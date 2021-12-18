https://ria.ru/20211218/svadby-1764362206.html

Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2021 года

Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2021 года - РИА Новости, 18.12.2021

Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2021 года

Охватившая мир пандемия коронавируса не отступает, но жизнь идет своим чередом: немало свадеб в уходящем 2021 году сыграли российские и зарубежные знаменитости. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:03

2021-12-18T13:03

2021-12-18T13:03

шоубиз

пэрис хилтон

борис джонсон

николас кейдж

лили коллинз

малала юсуфзай

ирина горбачева

алеся кафельникова

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Охватившая мир пандемия коронавируса не отступает, но жизнь идет своим чередом: немало свадеб в уходящем 2021 году сыграли российские и зарубежные знаменитости. Многие пары в нынешних условиях предпочли ограничиться камерными церемониями, которые зачастую держались в тайне, но были и исключения.В очередной раз женился актер Николас Кейдж, вышли замуж Пэрис Хилтон, Ариана Гранде и Лили Коллинз. Женились известный шеф-повар Константин Ивлев, рэпер Моргенштерн, композитор Максим Дунаевский, вышли замуж актрисы Дарья Повереннова, Марина Федункив и Ирина Горбачева. В повторный брак вступили актер Никита Джигурда и олимпийская чемпионка Марина Анисина.Британский премьер Борис Джонсон сочетался узами брака со своей невестой Кэрри Саймондс, вышла замуж правозащитница Малала Юсуфзай. Состоялась и свадьба японской принцессы Мако, отложенная на несколько лет из-за скандала с семьей ее жениха.Политические и общественные деятелиО своем замужестве сообщила в ноябре пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, лауреат Нобелевской премии мира."Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером заключили брак", - написала она в Twitter, рассказав, что небольшая свадьба была сыграна в Бирмингеме.Юсуфзай стала всемирно известна благодаря блогу, который вела для телерадиокорпорации Би-би-си. В нем она рассказывала о своей жизни при режиме талибов, критиковала радикальное движение "Талибан"* и отстаивала право девочек на образование. В 2012 году Юсуфзай в результате покушения получила тяжелые ранения в голову и пережила две сложных операции в Великобритании. В 2014 году в Осло 17-летняя Юсуфзай получила Нобелевскую премию мира.Британский премьер Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс в мае сочетались узами брака на тайной церемонии. По данным издания Sun, церемония состоялась в Вестминстерском соборе, на ней присутствовали всего 30 гостей, в том числе сын Джонсона и Саймондс Уилфред. Позже премьер опубликовал фотографию со своей свадьбы. На снимке, сделанном в саду резиденции премьера на Даунинг-стрит, молодожены, улыбаясь, смотрят друг на друга. Кэрри одета в белое платье, голову украшает венок из белых цветов. Джонсон выбрал для свадьбы строгий костюм с белой рубашкой и голубым галстуком, в петлице красуется белая роза. Для премьера это третий брак.Зарубежные звездыАмериканская модель, актриса и предпринимательница Пэрис Хилтон, ведущая активную светскую жизнь, сообщила, что впервые вышла замуж. До этого Хилтон несколько раз была помолвлена, но так и не связала себя узами брака."Мое навеки начинается сегодня", - написала 40-летняя Хилтон на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав несколько фотографий в свадебном платье.Ее мужем стал бизнесмен Картер Реум, с которым она встречалась с 2019 года. По информации издания People, пара связала себя узами брака в частном поместье в Лос-Анджелесе. За время празднества, которое длилось три дня, Хилтон сменила шесть нарядов.Американская певица Ариана Гранде в мае вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. По словам источников портала TMZ, свадьба прошла в Монтесито (штат Калифорния), родном городе артистки. Церемония по звездным меркам была скромной, на нее пригласили менее 20 гостей.Американский актер Николас Кейдж в этом году связал себя узами брака в пятый раз. В этот раз избранницей 57-летнего актера стала 26-летняя японка Рико Шибате. Свадьба прошла в Лас-Вегасе в феврале. Жених и невеста обменялись клятвами по католическому и синтоистскому обычаям.Во второй раз вышла замуж в июле певица Гвен Стефани, она связала себя узами брака с кантри-музыкантом Блейком Шелтоном. Свадьба в стиле кантри прошла на ранчо в Оклахоме, специально к церемонии жених построил там часовню, сообщил портал Page Six. Церемония держалась в тайне от посторонних. Для Стефани это второй брак, для Шелтона - третий.В сентябре актриса Лилли Коллинз вышла замуж за режиссера и сценариста Чарли МакДауэлла. Камерная церемония прошла втайне от широкой публики в Колорадо, о ней сама актриса спустя несколько дней рассказала, поделившись праздничными снимками с поклонниками в своем Instagram."