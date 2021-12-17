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Двоих пострадавших при тушении пожара на "Северной верфи" госпитализировали

Двоих пострадавших при тушении пожара на "Северной верфи" госпитализировали - РИА Новости, 17.12.2021

Двоих пострадавших при тушении пожара на "Северной верфи" госпитализировали

Двое пожарных пострадали при пожаре на верфи в Петербурге, они госпитализированы с ожогами в состоянии легкой и средней тяжести, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T21:17

2021-12-17T21:17

2021-12-17T21:38

происшествия

санкт-петербург

северная верфь

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Двое пожарных пострадали при пожаре на верфи в Петербурге, они госпитализированы с ожогами в состоянии легкой и средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как ранее сообщили РИА Новости на Северной верфи, пожар произошел в пятницу вечером на строящемся корабле. В экстренных службах уточнили, что возгорание произошло на верхней палубе строящегося корвета "Проворный"."Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии легкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, северная верфь