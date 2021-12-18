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На заводе "Северная верфь" рассказали подробности пожара
На заводе "Северная верфь" рассказали подробности пожара - РИА Новости, 18.12.2021
На заводе "Северная верфь" рассказали подробности пожара
При пожаре на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге пострадала надстройка строящегося корвета "Проворный", общая площадь пожара составила 400... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T15:25
2021-12-18T16:27
происшествия
санкт-петербург
северная верфь
объединенная судостроительная корпорация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. При пожаре на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге пострадала надстройка строящегося корвета "Проворный", общая площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба предприятия.Отмечается, что среди работников Северной верфи пострадавших нет.По данным завода, к 9.00 в субботу пожар был ликвидирован. В настоящее время на корвете продолжается проливка надстройки и верхней палубы для ликвидации возможного тления. Также выполняется откачка воды. "Формируется комиссия ОСК и Северной верфи для установки причины возгорания и оценки ущерба", - отмечается в документе."Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных 17 декабря на территории ближайшей жилой застройки, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха и городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения", - сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятницу вечером на верхней палубе строящегося корвета на "Северной верфи". По предварительным данным, три человека пострадали. Площадь пожара выросла до 800 квадратных метров, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Пожар был локализован в 22.49 мск. Пожар тушили по четвертому номеру сложности. В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в лечебное учреждение. Следственные органы возбудили после пожара уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.Ранее источник оборонно-промышленном комплексе сообщал, что строящийся корвет "Проворный" на "Северной верфи" в Петербурге, где произошел пожар, находится сейчас на стапелях в стадии строительства. Его планировалось передать ВМФ РФ в конце 2022 года.Корветы проекта 20385 разработаны ЦМКБ "Алмаз". Корабли предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещаются артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.
санкт-петербург
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Кадры пожара на заводе "Северная верфь" в Петербурге
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбудили после пожара на строящемся корабле на Северной верфи в Петербурге, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Следствием установлено, что 17 декабря примерно в 18 часов на 5-м стапеле, расположенном на территории судостроительного завода "Северная верфь", произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба.
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происшествия, санкт-петербург, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация
15:25 18.12.2021 (обновлено: 16:27 18.12.2021)
 
На заводе "Северная верфь" рассказали подробности пожара

При пожаре на "Северной верфи" в Петербурге пострадала надстройка корвета "Проворный"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар на корвете "Проворный" на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Пожар на корвете Проворный на заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. При пожаре на судостроительном заводе "Северная верфь" в Петербурге пострадала надстройка строящегося корвета "Проворный", общая площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба предприятия.
"В ходе инцидента пострадала надстройка корвета. Итоговая общая площадь пожара составила 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди работников Северной верфи пострадавших нет.
По данным завода, к 9.00 в субботу пожар был ликвидирован. В настоящее время на корвете продолжается проливка надстройки и верхней палубы для ликвидации возможного тления. Также выполняется откачка воды. "Формируется комиссия ОСК и Северной верфи для установки причины возгорания и оценки ущерба", - отмечается в документе.
"Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных 17 декабря на территории ближайшей жилой застройки, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха и городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения", - сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятницу вечером на верхней палубе строящегося корвета на "Северной верфи". По предварительным данным, три человека пострадали. Площадь пожара выросла до 800 квадратных метров, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Пожар был локализован в 22.49 мск. Пожар тушили по четвертому номеру сложности. В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в лечебное учреждение. Следственные органы возбудили после пожара уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
Ранее источник оборонно-промышленном комплексе сообщал, что строящийся корвет "Проворный" на "Северной верфи" в Петербурге, где произошел пожар, находится сейчас на стапелях в стадии строительства. Его планировалось передать ВМФ РФ в конце 2022 года.
Корветы проекта 20385 разработаны ЦМКБ "Алмаз". Корабли предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещаются артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.
© Фото : Мегаполис - Городская сеть информирования и взаимопомощиДым от пожара на корабле на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Дым от пожара на корабле на судостроительном заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге
1 из 3
Дым от пожара на корабле на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
© Фото : Мегаполис - Городская сеть информирования и взаимопомощи
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар на корвете "Проворный" на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
Пожар на корвете Проворный на заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге
2 из 3
Пожар на корвете "Проворный" на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дым от пожара на корабле на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Кадр из видео очевидца
Дым от пожара на корабле на судостроительном заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге. Кадр из видео очевидца
3 из 3
Дым от пожара на корабле на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Кадр из видео очевидца
1 из 3
Дым от пожара на корабле на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
© Фото : Мегаполис - Городская сеть информирования и взаимопомощи
2 из 3
Пожар на корвете "Проворный" на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 3
Дым от пожара на корабле на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Кадр из видео очевидца
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверная верфьОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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