То, что начиналось как сказка, теперь моя реальность навсегда. Я никогда не смогу найти подходящих слов, чтобы описать прошедший уикенд, но давайте начнем с "волшебный", - написала она под одним из фото.Известная американская комедийная актриса Анна Фэрис поддержала тренд последних лет на тайные свадьбы. Звезда серии фильмов "Очень страшное кино" вышла замуж за кинооператора Майкла Баррета. Церемония прошла на островах Сан-Хуан и была закрытой. Слухи о ней, как пишет издание Hello!, актриса подтвердила в новом выпуске своего подкаста Anna Faris is Unqualified.Монаршие семьи и знатьРедкий год обходится без свадеб монарших особ или членов королевских семей и их родственников.Событием для Японии стало бракосочетание принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино, и ее бывшего однокурсника Кэй Комуро. Они официально зарегистрировали брак 26 октября. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. На следующий день в домовой книге императорского дворца была сделана соответствующая запись о том, что Мако вышла из состава императорской семьи.С учетом неоднозначного отношения в обществе к этому браку, обычных в этих случаях пышных церемоний, сопровождающих замужество представительницы императорской семьи, не проводилось.Помолвка Кэя Комуро и принцессы Мако была первоначально объявлена в сентябре 2017 года, они должны были пожениться в ноябре 2018 года. Но за полгода до этого события разразился скандал, связанный с долгами матери жениха. Ее бывший бойфренд сообщил в СМИ, что давал ей крупные суммы денег, в том числе и на учебу сына Кэя, так как она обещала выйти за него замуж. Однако когда она отказалась от обещания, он потребовал деньги назад. В ответ на это мать Кэя и он сам в достаточно резкой форме дали понять, что возвращать долг не намерены. На фоне разгоревшегося скандала свадьба была перенесена на два года, а Кэй Комуро спешно уехал в США учиться юриспруденции.В уходящем году вышла замуж старшая дочь Чарльза Спенсера, племянница принцессы Дианы и кузина ее сыновей 30-летняя Китти Спенсер. Избранником представительницы аристократического рода стал 62-летний миллиардер Майкл Льюис. Как писало издание Hello!, на торжество, которое прошло в старинном палаццо под Римом, съехались сотни гостей. За время праздничных мероприятий, которые длились несколько дней, невеста сменила несколько платьев, созданных для нее дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана - Китти Спенсер является официальным амбассадором марки D&G. Незадолго до свадьбы британские СМИ писали, что Китти Спесер готовится перейти в веру жениха и принять иудаизм.В октябре в Санкт-Петербурге состоялось венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини (в православии – Викторией Романовной). Это первое за 120 лет венчание представителей императорской семьи в России. На свадьбу было приглашено около 500 гостей, в том числе представителей европейских монарших домов, духовенства из Италии и клира Русской православной церкви.Венчание прошло в Исакиевском соборе, пару обвенчал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В этот день, сказал он, "вся церковь молилась о даровании молодым детей в продолжение рода" и "о ниспослании любви совершенной". Примером супружеского и семейного благочестия митрополит назвал императора-страстотерпца Николая II и его супругу Александру Федоровну, сохранивших верность друг другу до конца своих дней.Обручальные кольца для свадьбы изготовил ювелирный дом Фаберже. Это первый случай создания фирмой Фаберже обручальных колец для членов семьи Романовых со времен революции. Они были разработаны для пары по просьбе директора специальных проектов фирмы и правнучки Карла Фаберже Сары Фаберже.После церемонии в соборе гости отправились в гостиницу "Астория" на "приветственный бокал шампанского". Вечером состоялся торжественный гала-ужин в Российском этнографическом музее.Жених - сын Марии Владимировны Романовой, которую считают главой Российского императорского дома, и принца Франца Вильгельма Прусского. В настоящее время потомок Романовых живет в Москве, занимается благотворительной деятельностью. Ребекка Вирджиния Беттарини - единственная дочь итальянского дипломата Роберто Беттарини и его жены Карлы Вирджинии.Российские знаменитостиБогатым на звездные свадьбы стал для России февраль. В этом месяце известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев женился во второй раз. Избранницей 47-летнего телеведущего стала 28-летняя Валерия Куденкова. Пара зарегистрировала брак, а затем обвенчалась, венчание и свадьба прошли на родине Валерии в Тамани.Он рассказал, что на венчании присутствовали только самые близкие, а дальнейшее празднество прошло с размахом: встреча молодых по казачьим традициям, выступление афроамериканского музыкального коллектива "в казачьем стиле", работа аниматоров и шаржистов, развлекавших гостей. Завершил вечер концерт группы "Руки вверх!".