1 до 0,25 процента из-за официальной инфляции, достигшей 4,2%. Но при этом он оставил без изменений объем программы выкупа активов, то есть ту же самую накачку рынка необеспеченными фунтами стерлингов.
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То есть реакцию ведущих ЦБ Запада на ситуацию в мировых финансах лучше всего описывают слова песни "Все хорошо, прекрасная маркиза". Почему так? Да потому что их возможности в накачанной ими же самими необеспеченными деньгами финансовой системе весьма ограниченны. Существенное увеличение ставки в совокупности с прекращением так называемого выкупа активов привет к обвалу фондового рынка, массовым банкротствам и невозможности этих государств финансировать свои расходы (в том числе платить по долгам), ведь, например, большую часть казначейских ценных бумаг в США давно выкупает сама ФРС. А все это в совокупности приведет к краху мировой финансовой системы.
В ФРС все еще надеются пропетлять, используя старую схему: повысив ставку, привлечь капиталы из других стран, заставив тем самым заплатить за выход из кризиса остальной мир. Подобное делалось неоднократно. В этот раз бонусом может стать еще и уменьшение реального размера государственного долга США и других ведущих стран из-за инфляции, а равно и реальное сокращение размеров накоплений у тех, у кого они есть. Но как раз сейчас фокус может и не получиться. Рекордные пузыри, рекордный же долговой навес, а также постепенная утрата доверия к США и американскому доллару могут стать гремучей смесью, которая надломит американскую экономику и разрушит мировую финансовую систему, основанную на долларе.
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Сильно радоваться реализации такого сценария вряд ли стоит: мало не покажется никому. Драматическое падение уровня жизни будет наблюдаться по всему миру. Как сейчас по всему миру растут цены из-за действий ФРС. Это надо понимать. Но при таком сценарии есть и осторожно оптимистичные новости: возможно, то, что возникнет на ее месте, будет менее несправедливым с точки зрения распределения ресурсов и их потребления. Ведь при действующей системе центр мировой финансовой системы в лице США потребляет многократно больше, чем производит.
Впрочем, развал финансовой системы, конечно же, не единственный возможный вариант развития событий. Но все без исключения сценарии говорят о том, что мировую экономику и большую часть населения Земли ждут нелегкие времена.
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