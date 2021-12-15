https://ria.ru/20211215/stavka-1763957651.html
ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 15.12.2021
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T22:44
2021-12-15T22:44
2021-12-15T22:44
экономика
сша
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже в четырнадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.ФРС отмечает, что, несмотря на то, что уровень инфляции уже какое-то время превышает целевые 2%, регулятор намерен сохранять ставку на текущем уровне для поддержания восстановления рынка труда."Благодаря прогрессу вакцинации и сильной политической поддержке, экономическая активность и уровень занятости продолжают укрепляться. Сектора, которые в большей степени пострадали от пандемии восстановились в последние месяцы, однако продолжают подвергаться влиянию COVID-19. Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, продолжает поддерживать высокий уровень инфляции", - говорится в релизе ФРС.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процента годовых
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Федеральная резервная система (ФРС
) США
по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор уже в четырнадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса
.
ФРС отмечает, что, несмотря на то, что уровень инфляции уже какое-то время превышает целевые 2%, регулятор намерен сохранять ставку на текущем уровне для поддержания восстановления рынка труда.
"Благодаря прогрессу вакцинации и сильной политической поддержке, экономическая активность и уровень занятости продолжают укрепляться. Сектора, которые в большей степени пострадали от пандемии восстановились в последние месяцы, однако продолжают подвергаться влиянию COVID-19. Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, продолжает поддерживать высокий уровень инфляции", - говорится в релизе ФРС.