С предыдущей женой Ивлев прожил 23 года, у них двое детей.В феврале же состоялась и свадьба российской актрисы театра и кино Дарьи Поверенновой, которая вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова, который возглавляет Московскую школу управления "Сколково". Свадьба состоялась 14 февраля, в День святого Валентина."Мы шли к этому почти 8 лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!", - написала актриса в своем Instagram.Для обоих супругов это второй брак.В этом же месяце повторно поженились актер и режиссер Никита Джигурда и олимпийская чемпионка Марина Анисина. Эксцентричная пара уже сочеталась узами брака в 2008 году, у супругов родилось двое детей - сын и дочь, но спустя восемь лет Анисина и Джигурда развелись. Разводу предшествовало несколько скандалов, в СМИ назывались самые разные причины расставания. Одна из версий, о которой писали СМИ со ссылкой на Джигурду, - развод якобы был необходим для безопасности Анисиной из-за его проблем с черными риэлторами.В мае рэпер Feduk (Федор Инсаров) женился на дочери ресторатора Аркадия Новикова Александре, с которой встречался три года. О бракосочетании молодожены сообщили в своих aккаунтах в Instagram, выложив одинаковые фото с лаконичными подписями. Праздник был камерным, на нем присутствовали только родители и братья жениха и невестыВ этом же месяце сочетались узами брака дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся и Георгий Петришин. О радостной новости сообщила сама Алеся на своей странице в Instagram.А уже в июле в семье случилось пополнение, у пары родилась дочь, которую назвали Киарой.В июле вышла замуж российская актриса Ирина Горбачева, ее избранником стал музыкант, бывший солист группы Quest Pistols Антон Савлепов. О свадьбе пара сообщила в интервью Ирине Шихман. Актриса рассказала, что не хотела устраивать классическую свадьбу с пышным банкетом."Я столкнулась со всеми своими шаблонами. Типа девочек, которые говорят: "Я хочу с единорогом на берегу океана стоять в арке из цветов. Меня ведет отец, на мне длинная-длинная фата. Все стоят и плачут, и все девочки в одинаковом". Вот эти все образы, которые мы нахватали и до которых хотим дотянуться, - а что за ними стоит? Мне хочется поделиться этой радостью, но не со всеми", - сказала она.Пара пригласила тех, кто особенно близок и, по словам Горбачевой, она "реально кайфанула" от праздника.Рекордсменом среди молодоженов этого года стал композитор Максим Дунаевский, женившийся в восьмой раз. Супругой 76-летнего мэтра стала 41-летняя музыковед Алла Новоселова.О предстоящем событии Максим Дунаевский сообщил в программе "Ты не поверишь!".По словам Дунаевского, детей в новом браке он не планирует, "поздновато". В предыдущих отношениях у мэтра родилось трое детей - сын и две дочери.С размахом отметил вступление в брак рэпер Моргенштерн, в конце лета женившийся на блогере Диларе Зинатуллиной. Перед регистрацией жених приехал к Диларе с букетом из чупа-чупсов, покричал под окном, а также прошел через традиционный ритуал "выкупа" невесты, преодолев препятствия в виде различных конкурсов в подъезде.После регистрации в ЗАГСЕ молодожены отправились отмечать событие на теплоход. Вела торжество телеведущая Ксения Собчак. Помимо танцев, конкурсов, выступления стриптизеров, не обошлось и без традиционной потасовки, к счастью, без серьезных последствий. Как писали СМИ, побывали на празднике и сотрудники речной полиции, искавшие на теплоходе запрещенные вещества, но было ли это реальной проверкой или праздничным розыгрышем, так и не ясно.Летом вышла замуж комедийная актриса Марина Федункив. Супругом 49-летней артистки стал 37-летий итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который живет и работает в России. Регистрация состоялась в июне, а праздник по этому случаю совместили с торжеством по случаю 50-летнего юбилея актрисы. Как рассказала Федункив в интервью "Комсомольской правде", пара приняла осознанное решение зарегистрировать отношения."Мы обсуждали необходимость зарегистрировать отношения скорее как некоторую формальность: пандемия, вдруг куда-то ехать, еще что-то. Но само предложение случилось для меня неожиданно. В очередной раз я начала в себе сомневаться и пыталась донести до Стефано мысль: "Ну зачем тебе старая тетка?" Он так внимательно посмотрел на меня и ответил: "Какая тетка, ты что! Да и вообще я уже кольца купил, летом регистрация", - рассказала она.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211214/svadba-1763594962.html

https://ria.ru/20211001/venchanie-1752732774.html

https://ria.ru/20211015/shoubiz-1753967678.html

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пэрис хилтон, борис джонсон, николас кейдж, лили коллинз, малала юсуфзай, ирина горбачева, алеся кафельникова, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн), федор инсаров (feduk), дарья повереннова