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Двоих пострадавших при тушении пожара на "Северной верфи" госпитализировали
Двоих пострадавших при тушении пожара на "Северной верфи" госпитализировали - РИА Новости, 17.12.2021
Двоих пострадавших при тушении пожара на "Северной верфи" госпитализировали
Двое пожарных пострадали при пожаре на верфи в Петербурге, они госпитализированы с ожогами в состоянии легкой и средней тяжести, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T21:17
2021-12-17T21:17
2021-12-17T21:38
происшествия
санкт-петербург
северная верфь
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Двое пожарных пострадали при пожаре на верфи в Петербурге, они госпитализированы с ожогами в состоянии легкой и средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как ранее сообщили РИА Новости на Северной верфи, пожар произошел в пятницу вечером на строящемся корабле. В экстренных службах уточнили, что возгорание произошло на верхней палубе строящегося корвета "Проворный"."Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии легкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, санкт-петербург, северная верфь
21:17 17.12.2021 (обновлено: 21:38 17.12.2021)
Двоих пострадавших при тушении пожара на "Северной верфи" госпитализировали
Двоих пострадавших при тушении пожара на "Северной верфи" в Петербурге госпитализировали